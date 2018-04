Parhaat näytönohjaimet virtuaalivaluuttojen louhimiseen 2018: eniten tehoa Bitcoinin, Ethereumin ja muiden kryptovaluuttojen louhimiseen

Riippumatta siitä kuinka perehtynyt olet virtuaalivaluuttoihin, et ole voinut välttyä kuulemasta Bitcoinista tai muista kryptovaluutoista viimeistään viime vuoden aikana. Bitcoin nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2017 ja muutamasta isommasta pudotuksesta ja erittäin suuresta arvonvaihtelusta huolimatta yhden Bitcoinin arvo on yhä lähes 10 000 dollarissa. Ei olekaan ihme, että monet haluavat mukaan markkinoille suurten kurssinousujen toivossa.

Aivan ensimmäiseksi haluamme todeta, ettei oppaamme ole sijoitussuositus. Kaikkiin virtuaalivaluuttoihin sijoittaminen on muiden spekulatiivisten sijoituskohteiden tapaan erittäin riskikästä – varsinkin koska virtuaalivaluuttojen arvo ei perustu mihinkään konkreettiseen, vaan yksinkertaisesti kysyntään ja tarjontaan. Tämän vuoksi arvo voi heilahtaa todella paljon, jos luottamus valuuttaan vähenee. Esimerkiksi Bitcoin on romahtanut joulukuun 2017 lähes 20 000 dollarin huippuarvostaan alle puoleen, joten kyseessä on ennen kaikkea suurille arvonvaihteluille altis spekulatiivinen sijoituskohde eikä vaihdon välineeksi tarkoitettu valuutta.

Jos haluat kuitenkin mukaan markkinoille ja aloittaa Bitcoinin tai Ethereumin louhinnan, kokosimme sinulle listan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvista näytönohjaimista. Valitsimme viisi parasta louhimiseen soveltuvaa näytönohjainta ennen kaikkea hinta-tehosuhteen perusteella. TechRadarin oma hintavertailu myös etsii puolestasi parhaan tarjouksen kaikista arvostelumme malleista. Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen (englanniksi) suosio on nimittäin nostanut merkittävästi näytönohjainten hintoja.

Ennen louhinnan aloittamista suosittelemme myös lukemaan arviomme parhaista louhimiseen sopivista emolevyistä.

Kryptovaluuttojen perusidea on, että yksilöt voivat luoda ja siirtää niitä ilman minkään keskitetyn auktoriteetin osallistumista. Valuutta toimii siis ilman valtion sääntelyä tai keskuspankkeja. Kryptovaluuttojen viehätys johtuu osaksi myös kaikkien mahdollisuudesta louhia niitä "tavallisella" tietokoneella (englanniksi). Ethereum käyttää monen muun kryptovaluutan tavoin muistin hajautusalgoritmia, minkä vuoksi tarvitset paljon graafista muistia sen louhimiseen.

Kryptovaluuttojen yhteydessä puhutaan usein lohkoketjusta (blockchain). Se tarkoittaa käytännössä eräänlaista muistia, joka sisältää tiedon kaikista valuutan historiassa tapahtuneista rahansiirroista. Tämä ketju on rakennettu siten, että jokainen uusi lohko (block) sisältää tiivisteen (hash) aiemman lohkon otsikoista.

Saatat miettiä, miten virtuaalivaluuttojen louhiminen toimii, jos käyttäjät pystyvät vaikuttamaan sen lohkoihin. Järjestelmä toimii, koska lohkojen luominen on niin kallista, ettei rahansiirtohistorian peukaloiminen ole taloudellisesti kannattavaa. Käytännössä kryptovaluutan louhija siis luo uusia lohkoja, joille kone laskee vaaditun vaikeustason mukaisen tiivisteen. Vaikeusaste on asetettu siten, että keskimääräinen aika lohkon löytämiseen tulisi olla noin 10 minuuttia. Valmiit lohkot liitetään osaksi virtuaalivaluutan verkkoa, jossa niille aletaan laskea jälleen uusia lohkoja.

Parasta louhimiseen tarkoitettua näytönohjainta etsiessä onkin hyvä pitää mielessä ennen kaikkea näytönohjaimen muisti, ominaisuudet ja teho-hintasuhde. On erityisen tärkeää miettiä näytönohjaimen kustannuksia, koska et aluksi pysty louhimaan valtavia määriä kryptovaluuttoja. Kannattaa siis minimoida louhimisen kustannukset, jotta saat siihen investoimasi kustannukset takaisin niin pian kuin mahdollista.

Lukemalla oppaamme ymmärrät paremmin, mitä louhimiseen tarkoitetulta näytönohjaimelta vaaditaan ja löydät sinulle sopivan vaihtoehdon. Oma hintavertailumme etsii myös luonnollisesti kaikkein parhaan tarjouksen suosikkimallistasi.

Suosittelemme lukemaan alle listaamamme artikkelit ennen kuin alat louhia Bitcoinia, Ethereumia tai muita kryptovaluuttoja. Perusteellinen taustatyö on muutenkin hyödyllistä, sillä virtuaalivaluuttojen louhiminen on teknisesti varsin monimutkainen prosessi.

1. Nvidia GeForce GTX 1070

Pieni virrankulutus, korkea hash rate

Kellotaajuus: 1506 MHz | Muisti: 8 Gt GDDR5 | Muistin nopeus: 8 Gb/s | Lisävirtaliittimet: 1 x 6-pin | Grafiikkakortin teho: 150 W | Vakionäyttöliittimet: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0 ja DL-DVI

Hyvä tehon ja hash raten tasapaino

Paljon muistia

Kallis

Nvidian GTX 1070 ei ole pelkästään loistava näytönohjain pelaamiseen, vaan erinomainen myös louhintakäytössä. Se saavuttaa loistavan 30 mh/s hash raten varsin pienellä tehontarpeella. Pieni tehonkäyttö on tärkeää, koska se tekee louhimisesta edullisempaa. Muiden uudenkarheiden Nvidian näytönohjainten tapaan myös 1070 on hintava, joten joudut sen valitessasi tekemään kohtuullisen suuren alkuinvestoinnin. Jos kuitenkin etsit louhimiseen soveltuvaa näytönohjainta pitkäaikaiseen käyttöön, on 1070 tämän hetken paras vaihtoehto.

2. AMD Radeon RX 580

Louhijoiden suosikki

Kellotaajuus: 1257 MHz | Muisti: 8 Gt GDDR5 | Muistin nopeus: 8 Gb/s | Lisävirtaliittimet: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin | Grafiikkakortin teho: 185 W | Vakionäyttöliittimet: 1 DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Edullinen hinta

Erittäin hyvä jäähdytys

Usein loppuunmyyty suuren suosionsa vuoksi

AMD Radeon RX 580 on yksi parhaista näytönohjaimista louhimiseen. Se on oikeastaan niin hyvä, että sitä voi olla välillä hieman haastava löytää valtavan suosionsa vuoksi. Suosiolle on kuitenkin syynsä, sillä alhaisesta virrankulutuksestaan huolimatta sen hash rate on hyvät 29 mh/s. Se on myös yllä arvosteltua GTX 1070:tä edullisempi. Radeon RX 580 on – pienin varauksin – erittäin tehokas louhimiseen.

3. AMD RX 480

Vanhalla konkarilla on vieläkin homma hallussa

Kellotaajuus: 1120 MHz | Muisti: 8 Gt GDDR5 | Muistin nopeus: 8 Gb/s | Lisävirtaliittimet: 1x 8-pin, 1 x 6-pin | Grafiikkakortin teho: 150 W | Vakionäyttöliittimet: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Halpa

Hyvä suorituskyky louhimiseen

Hankala löytää

AMD RX 480 on järkevä vaihtoehto edullista lähtötason näytönohjainta etsivälle louhijalle. RX 480 on hieman vanhempi kuin Radeon RX 580, joten myös sen hinta on alempi. Sitä voi olla kuitenkin hankala löytää kaupoista, koska se on hyvien louhintaominaisuuksiensa ja edullisen hintansa vuoksi todella suosittu. Näytönohjaimessa on 8 gigatavua GDDR5 RAM-muistia ja se saavuttaa kelvollisen 28 mh/s hash raten. Siinä on myös varsin alhainen virrankulutus. RX 480 on saatavilla myös pienemmällä 4 gigatavun RAM-muistilla, jos etsit vieläkin halvempaa vaihtoehtoa.

4. AMD Radeon RX Vega 56

Höyhensarjalainen on valmis myös raskaaseen sarjaan

Kellotaajuus: 1156 MHz | Muisti: 8 Gt HBM2 | Muistin nopeus: 800 MHz | Lisävirtaliittimet: 2 x 8-pin | Grafiikkakortin teho: 210 W | Vakionäyttöliittimet: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Todella hyvä louhintanopeus

Korkea energiankulutus

Lämpenee raskaassa käytössä

AMD Radeon RX Vega 56 on yksi tämän hetken parhaista näytönohjaimista. Benchmark-testien mukaan se on nopeampi kuin Nvidian GTX 1070, mutta Bitcoinien louhintabuumin vuoksi sen hinta on kuitenkin noussut Nvidiaa korkeammalle. Näytönohjaimen löytäminen saattaa olla hankalaa sen suuren suosionsa vuoksi ja myös sen korkeampi virrankulutus tekee siitä kalliin vuorokauden ympäri pyörivään louhintakoneeseen. Se kuitenkin pärjää louhinnassa niin hyvin, että suosittelemme sopivan hinnan löytyessä harkitsemaan sen ostamista.

5. Nvidia GTX 1080 Ti

Kallis, mutta loistava näytönohjain louhimiseen

Kellotaajuus: 1480 MHz | Muisti: 11 Gt GDDR5X | Muistin nopeus: 11 GHz | Lisävirtaliittimet: 1 x 6-pin; 1 x 8-pin | Grafiikkakortin teho: 250 W | Vakionäyttöliittimet: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Uskomattoman tehokas

Erinomainen hash rate

Kallis hankintahinnaltaan ja ylläpitokustannuksiltaan

Nvidia GTX 1080 Ti on hyvä yksi maailman tehokkaimmista näytönohjaimista ja ansaitsi jo aiemmin suosituksemme parhaaksi näytönohjaimeksi 4K-pelaamiseen (englanniksi). Se onkin tehojensa puolesta erinomainen vaihtoehto myös louhimiseen. Näytönohjaimessa on louhintatarkoitukseen kuitenkin kaksi suurta ongelmaa, minkä vuoksi se ei päätynyt korkeammalle listallamme. Ensinnäkin se on erittäin kallis ja toiseksi se kuluttaa enemmän virtaa kuin muut arvostelumme näytönohjaimet. Tämän vuoksi siihen tehty investointi tuottaa vähemmän voittoa halvempiin vaihtoehtoihin verrattuna. Jos kuitenkin käytät näytönohjainta louhimisen lisäksi vaikkapa pelaamiseen tai graafiseen suunnitteluun, voi GTX 1080 Ti olla järkevä ostos. Sen huima 32 mh/s hash rate onkin arvostelumme korkein.

6. Nvidia GTX 1070 Ti

Kestosuosikin päivitys

Kellotaajuus: 1 607 MHz | Muisti: 8 Gt GDDR5 | Muistin nopeus: 8 GHz | Lisävirtaliittimet: 1 x 6-pin; 1 x 8-pin | Grafiikkakortin teho: 180 W | Vakionäyttöliittimet: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Tehokas

Hyvä hash rate

Korkeampi hinta ja virrankulutus kuin 1070:ssä

Arvostelumme voittajan GTX 1070:en päivitys GTX 1070 Ti on loistava näytönohjain louhimiseen. Uutuus on aiempaa mallia tehokkaampi, mutta GTX 1080 Ti:n tapaan se on myös voittajaa kalliimpi. Louhimisessa on kaiken muun liiketoiminnan tavoin tärkeää punnita tehojen ja hinnan suhde niin, että toiminta on mahdollisimman kannattavaa investointiin nähden. Koska GTX 1070 Ti:n hankintahinta ja käyttökulut ovat 1070:tä kalliimmat, on vanhempi malli sitä kannattavampi investointi. GTX 1070 Ti on kärsinyt myös ohjainohjelmiston bugeista, mutta odotamme asian korjaantuvan pian ohjelmistopäivityksellä. Näistä pienistä seikoista huolimatta uutuus on kuitenkin erinomainen näytönohjain louhintaan.