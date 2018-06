Prototypen på Ikeas smart-højttaler kan også bruges som en hylde

I tilfælde af, at du gik glip af nyheden sidste år, så samarbejder Ikea nu med Sonos om at skabe en ny serie af smart-højttalere, der går under navnet SYMFONISK.

I dag blev prototyper af højttalerne præsenteret ved Ikeas Demokratiske Designdag-event i Sverige, og de er ... hmm, interessante.

Serien kommer til at bestå af en række forskellige højttalere - og Ikea siger, at de vil være prissat billigere end almindelige Sonos-højttalere. Modellen på billedet ovenfor kan også bruges som en hylde, eller hænges op under et køkkenskab uden at se malplaceret ud.

Ikea har ikke offentliggjort en bestemt udgivelsesdato for serien (bortset fra en vag hentydning om "engang efter sommeren 2019", som er nævnt i en blogpost på deres hjemmeside), men hævder, at lanceringen af den første af smart-højttalerne er indenfor rimelig rækkevidde.

Motivationen bag SYMFONISK er at skabe en række højttalere, der gør, at man kan "spare plads, slippe af med ledninger, gøre rodet usynligt samt bringe lyd og musik ind i hjemmet på en smukkere måde", ifølge Björn Block, der er Business Leader for Ikea Home Smart.

Det er værd at bemærke, at da der er tale om prototyper, kan det endelige design ændre sig, før højttalerne lanceres en gang næste år. Og det er godt - især i betragtning af, at en af dem ser ud som om, at den kunne være den uønskede efterfølger til Nintendos Virtual Boy-konsol...

SYMFONISKs debut kommer lige i hælene på gårsdagens annoncering af Sonos Beam, en slank smart-soundbar, der er designet til at passe ind under dit tv. Sonos Beam er udviklet udelukkende af Sonos og kommer på markedet den 17. juli.

En højttaler til hvert rum

Selv om SYMFONISK stadig er i startfasen, har Ikea helt sikkert en kreativ idé, der driver innovationen. Den idé - i samspil med firmaets talent for at skabe møbler på en utilitaristisk måde - virker lovende for slutproduktet.

Ikea oplyser, at udover Sonos’ systemkompatibilitet, så understøtter SYMFONISK også deres serie Trådfris smart home-serie af lys og kontakter.

SYMFONISK er det andet samarbejde om højttaler-projekt, som den svenske møbelproducent har begivet sig ud i. Det første projekt var Eneby-serien af højttalere, der ramte butikkerne tidligere i år.

Via The Verge