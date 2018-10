Pokémon Go for Android har endelig oppskalerte monstre

«Pokémon» er en forkortelse for «pocket monsters» – men er man innbitt fan, så vet man at de fargerike skapningene er å finne i alle mulige former og størrelser. Dette har man tatt høyde for i «Pokémon Go»-appen på iOS, og nå vil en ny oppdatering endelig gi Android-versjonen nye størrelser på dagens småkryp.



Man kan være på jakt etter en knøttliten Diglett eller en gigantisk Charizard, men uansett hva man er ute etter vil «Pokémon Go AR+»-appen vise deg den «faktiske» størrelsen på lommemonstrene man nærmer seg.



Appen bruker Googles ARCore, hvilket må lastes ned fra Google Play Store før man prøver seg på den nye «Go AR+»-oppdateringen.

Flere monstre på vei?

Når man får ting på stell vil man som Android-bruker ha den samme funksjonaliteten som iPhone-brukere, inkludert eksempelvis at Pokémon-dyrene reagerer på bevegelser idet man nærmer seg. Dette gjør at «Pokémon Go» blir en langt mer interaktiv opplevelse, og gir spillere en grunn til å ta i bruk AR-modusen igjen.



Timingen på denne oppdateringen er interessant, i og med at det går rykter om at det samtidig med lanseringen av «Pokémon Let's Go Eevee» og «Pokémon Let's Go Pikachu» vil tilgjengeliggjøres en ny bølge monstre for «Pokémon Go».



Det ser dermed ut til å bli en travel vinter for «Pokémon»-fans, siden Nintendo Switch også snart får sin første ordentlige smak av spillserien med lanseringen av det helt nye «Pokémon»-rollespillet, som ventes neste år.