Parhaat Netflix-elokuvat (syyskuu 2018): Kokosimme 40 tasokasta elokuvaa katseltavaksi

"Metal on metal / It's what I crave / The louder the better / I'll turn in my grave."

Uraauurtavan kanadalaisen heavy metal -yhtye Anvilin tarina on yhtä traaginen ja hulvaton kuin Hei me rokataan! -elokuvasta tutun kuvitteellisen Spinal Tap -bändin taival. Vaikka Anvilin väitetään vaikuttaneen suuresti Metallican kaltaisiin supersuosion saavuttaneisiin kokoonpanoihin, ei yhtye ole onnistunut saavuttamaan yhtä suurta suosiota koskaan.

Dokumenttielokuva seuraa epäonnisten ja ikääntyneiden rokkareiden viimeistä läpimurtoyritystä. Pirunsarvet ylös ja nenäliinat lähelle – tätä parempaa rokkidokkaria saa hakea.

