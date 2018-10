Razer Phone 2 får RGB-opplyst logo og et velkjent utseende

Den spillorienterte Razer Phone 2 lanseres snart, og med den kommer en rekke mindre oppgraderinger fra den opprinnelige Razer Phone.

Razer vil imidlertid ikke at du skal betrakte deres nye mobil som en spilltelefon. De mener heller at dette er et flaggskip av en smarttelefon, som også tilfeldigvis er en super spillmaskin.

Den er utstyrt med en 5,7-tommers UltraMotion-skjerm med en oppdateringshastighet på 120Hz, Snapdragon 845-brikke, 8 GB RAM, 64 GB lagringsplass, to baksidekameraer og et batteri på 4000 mAh, og det gjør at den stort sett er på linje med andre flaggskip.

Razer har også lagt til glass på baksiden og trådløs lading til årets mobil, i tillegg til å forbedre baksidekameraene og øke skjermens lysstyrke med 50 %, til 645 nits.

Det er nok oppgraderinger til å kalle det en ny enhet, men den virker mer som en «S-variant» enn en helt ny telefon.

Lys opp

Det mest iøynefallende elementet er den opplyste Chroma-logoen på baksiden av mobilen.

Den kan lyses opp etter dine preferanser, der du via en forhåndsinstallert app kan velge mellom 16,8 millioner farger, og du kan, om du vil, få den til å «puste».

Razer Phone 2 blir trolig priset fra kr. 9 000 og oppover, og er noe dyrere enn forgjengeren.

Den offisielle lanseringsdatoen for Razer Phone 2 blir en gang i oktober, men vi venter på flere detaljer fra Razer.