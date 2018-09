PlayStation Plus oktober 2018: Her er spillene du kan få gratis denne måneden

Om du abonnerer på PlayStation Plus vil du nok vite hva du har i vente i oktober av gratis spill og rabatter, og vi har samlet alt du må vite her.

Her vil du også finne tilbudene på PlayStation Plus bakover i tid, etter hvert som vi samler dem opp.

Om du er helt fersk og ikke er klar over alle fordelene du får ved å være Playstation Plus-medlem, så kan vi fortelle deg at det hver måned velges ut et knippe PS4-, PS Vita- og PS3-spill som du kan laste ned gratis og beholde så lenge du er aktivt medlem. Men husk på at disse spillene kun er tilgjengelig i en måned, og du må ha lagt dem til biblioteket ditt eller lastet dem ned innen månedsskiftet.

Dette er en fin måte å prøve spill du normalt kanskje ikke ville kjøpt, det være seg indie-titler som du ikke har fått med deg eller spill som i sin tid var for dyre til å kjøpes. Selv om du ikke planlegger å spille dem med en gang eller om du er usikker på om det er din type spill, så anbefaler vi å laste dem ned eller legge dem til biblioteket ditt mens du kan.

Så uten noe mer om og men – her kommer listen med spill som du kan laste ned i oktober:

Oktober 2018

Friday the 13th: The Game - PS4 - ordinær pris: kr 309

Med Halloween rett rundt hjørnet (alt er relativt) så vil «Friday the 13th» få deg i rett stemning. Du velger om du vil spille som Jason Voorhees (som i sin blodtørst jakter uskyldige) eller som en av tenåringene som desperat forsøker å flykte fra mannen i den ikoniske masken. Spillet kan spilles med opptil seks spillere, og føler man seg modig kan man til og med jobbe sammen for å ta rotta på Jason.

Laser League - PS4 - ordinær pris: kr 144

«Laser League» er et indie-spill med multiplayer, som vil gi deg mange timer med konkurransedrevet moro. Det er enkelt å sette seg inn i hva spillet går ut på, og man spiller i lag på to eller tre spillere. Vinneren er den som overlever de andre ved å sette ut bevegelige lasere og nedkjempe det andre laget i en arena. Det høres kanskje litt simpelt ut, men det gir mange timer med god underholdning.

Master Reboot - PS3 - ordinær pris: kr 68

Se for deg en verden der døden ikke lenger er endelig, og når du har lastet opp sjelen din til Soul Cloud skal du utforske en rekke unike miljøer mens du løser oppgaver. Master Reboot er definitivt et spill man burde sjekke ut om så bare fordi det er så unikt. Lydsporet, stilen og den psykologiske tvisten vil gi mange timer med spillglede.

The Bridge - PS3/PS4/PS Vita - ordinær pris: kr 96

The Bridge er et utrolig vakkert, håndtegnet, eventyr-/puslespill i 2D. Du skal navigere deg gjennom stadig mer komplekse miljøer ved å manipulere tyngdekraften for å snu rom opp ned og finne nye måter å komme deg videre på.

Rocketbirds 2: Evolution - PS Vita/PS4 - ordinær pris: kr 109

Om du liker såkalte «side-scrollers» så kan dette være noe for deg. «Rocketbirds 2» gir action, humor og muligheten til å hjelpe kyllingene med å ta de onde pingvinene en gang for alle.

2064 Read Only Memories - PS Vita/PS4 - ordinær pris: kr 189

«2064 Read Only Memories» er et klassisk eventyrspill hvor du har rollen som en strevsom journalist. Du møter verdens første bevisste maskin, en «ROM» (Relationship and Organizational Manager) ved navn Turing, og sammen skal dere avdekke byens dypeste hemmeligheter.

(Image: © Playstation)

September 2018

Destiny 2 - PS4

Destiny 2 har nå blitt gratis for de som abonnerer på Playstation Plus, akkurat i tide til lanseringen av utvidelsen «Forsaken». Få med deg noen kompiser, og bli med i kamp på tvers av planeter i krigen mot krigsherren Dominus Ghaul og Red Legion for å vinne tilbake retten til å ditt hjem.

God of War III: Remastered - PS4 - ordinær pris: kr 309

Dette spille representerer det avsluttende kapittelet i den originale «God of War»-trilogien. Denne PS3-klassikeren har blitt remastret for PS4, og den tidligere Spartan-krigeren Kratos er nærmere enn noen gang å få sin hevn over Zevs for drapet på hans datter og kone.

Another World 20th Anniversary Edition - PS3/PS4/Vita - ordinær pris: kr 77

«Another World» representerer nok en remastret versjon av en klassiker i denne månedens spillutvalg. Men for en tittel å bringe tilbake fra de «døde». Siden dette spillet ble lansert i 1991 har det kommet ut på tvers av mange plattformer og hatt flere forskjellige navn, og det er uten tvil et av de beste action adventure-spillene noen sinne. Du spiller rollen som en ung mann som transporteres til en annen verden, hvor han plutselig befinner seg midt i et slaveopprør.

Dette må du sjekke ut.

QUBE Director’s Cut - PS3 / PS4 - ordinær pris: kr 96

I QUBE løser du oppgaver i førsteperson, og du styrer et par futuristiske hansker som manipulerer omgivelsene og objektene som befinner deg der for å løse fysikkbaserte oppgaver. Ekte hjernetrim med andre ord.

Foul Play - PS Vita / PS4 - ordinær pris: kr 96

I Devolver Digitals side-scroller «Foul Play» slåss du med demoner som Baron Dashforth, som utfører beinknusende manøvre for å behage sitt publikum. Stemningen settes med teatralske kulisser og et morsomt artistisk uttrykk.

Sparkle 2 - PS Vita / PS3 / PS4 - ordinær pris: kr 58

Som så mange andre spill i samme kategori så skal du i «Sparkle 2» samle kuler i riktige farger, samt kraftige bonuser for å rydde brettet. Morsomt og avhengighetsskapende.