Pokemon Go-sjef mener AR handler om mer enn det visuelle

Sjef for Pokemon Go-studioet Niantic, John Hanke, sier at AR (Augmented Reality eller utvidet virkelighet) har en stor fremtid som strekker seg utover det visuelle, og at spill er det rette mediet for eksperimentering.

Under bransjekonferansen GamesBeat Summit i San Francisco nylig, forklarte Hanke ifølge VentureBeat sin visjon for AR med et sitat av Arthur C. Clarke: «Enhver teknologi som er avansert nok, kan ikke skilles fra magi».

For å realisere denne visjonen mener han at eksperimentering er nødvendig, og at spill er det perfekte mediet for å prøve ut nye teknologier.

Ifølge Hanke er nemlig spillere mer villige til å se bort fra feil og svakheter i teknologien.

Rom for eksperimentering

Det fleste som har besøkt et spillforum eller et kommentarfelt etter at et spill med ekstra mange feil ble utgitt, vil kanskje i likhet med oss se ut som et spørsmålstegn akkurat nå. Likevel har han faktisk et poeng – etter hvert som spill har blitt mer nett- og tjenestebasert har brukerne blitt mer vant til at spillene inneholder feil, og de er villige til å vente på feilrettinger.

Med AR-hitten Pokemon Go har Hanke også bevist at det finnes plass for nye og eksperimentelle spillopplevelser, og feil og problemer som oppstår underveis trenger ikke å sette en stopper for publikums interesse.

Samtidig kunne Hanke fortelle at Niantic ikke er ferdige med å eksperimentere med AR, og at potensialet til teknologien går langt utover det visuelle. Han kunne også avsløre at de for øyeblikket jobber med å forbedre det sosiale aspektet ved AR-spill:

– Vi jobber nå med å gjøre opplevelsen enda mer engasjerende, og vi ser på hvordan vi kan gjøre det mulig for flere spillere å delta i en sosial opplevelse på offentlige steder.

Dette kan tydeligvis også innebære å bruke av lyd- og stemmebasert AR, i tillegg til skyteknologi. Hanke gikk ikke mer spesifikt inn på dette, men det faktum at Niantic for tiden jobber med et AR-basert Harry Potter-spill får oss til å tenke at vi snart vil få vite mer. Trylleformler og trollmannsdueller burde passe perfekt til å bringe stemmestyring og AR tettere sammen.