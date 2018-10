Razer’s nye Sila-router er for gamere, som er nødt til at bruge WiFi

Razer er et mærke, som er synonymt med gaming-udstyr, takket være deres brede vifte af gamer-orienterede laptops , eksterne enheder og andet udstyr . I dag føjer firmaet en ny produkt-kategori til arsenalet med introduktionen af deres første router, Razer Sila.

Sila er en 802.11ac AC3000-router, der ligesom mange andre, giver brugerne mulighed for manuelt at prioritere båndbredde til bestemte enheder på netværket, hvilket Razer hævder kan give pc-, konsol- og mobile gamere lag-frit gameplay, selv over en trådløs forbindelse.

Alternativt kan spillerne bruge Razer’s FasTrack-teknologi, der benytter intelligent trafik-håndtering og automatisk tilpasser indstillingerne ud fra spillerens brugsmønster i Gaming Mode.

Et kig på Sila's forskellige stik

Ifølge Razer vil Sila's Multi-Channel ZeroWait DFS-teknologi scanne netværket og automatisk springe belastede WiFi-kanaler over og finde frem til de bedste af dem, der er tilgængelige. Det gør routeren ved at bruge noget særligt "radar-følsomt hardware, som giver eksklusiv adgang til de bånd-frekvenser, der normalt ikke er tilgængelige."

Brugere med to eller flere Razer Sila-routere vil også have mulighed for at aktivere et tri-band mesh-netværk med dedikeret backhaul – tre Razer Sila-enheder skulle angiveligt kunne levere dækning på op til 830 kvadratmeter og skulle ligeledes kunne strække over flere etager – helt op til 550 kvadratmeter

Sila håndteres via dedikerede iOS- og Android-apps, som lader brugerne konfigurere deres WiFi-netværk på en enkel og ligefrem måde.

Dit netværk kan styres fra Razer Sila-app’en

Razer Sila er udviklet i samarbejde med Ignition Design Labs, som også var ansvarlige for den imponerende Portal WiFi-router fra 2017.