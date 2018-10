Pokémon Go-opdatering leverer Pearl og Diamond monstre til dit AR-eventyr

Er du fan af Pokémon Diamond- og Pearl-spillene? Så bliver du sikkert glad for at høre, at monstrene fra spillenes Sinnoh-region nu kommer til Pokémon Go.

Pokémon som Chimchar, Turtwig og Piplup vil nu dukke op i Augmented Reality-spillet, klar til at blive fanget i den virkelige verden via din smartphones skærm.

Tjek traileren nedenfor:

Find dit pas frem

Men hvis du vil følge seriens "gotta catch 'em all"-motto og fange dem alle, bliver du nødt til at flytte dig fra din sofa - og måske endda finde dit pas frem.

Opdateringen byder nemlig ikke kun på nye Pokémon, men også en række monstre, der er regionale, hvilket betyder, at du kun kan finde dem på udvalgte steder rundt om i verden.

Nogle Reddit-brugere har for eksempel fundet ud af, at Carnivine - en Pokémon, der ligner den kødædende plante Fluefanger - kun findes i de amerikanske stater North Carolina og South Carolina, hvor den virkelige plante gror. Der er en lang liste over steder og eksklusive Pokémon hos Reddits community Silph Road, men inden du booker en flybillet, er det værd at huske på, at det er en helt ny opdatering, så der sker hele tiden nye opdagelser.

Selv om den første hype omkring AR-spillet er ebbet ud, gør Pokémon Go det stadig fremragende for Pokémon-selskabet: De havde deres bedste måned nogensinde i september, hvor bruttoomsætningen nåede næsten 85 millioner dollars, og for nylig sendte de den forbedrede Pokémon Go AR+ mode ud til Android-enheder.