Radionomy gir ut Winamp 5.8 tidligere enn forventet etter lekkasje

I kjølvannet av en uautorisert lekkasje har Radionomy nå gjort etterlengtede Winamp 5.8 tilgjengelig for nedlasting – før tidsskjemaet.

Tidligere denne uken avslørte Radionomy at de vil relansere den æreverdige multimedieavspilleren i 2019, både til mobile og stasjonære enheter. En mindre oppdatering til den nåværende versjonen av avspilleren har også blitt annonsert, som fortsatt kan lastes ned, men som har ligget urørt siden 2014.

Kort tid etter at nyheten spredte seg på internett dukket en betaversjon av oppdateringen opp i eteren. For å unngå at Winamp-entusiaster lastet ned illegitime kopier som kunne inneholde skadelig programvare fremskyndet utvikleren den faktiske utgivelsen, og oppfordrer nå brukere til kun å laste ned programvaren fra den offisielle nettsiden.

En helstøpt plattform

Radionomy har i tillegg gitt Winamps nettside et nytt strøk maling – der den mest interessante forandringen er en ny tagline helt på bunnen av siden: «cast, play, sell.» Dette vitner om en Winamp-programvare som er mer enn bare en app for strømming og avspilling. Istedenfor kan dette bety en helt egen plattform, laget for både de som skaper og de som konsumerer – litt som Spotify.

En annen ting som har blitt lagt til er muligheten for å melde seg på et nyhetsbrev, slik at tilhengere av Winamp kan få oppdateringer om prosjektet. «Våre utviklere jobber nå på spreng med Winamp, og intensjonen er å lage en ny og moderne avspiller som i tillegg beholder det spesielle ved den nåværende versjonen», sier selskapet. «Med andre ord, en fullstendig lytteropplevelse. Derfor kan vi si det følgende: ingen lamaer blir skadet i prosessen, men avspilleren kommer til å 'sparke ræv!'» (Med andre ord, «whip some ass!», en referanse til test-filen som fra tidenes morgen har fulgt med Winamp, der en mannsperson sier «Winamp. It really whips the llamas ass.»)

Kilde: Techdows