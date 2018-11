PlayerUnknown’s Battlegrounds saapuu viimeinkin PlayStation 4:lle

Vielä syyskuussa PlayerUnknown's Battlegroundsin PS4-versiosta ei ollut tietoakaan. Xbox One sai PUBG-bundleja, ainutlaatuisia pelin mukaan kuvitettuja langattomia ohjaimia ja uuden pelikartan.

Kilpakumppani Fortniten valtavan suosion myötä battle royale -pelit ovat tällä hetkellä kovemmassa huudossa kuin koskaan aiemmin. PUBG:issa on kuitenkin ollut yksi suuri puute Fortniteen verrattuna: peliä ei ole ollut saatavilla PlayStation 4:lle. Asiaan näyttäisi kuitenkin tulevan muutos jo ensi kuussa.

PS4-huhut alkoivat ensimmäisen kerran syyskuussa, kun tieto PlayStation-versiosta vuosi vahingossa korealaiselta ikärajaviranomaiselta. Nyt myös pelifoorumi ResetErasta löytyi vuotokuvia pelin PlayStation-serveristä.

Niin Sony kuin PUBG:in ovat pysyneet vaitonaisina huhuista, mutta olisi loogista, että pelin eksklusiivisuus päättyisi juurikin samana ajankohtana kuin se julkaistiin Xbox Onelle viime vuonna (mukaan lukien early access -aika).

Jos peli todella saapuu PlayStationille, se olisi pieni voitto Sonylle. Samalla se olisi huonompi uutinen Microsoftille, jolla ei ole kovin suurta menestystä yksinoikeudella Xboxille julkaistuista peleistä. Muutoksen myötä PUBG pystyisi kilpailla paremmin myös Fortnitea vastaan.

Meillä on tosin hyviä uutisia myös Xbox-pelaajille: Microsoft kertoi Twitterissä, että se aikoo paljastaa jonkin suuren PUBG:iin liittyvän uudistuksen 10.11. järjestettävässä X018-tilaisuudessaan. Oma veikkauksemme on uusi kartta tai pelimuoto.

Tune in to #X018 at 3 PM CT November 10 for:🐔Big #PUBG news🏹The Forge expansion for Shadow of the #TombRaider🧟#StateofDecay2 updates👀And more exclusive lookshttps://t.co/II5cAODlxn pic.twitter.com/7P0csGpVbaNovember 5, 2018