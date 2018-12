Razer Blade Stealth får Nvidia-grafikk og lenger batteritid

Den nye utgaven av Razers ledende ultrabook, Razer Blade Stealth, vil nå kunne fungere som en fullverdig gaming-laptop – eller i hvert fall nesten. 2019-modellen har nemlig blitt oppgradert, både med nyeste generasjon Intel-prosessorer, og et nytt grafikkvalg i form av Nvidia MX150.

Det nye grafikkort-alternativet blir tilgjengelig for mellomklasseversjonen av Razer Blade Stealth, og vil kombineres med en Core i7-8565U-prosessor, 256 eller 512 GB lagring og 8 eller 16 GB DDR3 RAM med en hastighet på 2133 MHz. Disse spreke komponentene sitter under en 13,3 tommers HD-skjerm (1920 x 1080) uten berøring, eller en 4K-variant med berøring (3840 x 2160).

Det hele toppes med et tastatur med Razers Chroma-belysning, en berøringsflate fra Microsoft som er større enn på forrige modell og et 720p-webkamera med støtte for Windows Hello. Ellers er maskinen også utstyrt med to USB-C-porter (der en av dem støtter Thunderbolt 3), i tillegg til to USB 3.1-porter, Dolby Atmos-lyd og opptil 13 timers batteritid.

Razer har oppgitt en pris på 1399 dollar (ca. 11 880 kr) i USA for denne maskinen, men da er det snakk om varianten uten Nvidia-grafikk. Dermed må du regne med å betale noe mer for bedre spillytelse, men hvor mye er ikke kjent ennå. Nøyaktige norske priser er heller ikke kunngjort.

Mer grafikkytelse for mobile spillere

Nvidia MX150 kommer ikke til å sjokkere deg med ekstrem grafikkytelse – du får bare det du trenger til å kjøre en del nyere spill på middels innstillinger.

Razer har imidlertid skrudd opp ytelsen til denne brikken så den leverer litt bedre enn vanlig. Den trekker nemlig 25 W i tillegg til å være utstyrt med 4 GB GDDR5-minne, mens den vanligvis kun har 2 GB og trekker 10 W. Det betyr at du burde få spillbare bilderater i populære esport-spill som Fortnite og Dota 2.

For esport-spillere som trenger en lett laptop de kan bruke på veien til og fra turneringer, kan denne altså være det ideelle valget – forutsatt at man er villige til å betale for det.

Med det nye designet til 2019-modellen av Blade Stealth har alle Razers laptoper blitt oppdatert med selskapets nye designspråk, som kjennetegnes av skarpere kanter og hjørner og større flater. I tillegg er den opplyste grønne logoen nå byttet ut med en mer diskret logo i sølv.

Razer Blade Stealth 2019 er tilgjengelig i USA og Canada allerede nå, mens lansering i resten av verden, inkludert Norge, skal skje på et senere tidspunkt.