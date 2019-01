Razer ser for seg en fremtid full av gaming-utstyr som rister

Razer har benyttet anledningen under CES til å legge frem sine planer for hvordan de skal bygge videre på grunnlaget de har lagt med de ristende hodetelefonene Razer Nari Ultimate. Planen er å lage et helt økosystem av sammenkoblede produkter som på forskjellige måter skal hjelpe deg til å leve deg mer inn i spillene dine. Dette skal fungere ved at de ulike produktene gir deg fysiske tilbakemeldinger som svarer til det som skjer i spillet. Snart vil du altså ikke bare høre fra hvilken retning du blir beskutt, men også kjenne det.

Razer tenker seg en håndleddstøtte foran tastaturet som kan generere ulike haptiske tilbakemeldinger, avhengig av om lyder i spillet kommer fra høyre eller venstre. En mus med støtte for haptisk tilbakemelding kan på tilsvarende måte indikere at noe skjer til høyre eller venstre, eller gi deg ulike fysiske tilbakemeldinger avhengig av hva slags våpen du bruker.

En stol med slik teknologi – som unektelig høres ut som den kan bli dyr – kan levere et spark når det går av en eksplosjon bak deg. Selvfølgelig vil du også få slike tilbakemeldinger fra hodetelefonene dine, noe vi allerede har sett et eksempel på med den nylig lanserte modellen Razer Nari Ultimate, som lar deg både føle og høre det når det kommer en tanks rullende rundt et hjørne.

Haptisk himmel

Selskapets visjon er altså å produsere en hel serie slike produkter som støtter det de kaller HyperSense, og de vil også jobbe med spillutviklere for å inkorporere teknologien i spill slik at spesifikke hendelser, mekanikker og lyder kan utløse bestemte tilbakemeldinger.

Razer understreker også at tilbakemeldingene er «høyoppløste», og det betyr at vibrasjonene kan ha mange ulike nyanser som kan føre til mer naturtro tilbakemeldinger.

Under CES demonstreres Razer Nari Ultimate sammen med en fortsatt ikke navngitt mus og en håndleddstøtte med haptisk teknologi fra Lofelt (samme selskap som produserte den haptiske teknologien i Nari Ultimate), i tillegg til en gaming-stol med haptisk teknologi fra Subpac.

Razer har også startet samarbeid med spillutviklere som er interessert i å integrere teknologien i spill. Studiosjef Tim Willits fra id Software uttaler:

– Jeg prøvde nylig Razer Nari Ultimate, det ekstra laget av haptisk tilbakemelding på toppen av den posisjonelle lyden gjorde at jeg ble enda mer oppslukt og klar over omgivelsene mine. Jeg gleder meg til å kunne teste et helt økosystem av enheter med haptisk støtte som jobber sammen og bringer enda mer liv til spillverdenene.

Alt avhenger selvfølgelig av at Razer kan overbevise flere spillutviklere om at HyperSense er verdt den ekstra innsatsen. Ikke minst må de overbevise spillerne om å faktisk kjøpe alle disse produktene etter hver som de blir tilgjengelig.

I løpet CES har Razer også annonsert en helt ny Blade 15 Advanced Edition laptop som er utstyrt med Nvidia RTX-grafikk.