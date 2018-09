Qualcomm Snapdragon 1000 for bærbare kan ha 8,5 milliarder transistorer

Qualcomm har allerede en del 2-i-1-bærbare og Windows-nettbrett på vei ut inneholdende den nye Snapdragon 850-prosessoren, men teknologiverdenen er allerede i fyr og flamme på grunn av oppfølgeren, Snapdragon 1000 (også kjent som Snapdragon 8180). Spenningen stiger i dag med en ny reportasje fra WinFuture, der det blir påstått at brikken kommer til å inneholde hele 8,5 milliarder transistorer.

Det tyske teknologinettstedet siterer ingen kilder (verken anonyme eller kjente), så vi kan bare anta at denne informasjonen stammer fra noen nært tilknyttet emnet — om informasjonen er korrekt.

Denne enorme mengden transistorer går mobilprosessorer som befinner seg i dagens mobiltelefoner en høy gang. 845-modellen, for eksempel, har 5,3 milliarder transistorer. Antallet er også en hel del høyere enn i Apples seneste A12 Bionic og Huaweis Kirin 980, som begge skal ha rundt 6,9 milliarder transistorer.

Flere transistorer = mer effekt brukt, lite annet

For å forklare kort: Transistorer er komponenter i prosessorer som enten forsterker eller skifter (med andre ord, sender signalet et annet sted) elektriske signaler som bærer med seg biter med digital informasjon. I essens kan man si at desto flere transistorer, desto mer informasjon kan man prosessere til enhver tid.

Følger man denne logikken, så kan man si at om Qualcomms Snapdragon 1000-prosessor faktisk inneholder denne mengden transistorer, så kommer den til å yte desto mer kontra konkurrentenes hittil beste arbeid. Tar man også med i betraktningen ryktet om at den nye brikken kun vil trekke 15 watt, samme mengden som mange Intel Core-prosessorer laget for bærbare enheter gjør, så er det klart at vi snakker om konkurransedyktig silisium.

Det har kanskje gått noe trått for Qualcomm på Windows 10-fronten hittil, men det ser ut som om selskapet bruker erfaringene til å ta lærdom, og tar innover seg det at det fortsatt er en forskjell i effektbruken mellom telefoner og bærbare PC-er, selv om den stadig er krympende.

Dette løser selvsagt ikke problemet med at Snapdragon er basert på en ARM-arkitektur, og at Windows 10 har et emuleringslag mellom ARM-instruksjonssettet og x86-instruksjonssettet, som Windows 10 opprinnelig bruker. Intel, utvikler og hovedpatentholder innen x86, er ikke spesielt begeistret for emuleringen av sitt hjertebarn.

Det kan være at vi nå kommer til å oppleve at Qualcomm i praksis visker ut effektforskjellene med Snapdragon 1000 når den blir lansert, hvilket man forventer at skjer nå i desember — men det er fortsatt en hel del andre ting som må skje før Qualcomm blir et prosessorselskap som kan tukte de beste i Windows-verdenen.

Kilde: SlashGear