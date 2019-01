PS5-spel nu i fokus för förstapartsutvecklare till Sony PlayStation

Är tiden med PlayStation 4 på väg att ta slut? För Sonys förstapartsutvecklare verkar så vara fallet – enligt en ny analysrapport, lägger de nu allt fokus på att producera PS5-spel.

Daniel Ahmad, analytiker hos Niko Partners, säger att Sonys inhemska utvecklingslag är lägger ned verksamheten med PS4-titlarna för att komma tillrätta med och producera titlar i de nya utvecklingsmiljöerna för PlayStation 5.

"PS5 dev-kit är ute och jag har hört positiva saker om det", säger Ahmad i ett inlägg till ResetEra innan han kommenterade förväntningarna på ett officiellt meddelande med "[...] Men jag skulle inte förvänta mig någon information inom den närmsta framtiden."

Titlar för båda generationerna?

Tack vare den inlåsta spelstrukturen är Ahmed övertygad om ett annat bra år för PS4-spel, oavsett att övergången till PS5 nu hamnar i fokus. I ett separat inlägg fortsätter han:

"2019 kommer att vara ett annat bra år för [PS4-]plattformen på grund av den stora installationsbasen, växande nätverksförsäljning, stark tredjepartsprogramvara, mjukvaran från förstaparten och katalogen med titlar."

"Titlarna för första halvåret är fixerade men andra halvåret är fortfarande flexibelt. Sony har även ett par spel som ännu inte annonserats (men med redan existerande IP) med PS4 i åtanke men jag är medveten om att det har diskuterats om att göra detta titlar för flera generationer."

"I allmänhet ligger det mesta av fokus för Sony [första part] på PS5 just nu. Det är fortfarande tidigt att prata om nästa generation men jag tror att vi kommer att höra vissa viskningar från GDC."

Talet om titlar för flera generationer verkar vara en förnuftig förutsägelse, med tanke på framgången på PS4 med titlar som Destiny, The Last of Us och Grand Theft Auto 5.

Kan vi få se spel som Death Stranding (som vi har blivit retade med ett tag nu) sätta nivån för flergenerationsspel för Sony? Och samma sak med The Last of Us 2? Ambitiösa titlar som Cyberpunk 2077 verkar tänka utöver den kapacitet som PS4 kan ge – så bli inte förvånad om de dyker upp på framtida maskiner också.