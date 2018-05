Pokémon Let's Go utgivningsdatum, trailer och nyheter

Ända sedan det bekräftades att Pokémon skulle komma till Nintendo Switch under Nintendos presentation på E3 2017, har det spekulerats och gått rykten om vilken typ av spel det skulle bli. Något som de flesta fans inte misstänkte däremot, var att Nintendo och Game Freak skulle skapa flera Pokémon-spel till Nintendo Switch under 2018 och 2019. Du väntar i ett helt år på ett och sedan...

Rykten om titlarna vid namn Pokémon Let's Go Pikachu och Pokémon Let's Go Eevee cirkulerade i några veckor innan de bekräftades under en Pokémon-presskonferens i Japan.

Nu vet vi att dessa titlar kommer att lanseras den 16:e november 2018 och kommer ha funktioner från Pokémon Go i ett heltäckande Pokémon-spel, som är direkt inspirerat av det älskade Pokémon Yellow. Även om det kan verka som det, är dessa titlar inte mainline Pokémon-spel. Det har dock även bekräftats en RPG-titel som kommer vara av en mainline-titel, som kommer att släppas sent under 2019.

Dessa titlar har istället som mål att locka en bredare publik (en publik som förmodligen fortfarande spelar Pokémon Go) till både Nintendo Switch och Pokémon-franchisen som en helhet.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Snabbfakta

Vad är det? Det är svårt att säga med säkerhet. Pokémon möter Pokémon Go på Nintendo Switch känns inte tillräckligt, men det får duga för nu.

Pokémon Let's Go utgivningsdatum

Pokémon Let's Go Eevee och Pokémon Let's Go Pikachu lanseras den 16:e november på Nintendo Switch.

Pokémon Let's Go trailer

Pokémon Let's Go har inte riktigt haft en rad teasers eller teasers på teasers. Fans fick istället se en trailer i samband med spelets tillkännagivande, som är ganska omfattande när det gäller att visa bilder från spelet och förklarar vad du kan förvänta dig. Ta en titt på den själv nedan:

Pokémon Let's Go nyheter och rykten

Det är inga mainline-titlar

Vi slår vad om att du trodde att nästa Pokémon-spel som skulle släppas på Nintendo Switch skulle vara en mainline RPG-titel, men du hade fel (vi också). Pokémon Let's Go anses inte vara en mainline-titel till Pokémon-serien. Det är istället en spin-off, men det är en spin-off som är så nära mainline-titlarna som den kan bli. Enligt Game Freak är de faktiskt direkt inspirerade av Pokémon Yellow.

Genom att blanda Pokémon Let's Go med inslag och funktioner från Pokémon Go, känns det som Game Freak och Nintendo skapar en bro för mobila och mindre insatta fans till Switch-titlarna som en introduktion innan mainline-titeln släpps under 2019. Det är ett klokt beslut som kommer att säkerställa en bredare publik för både Nintendo Switch och Pokémon.

De tar dig tillbaka till Kanto

Om du saknat den ursprungliga Pokémon-kartan kan du glädjas över faktumet att Pokémon Let's Go tar dig hela vägen tillbaka till Kanto och dess ursprungliga samling av 151 Pokémon, samt deras Alolan-former.

Pokemon kommer vara synliga i spelvärlden

Din Pikachu (eller Eevee) kommer precis som i Pokémon Yellow att vara synliga i spelvärlden när du vandrar omkring. Du kommer till och med kunna gosa med dem och interagera med dem för att förstärka ert band. Vilda Pokémon kommer också att vara synliga i spelvärlden. Det innebär inga mer slumpmässiga möten i gräset, utan nu kan du närma dig Pokémon och fånga dem genom att kasta en PokeBall på ett sätt som är direkt inspirerat av Pokémon Go.

Det fungerar med Pokémon Go

På tal om Pokémon Go, kommer Pokémon Let's go att fungera tillsammans med Niantics AR-hit. Det kommer att vara möjligt att överföra Pokémon som du eller dina vänner fångar när ni spelar Pokémon Go till Switch-spelet och vice versa.

Du kan spela med en vän

En sak som Pokémon Go verkligen saknade var en känsla av kamratskap i spelet. Visst, du kunde träffa andra spelare i verkligheten och spela tillsammans, men efter dessa trevliga möten fanns det inte särskilt mycket ni kunde göra tillsammans i spelet.

Pokémon Let's Go tar den sociala aspekten från Pokémon Go ett steg längre, genom att låta dig ansluta till och spela tillsammans med vänner. De skulle kunna plocka upp den andra Joy-Con-kontrollerna och dyka upp i spelet bredvid dig. Väl där skulle ni kunna fånga Pokémon tillsammans och slåss mot andra tränare.

Det finns fortfarande strider

Även om du inte kommer att behöva slåss med individuella Pokémon för att sänka deras hälsa för att fånga dem, kommer det fortfarande finnas strider i Pokémon Let's Go som i stort sett liknar dem i mainline RPG-titlarna. Team Rocket kommer finnas där och allt.

Du kan spela med en hand och det finns ett PokeBall-tillbehör

Det här kommer inte direkt vara svåra titlar att spela, du behöver bara en hand. Med en Joy-Con kan du interagera med spelet och kasta PokeBalls för att fånga Pokémon.

Alternativt kan du köpa ett tillbehör som tillkännagavs tillsammans med spelet. Denna PokeBall-kontroller gör allt som en Joy-Con kan göra. Den enda skillnaden är att den är mycket coolare - eftersom det är en PokeBall. Tillbehöret kommer att släppas samma dag som spelet, men inga priser har bekräftats ännu.

Det är avsiktligt enkelt att spela

För hardcore fans av spelet, kan Pokémon Let's Go verka lite allt för simpelt, men det är ett medvetet beslut av utvecklarna. Efter lanseringen och den nya versionen av anime-serien, har Pokémon uppmärksamheten från en mycket yngre publik jämfört med den som fanns omkring för titlarna till Nintendos tidigare handhållna enheter.

I samband med de första stora Pokémon-titlarna till Nintendo Switch, berättade regissören, producenten och komponisten Junichi Masuda för IGN att han ville välkomna nya och kanske inte lika insatta spelare till världen, utan att skrämma dem.

Enligt The Pokémon Companys marknadschef Elvin Gee är "allt i Pokémon Let's Go Pikachu och Pokémon Let's Go Eevee, från kontrollerna till designen, skapat för att vara idealiskt som ett första steg in i Pokémon-franchisen."

Något som verkar vara intressant med PokeBall Plus-tillbehöret, är att det verkar som du kan välja en Pokémon och lagra inuti den och gå på promenader med. Det är möjligt att detta kommer fungera på ett liknande sätt som funktionen i Pokémon Go, där du kan promenera med Pokémon för att träna dem och göra dem starkare.