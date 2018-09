Red Dead Redemption 2 får en online-modus som følger i GTAs fotspor

Alle som noensinne har tatt del i et flerspillerspill under utvikling, vet at det til tider kan føles litt som rene ville vesten. Og det vil det nok føles som når man nå skal få spille online i Red Dead Redemption 2!

Nå er nemlig katten ute av sekken: Rockstar har avslørt Red Dead Online, det kommende storspillets omfattende flerspillerdel.

Denne delen av spillet vil fungere som en parallell til hovedspillets enspillerkampanje, og Red Dead Online vil da i bunn og grunn fungere som et separat produkt. Flerspillerdelen skal blande handlingsforløp, konkurransespilling og samarbeidselementer, og la spillere utforske den amerikanske villmarken alene eller sammen med venner.

Grand Theft Auto på hesterygg

Ifølge Rockstar kan spillere forvente «konstante oppdateringer og justeringer som vil hjelpe spillopplevelsen med å vokse og utvikle seg» – et konsept som burde være meget kjent for alle som har kjennskap til GTA Online.

I samtale med IGN har representanter fra Rockstar også sagt at selskapet «forsøkte å ta de beste elementene og de beste innholdspakkene fra Grand Theft Auto Online for å bruke dem som en mal for det vi lager her».

Med tanke på spillets størrelse og omfang, forventer Rockstar at Red Dead Online vil få en litt turbulent start, men de sier også at de gleder seg til å «samarbeide med det fantastiske og dedikerte brukersamfunnet for å dele ideer, hjelpe til med problemløsning og arbeide for å utvikle Red Dead Online til noe virkelig morsomt og innovativt».

Red Dead Online lanseres som en åpen beta i november, og vil være gratis å spille for alle som eier en kopi av hovedspillet (som lanseres den 26. oktober 2018 for PlayStation 4 og Xbox One).