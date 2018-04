Parhaat prosessorit 2018: tehokkaimmat suorittimet koneeseesi

Viime vuonna Intelin Coffee Laken (englanniksi) ja AMD:n Ryzenin (englanniksi) julkaisun myötä pitkään jatkunut pysähtyneisyyden aikakausi näki päätöksensä yhdessä yössä. Jättien välinen kilpailu oli nimittäin jälleen syttynyt täyteen liekkiinsä – ja siitä hyötyvät kaikki kuluttajat. Valmistajien suurten ponnistelujen myötä markkinoille on tullut paljon loistavia prosessoreja, joten nyt on parempi aika ostaa uusi prosessori kuin koskaan aikaisemmin.

Nyt kun AMD valmistautuu uusien toisen sukupolven Ryzen prosessoreiden (englanniksi) julkaisuun ja Intel ja AMD aikovat julkaista yhteistyössä prosessorin, joka sisältää upean Radeon RX Vega -näytönohjaimen (englanniksi), on hyvä aika päivittää uuteen prosessoriin. Prosessoreiden markkina on kuitenkin herkkä hinnanvaihteluille ja muuttuu nopeasti, joten sopivan mallin löytäminen voi olla haastavaa. Auttaaksemme sinua valinnassasi olemme testanneet parhaita prosessoreita jo vuosien ajan ja keränneet nyt listan tämän hetken parhaista vaihtoehdoista. Olemme testanneet itse kaikkia oppaamme prosessoreita käytännössä, jotta voit välttyä yllätyksiltä.

Vuonna 2018 kaikilla on mahdollisuus löytää yksi parhaista prosessoreista – budjetista riippumatta. Sekä AMD ja Intel tarjoavat laajan valikoiman prosessoreita eri teho- ja kokoluokassa. Vaikka sinulla ei olisikaan varaa ostaa jotakin markkinoiden uusimmista prosessoreista, voit sen sijaan valita vaikkapa jonkin hyvän hinta-laatusuhteen Kaby Lake -prosessoreista (englanniksi). Riippumatta siitä, oletko innostunut uusimmasta tekniikasta vai etsitkö vain riittävän toimivaa prosessoria, hyödyt valmistajien kilpajuoksusta.

Ymmärrämme etsinnän vaikeuden, sillä prosessoreita etsiessä kohtaa valtavan määrän eri hämmentäviä numeroiden ja kirjainten yhdistelmiä. Olemme kuitenkin tehneet tämän etsintätyön puolestasi, jotta löydät tarvitsemasi suorittimen nopeasti ja tehokkaasti. Olemme testanneet kaikki arvostelemamme tuotteet perusteellisesti, jotta saat rahoillesi parasta vastinetta.

Paras prosessori: Intel Core i7-8700K

Ylikellottava mestari entistä useammalla ytimellä

Ytimet: 6 | Säikeet: 12 | Kellotaajuus: 3,7 GHz | Maksiminopeus: 4,7 GHz | L3 cache: 12 MB | TDP: 95 W

Hypersäikeistysteknologia voittaa Ryzenin

Ylikellotus ei vie paljon ylimääräistä energiaa

Ylikellotus vain K-malleissa

Vaatii uuden emolevyn

Coffee Lake-S:än julkaisun myötä Intel lupasi antaa meille parhaan peliprosessorin koskaan (englanniksi), eivätkä he olleet väärässä. K-sarjan prosessori viekin AMD:n lippulaivan lähes kaikilla mittapuilla. Yhtiö on vihdoin tuonut yli neljäytimiset prosessorit myös valtavirran käyttöön ja i7 8700K:n kuusi ydintä antavatkin merkittävästi lisäpotkua aiempiin neliytimisiin prosessoreihin verrattuna.

Paras huippuluokan prosessori: AMD Ryzen Threadripper 1950X

Ennätysten rikkoja

Ytimet: 16 | Säikeet: 32 | Kellotaajuus: 3,4 GHz | Maksiminopeus: 4,0 GHz | L3 cache: 32 MB | TDP: 180 W

Valmiina kaikkein vaativimpiin tehtäviin

Helpompi asentaa kuin Intel

Inteliä suurempi energiankulutus

Gaming- ja creative-profiilien välillä vaihtaminen vaatii uudelleenkäynnistyksen

Kun AMD julkaisi Zen-arkkitehtuurille perustuvat Ryzen-prosessorit kesäkuussa, luottivat he niiden paremman hinta-laatusuhteen syöksevän Intelin alas valtaistuimeltaan. Samaan aikaan he kuitenkin jäivät jälkeen raa'assa tehossa. Se kuitenkin muuttui AMD Ryzen Threadripper 1950X:än myötä, joka ei tarjoa ainoastaan Intelin Core i9-7900X:ää paremman hinta-laatusuhteen, vaan on myös sitä helpompi asentaa mihin tahansa x399-emolevyyn.

Paras keskitason prosessori: AMD Ryzen 5 1600X

Kuusi ydintä alle neliytimisen prosessorin hinnalla

Ytimet: 6 | Säikeet: 12 | Kellotaajuus: 3,6 GHz | Maksiminopeus: 4,0 GHz | L3 cache: 16 MB | TDP: 95 W

Upea moniytiminen suorituskyky

Ei lämpene helposti

Hankala ylikellotus

Ei pitäisi tulla yllätyksenä, että AMD tarjoaa kuusiytimisen prosessorin Inteliä halvemmalla. Vaikka alhaiset kustannukset ovat viime vuosina tarkoittaneet kompromisseja muilla osa-alueilla, on Ryzen 5 1600X edullisuudestaan huolimatta todella tehokas. 3,6 GHz:in kellotaajuus ja 4,0 GHz:in maksiminopeus ovat hyviä lukemia kuudella ytimellä ja 12:ta säikeellä varustetulle prosessorille. Ryzen 5 1600X:än pystyy myös ylikellottamaan, mutta se ei monimutkaisesta prosessistaan huolimatta lisää tehoa kovin paljon.

Paras lähtötason prosessori: AMD Ryzen 3 1300X

Loistavaa vastinetta rahoillesi

Ytimet: 4 | Säikeet: 4 | Kellotaajuus: 3,5 GHz | Maksiminopeus: 3,7 GHz | L3 cache: 8 MB | TDP: 65 W

Todella hyvä hinta-tehosuhde

Neljä ydintä

Hitaat benchmark-tulokset

Saattaa ylikuumentua ajoittain

Monet luulevat AMD Ryzen 3 1300X:än olevan tarkoitettu pelkästään pelaamiseen, koska se vaatii erillisen näytönohjaimen. Jos kuitenkin luovut siitä oletuksesta, näet pienen mutta pippurisen prosessorin, joka pystyy melkein mihin vaan. Saat nimittäin edulliseen hintaan prosessorin, joka on 53 % Intelin Core i3-730K:ta nopeampi koodatessa videota Handbrakella. Prosessori kykenee myös esimerkiksi helposti 60 fps kuvataajuuteen Ovewatchissa, kunhan siihen on liitetty laadukas näytönohjain.

Paras peliprosessori: Intel Core i5-7600K

K-sarjan suorituskykyä i5:en hinnalla

Ytimet: 4 | Säikeet: 4 | Kellotaajuus: 3,8 GHz | Maksiminopeus: 4,2 GHz | L3 cache: 6 MB | TDP: 91 W

Helppo ylikellottaa

Lähestyy ylikellottamalla i7-6700K:n vakionopeuksia

Merkityksetön päivitys Skylakeen nähden

Sanottakoon aluksi, että Intel Core i5-7600K on varsin mitätön päivitys sitä edeltäneeseen i5-6600K:hon. Se on silti mainio neliytiminen prosessori, sillä ylikellotettuna se pääsee lähes samalle viime sukupolven Core i7-6700K:n vakionopeuksien kanssa. Hyvistä tehoistaan huolimatta prosessorin hintalappu on mukavan alhainen.

Paras VR-prosessori: AMD Ryzen 7 1800X

Valmis VR-maailmaan

Ytimet: 8 | Säikeet: 16 | Kellotaajuus: 3,6 GHz | Maksiminopeus: 4 GHz | L3 cache: 16 MB | TDP: 95 W

Ydinten ällistyttävä suorituskyky

Uskomattoman edullinen hinta

Ei varsinainen ylikellottaja

Vika lämpötilojen mittaamisessa

AMD:n Ryzen 7 1800X on Intelin Core i7-7700K:n pääkilpailija ja uhkaa vakuuttavasti Intelin lippulaivaa. Vaikka se onkin AMD:lle epätyypillisesti hieman Inteliä kalliimpi, Ryzen 7 1800K pärjää mainiosti Intelin vanhemmille prosessoreille. Core i7-5970X:stä ja 6700K:sta – sen suurimmista kilpailijoista – poiketen se selviää huomattavasti paremmin virtuaalitodellisuutta käyttävistä sovelluksista.

Paras prosessori videoeditointiin: Intel Core i7-7820X

Tehoa ilman kompromisseja

Ytimet: 8 | Säikeet: 16 | Kellotaajuus: 3,6 GHz | Maksiminopeus: 4,3 GHz | L3 cache: 11 MB | TDP: 140 W

Hyvä moniydinteho

Paras hinta-laatusuhde Intelin kahdeksanytimisistä vaihtoehdoista

Ei suurta eroa edullisempaan AMD Ryzen 1800X:ään

Threadripper on sitä halvempi

Intelin nimeämislogiikka on hämmentävä, sillä Intel Core i7-7820X on osa valmistajan Skylake-X -mallistoa eikä X-luokkaa. Semantiikasta huolimatta Intelin prosessori on varustettu vaikuttavan monella ytimellä. Vaikka AMD:n Ryzenista poiketen tarvitsetkin prosessoria varten myös uuden emolevyn, on Core i7-7820X erinomainen päivitys.

Suorituskyvyltään paras prosessori: Intel Core i9-7980XE

18-ytiminen prosessori päihittää muut ylivoimaisesti

Ytimet: 18 | Säikeet: 36 | Kellotaajuus: 2,6 GHz | Maksiminopeus: 4,4 GHz | L3 cache: 24,75 MB | TDP: 165 W

Poikkeuksellinen suorituskyky

Yksiytimiset tulokset ovat uskomattomia

Prosessorin hinnalla saa kokonaisen työaseman

Käsittämätön virrankulutus ylikellotettuna

Intelin Core i9-7980XE tarjoaa käsittämättömästi raakaa voimaa. 18-ytiminen prosessori saa kellotettua testiemme mukaan kaikki ytimensä jopa 4,8 GHz:iin asti. Tämä huima suorituskyky vie käsityksen prosessoreista aivan uudelle tasolle. Ainoat haittapuolet ovat yhtä huima virrankulutus ja erittäin kallis hinta.

Paras edullinen prosessori: Intel Pentium G4560

Intel Core i3:en tehot Pentiumin hintalapulla

Ytimet: 2 | Säikeet: 4 | Kellotaajuus: 3,5 GHz | L3 cache: 3 MB | TDP: 54 W

Pääsee lähelle Core i3-7100:aa

Tukee hypersäikeistystä

Rajoitettu DDR4-2400 -muistiin

Intel Pentium G4560:tä heikommat tehot

Valitsemalla Intel Pentium G4560:an Core i3:n sijasta säästät niin paljon rahaa, ettet todennäköisesti harmittele prosessoreiden pientä eroa suorituskyvyssä. G4560:en myötä näemme myös jälleen pitkästä aikaa hypersäikeistyksellä (hyper-threading) varustetun Pentium-prosessorin. Prosessori osoittaakin meille, että kaipuumme on ollut aiheellista. Yllätykseksemme Pentium G4560 pääsee benchmark-testeissä todella lähelle kalliimpaa Intel Core i3-7100:aa.

Paras HTPC-prosessori: AMD Ryzen 5 2400G

Ryzen ja Vega tapaavat viimeinkin

Ytimet: 4 | Säikeet: 8 | Kellotaajuus: 3,6 GHz | Maksiminopeus: 3,9 GHz | L2 cache: 2 MB

Vaikuttavasti integroitu näytönohjain

Loistava hinta-laatusuhde

Rajoitetut PCI-E -väylät

Yksi AMD Ryzenin suurimmista takaiskuista oli, etteivät edes sarjan parhaat prosessorit tukeneet sisäänrakennettuja näytönohjaimia. Tämän vuoksi ne eivät sopineet asiakkaille, jotka mielivät rakentavansa edullisen PC:n mediakäyttöön. Onneksi AMD kuitenkin muutti tämän julkaisemalla Vega-näytönohjainta käyttävän Ryzen 5 2400G:n, joka on uraauurtava APU (Accelerated Processing Unit) multimediatietokoneisiin. Ryzen 5 2400G riittää nimittäin helposti 4K-materiaalin katseluun ilman erillisen näytönohjaimen hankkimista.

