Parhaat kannettavat opiskelijalle: luokkansa parhaat läppärit

Jos olet opiskelija, olet varmasti tottunut ostamaan kaiken käytettynä tai mahdollisimman halvalla. Vaikka yritätkin todennäköisesti elää kuluttamatta rahaa mihinkään ylimääräiseen, on kannettava nykyään yhtä välttämätön osa opiskelua kuin uusintatentit ja opintolaina. Älä kuitenkaan huoli, sillä me TechRadarilla olemme testanneet kaikki opiskelijoille sopivat kannettavat puolestasi ja laittaneet ne paremmuusjärjestykseen.

Mikä sitten on tärkeää opiskelutietokoneessa? Ensinnäkin sen täytyy tietysti sopia hintahaarukkaasi, mutta olla myös luotettava ja päivitettävissä vuosiksi eteenpäin. Käyttöjärjestelmän täytyy olla yhteensopiva opinnoissasi tarvittavien ohjelmien kanssa ja koneessa tulee olla riittävästi tehoa kyseisten ohjelmien pyörittämiseen. Meidän mielestämme kaikista hienoimmat näytöt ja tehokkaimmat prosessorit saavat kuitenkin hintansa vuoksi jäädä ammattikäyttöön suunnattuihin laitteisiin.

Kootessamme tätä listaa yritimme ottaa huomioon mahdollisimman monta eri tekijää, koska opiskelijoiden koneet ovat kovassa käytössä niin koulussa kuin kotonakin. Jos haluat lukea laajemmat arvostelumme koneista, voit klikata koneiden yhteydestä löytyviä linkkejä. Tässä tulevat vuoden 2018 parhaat kannettavat opiskelijoille!

1. Dell XPS 13

Astu luentosaliin luokkansa priimuksen seurassa

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen FHD (1920x1080) – UHD (3840x2160; kosketusnäyttö) | Muisti: 128 Gt – 1 Tt SSD

Tyylikäs muotoilu

Vaikuttava suorituskyky

Aiempaa korkeampi lähtöhinta

Valkoinen malli on mustaa kalliimpi

Dell XPS 13 on yksinkertaisesti paras kannettava myös opiskelijan tarpeisiin. Tämä ultrabook on nimittäin voittanut TechRadarin parhaan kannettavan tittelin jo kolme vuotta peräkkäin. Uusi XPS 13 on nyt entistäkin ohuempi, kevyempi ja tietysti tehokkaampi. Harmillisesti myös sen lähtöhinta on noussut aiempaa korkeammaksi, mutta toisaalta jo halvimmasta mallista löytyy Intelin kahdeksannen sukupolven Core i5 -prosessori ja erittäin ohuista reunoistaan tunnettu heijastamaton InfinityEdge -näyttö. Uutuuden saa valittua nyt myös upealla valkoista ja ruusukultaa yhdistelevällä värivaihtoehdolla, joskin se maksaa hieman perinteistä väritystä enemmän.

2. Samsung Notebook 9 Pro

2-in-1 -kannettavien suunnannäyttäjä

Prosessori: 7. sukupolven Intel Core i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 – AMD Radeon Graphics (2 Gt GDDR5) | RAM: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen – 15,6-tuumainen FHD (1920x1080) LED-kosketusnäyttö | Muisti: 256 Gt SSD

Hyödyntää upeasti S-peniä

Tuntuu ja näyttää hyvältä

Vaihteleva akunkesto

Alaspäin suunnatut kaiuttimet

Samsung Notebook 9 todella onnistuu siinä, mihin toiset hybridilaitteet ovat jo vuosien ajan pyrkineet. Yksi suurimmista syistä on Samsungin oivallinen S-pen -kosketuskynä, joka tunnistaa Microsoftin Surface Penin tapaan jopa 4096 eri tasoista kosketusta. Mikä parasta, S-peniä ei tarvitse Surface Penistä poiketen edes ladata. Vaikka kannettavassa onkin vain 1080p-kosketusnäyttö, jonka kirkkaus asettuu 350 ja 450 nitin välille, ei laitetta käyttäessä jää varsinaisesti kaipaamaan enempää pikseleitä. Notebook 9:ssä on myös loistava akunkesto, joka hyvittää mainiosti näytön pienet puutteet.

Samsung Notebook 9 on tällä hetkellä myynnissä vain Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Jos etsit sen sijaan Suomesta ostettavaa laitetta, niin suosittelemme 15-tuumaista HP Spectre x360:tä.

3. Asus Chromebook Flip

Premium-Chromebook maltilliseen hintaan

Prosessori: Intel Core m3 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4 Gt | Näyttö: 12,5-tuumainen, Full HD (1920x1080) taustavalaistu ja heijastamaton LED-näyttö | Muisti: 64 Gt eMMC + TPM

Sulava tablettikäytössä

Upea näyttö

Ei valmista Android-tukea

Kaiuttimet korostavat liikaa keskiääniä

Asus Chromebook Flip C302 on ikään kuin Googlen anteeksipyyntö sitä edeltäneen Chromebook Pixelin virheistä. Asus ei nimittäin halunnut tehdä koneesta kallista ja tehokasta, vaan keskittyi sen sijaan tarjoamaan järkevät ominaisuudet kohtuulliseen hintaan. Vaikka Flip onkin puolet Pixeliä halvempi, on siinä silti täydet 360 astetta kääntyvä kosketusnäyttö ja mahdollisuus käyttää miljoonia Android-ohjelmia. Uusista Chromebookeista poiketen koneesta ei tosin löydy valmista Android-tukea, vaan se täytyy päivittää jälkikäteen. Päivityksen jälkeen laitteesta kuoriutuu upean näköinen ja riittävän tehokas Chromebook, joka jättää rahaa myös makaroniin.

4. Microsoft Surface Pro

Tabletti, joka korvaa kannettavasi

Prosessori: 7. sukupolven Intel Core m3 – i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 615 – Iris Plus Graphics 640 | RAM: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 12,3-tuumainen, 2736x1824 PixelSense-näyttö | Muisti: 128 Gt – 1 Tt SSD

Valtavasti parantunut akunkesto

Aiempaa napakampi näppäimistö

Surface Pen ei kuulu hintaan

Vain i7-prosessorilla varustettu malli pärjää Applen A10X-prosessorille

Surface Pro on monella tapaa se Windows-tablettien pioneeri, jota olemme odottaneet. Se on muotoiltu tyylikkäästi ja siihen suunnitellut lisätarvikkeet tekevät laitteesta todella monipuolisen. Surface Pro on selvästi hakenut inspiraatiota myös hybridilaitteista, sillä siitä löytyy 165 astetta kääntyvä näyttö. Laite on ehdottomasti parhaimmillaan lisävarusteena myytävän Surface Penin kanssa, vaikka kosketuskynä keventääkin lompakkoasi 115 eurolla. Surface Prota on korkean hintansa vuoksi reiluinta verrata Applen iPad Prohon, mutta harmillisesti se häviää kalleinta i7-prosessoriaan lukuun ottamatta suorituskyvyssä jo halvimmalle iPad Prolle.

5. Samsung Notebook 7 Spin

MacBook Pron tehot MacBook Airin hinnalla

Prosessori: 6. sukupolven Intel Core i7 | Näytönohjain: Nvidia GeForce 940MX (2 Gt DDR3L); Intel HD Graphics 520 | RAM: 12 Gt – 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen Full HD (1920x1080) LED-kosketusnäyttö | Muisti: 1 Tt HDD – 1 Tt HDD; 128 Gt SSD

Napakka näppäimistö

Todella monipuolinen

Painavahko

Näytönohjain saisi olla hieman parempi

Kuvitellaan, että sinulla on käytössäsi tuhat euroa. Saisit rahoillasi esimerkiksi auttamattomasti vanhentuneen MacBook Airin alle 1080p-näytöllä ja Broadwell-prosessorilla, tai toisaalta voisit ostaa Samsung Notebook 7 Spinin upealla HDR full HD-kosketusnäytöllä ja kuudennen sukupolven Intel Core i7 -prosessorilla. Notebook 7 Spinin erinomaisuus ei jää edes pelkkiin teknisiin ominaisuuksiin, vaan se päihittää Applen ikälopun myös monipuolisuudellaan. Notebook 7 Spin on hybridilaite, joten näytön kääntämällä koneesta saa tehtyä Windows 10 -tabletin. Laitteesta löytyy silti muutama vajavuus, sillä esimerkiksi vanhanaikainen pyörivä kovalevy ja heikko 480p webkamera eivät ole linjassa muiden komponenttien kanssa. Tästä huolimatta Samsung Notebook 7 Spin tarjoaa erinomaista vastinetta rahoillesi.

Samsung Notebook 7 Spin on myynnissä vain Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Jos etsit kannettavaa Suomesta, suosittelemme Asus ZenBook Flip UX360:tä.

6. Acer Chromebook 15

15-tuumainen Chromebook, jonka akunkesto voittaa sinut puolelleen

Prosessori: Intel Pentium N4200 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen FHD (1920x1080) IPS-kosketusnäyttö | Muisti: 32 Gt eMMC

Uskomaton akunkesto

Kone ei tarvitse tuuletinta

Kömpelö kosketuslevy

Monen välilehden käyttäminen hidastaa konetta merkittävästi

Emme ole vielä nähneet kovin montaa 15,6-tuumaista Chromebookkia full HD -kosketusnäytöllä, mutta vielä sitäkin harvinaisempaa on löytää kannettavaa, joka selviäisi vaativasta akkutestistämme näin erinomaisesti. Acer Chromebook 15 sai nimittäin tulokseksi lähes 17 tuntia. Vaikkei Chromebook loistakaan tehoillaan, niin sen energiapihi Intel Pentium -prosessori, joustava käyttöjärjestelmä ja pitkä akunkesto tekevät siitä lyömättömän vaihtoehdon opiskelijalle.

7. Dell Inspiron 15 Gaming

Kova työ vaatii kovat huvit

Prosessori: 7. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1050; Intel HD Graphics 620 – GTX 1050 Ti; Intel HD Graphics 630 | RAM: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen FHD (1920x1080) – UHD (3840x2160) heijastamaton, LED-taustavalaistu | Muisti: 1 Tt HDD – 1 Tt HDD; 128 Gt SSD

Edullinen pelikone

Hyvä akunkesto

Turhan herkkä kosketuslevy

Näyttö jää jälkeen muista komponenteista

Dell päätti jättää taakseen pelikannettaviensa "Alienware" -lempinimen ja uutuus Inspiron 15 Gaming kuulostaakin ehkä hämäävän paljon enterprise-läppäriltä. Kesystä nimestä ei kannata kuitenkaan hämääntyä, sillä kone tarjoaa hintaansa nähden varsin kyvykkäät komponentit. Dell selviytyy kunnialla muun muassa suosituimmista peleistä, vaikka saatatkin joutua laskemaan kuvanlaadun medium-asetukselle. Se on silti vaikuttava saavutus koneen kohtuulliseen hintaan nähden. Koneen erinomaisuus ei jää pelkkään pelaamiseen, sillä esimerkiksi sen akku kesti vaativassa testissämme lähes kuusi tuntia, mikä on parempi tulos kuin osalla huomattavasti kalliimmista ultrabookeista. Etsitpä siis konetta työntekoon tai pelien parissa rentoutumiseen, on Dell Inspiron 15 Gaming oivallinen valinta sinulle.

8. Apple MacBook Pro (13-inch, Mid-2017)

Tulevaisuuden MacBook Pro on täällä jo tänään

Prosessori: 7. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel Iris Plus 640 – 650 | RAM: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen, WQXGA (2560x1600) IPS | Muisti: 256 Gt – 1 Tt SSD

Tehokkaampi prosessori

Nopeampi RAM-muisti

Keskivertoa heikompi akunkesto

Uusi näppäimistö vaatii totuttelua

Uusin MacBook Pro ei eroa kovinkaan paljon edeltäjästään, mutta se on hyvä osoitus siitä kuinka paljon kannettava voi parantua yksinkertaisella komponenttipäivityksellä. Koneesta löytyy vihdoin Intelin uusimman sukupolven Kaby Lake -prosessorit ja todella nopea PCle 3.0 SSD-muisti. MacBook Prosta on turha etsiä HDMI:n tai USB:n tyylisiä perinteisiä liitäntöjä, mutta siitä huolimatta konetta on helppo suositella. Onhan kyseessä kaikin puolin tulevaisuuden kannettava.

9. Asus ZenBook UX310UA

Saa MacBook Airin tuntemaan itsensä vanhaksi

Prosessori: 7. sukupolven Intel Core i3 – i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen FHD (1920x1080) – QHD+ (3200x1800)

Alumiininen runko

Taustavalaistu näppäimistö

Taipuisa näppäimistö

Heikko akunkesto

Lienee realistista todeta, että MacBook Air on jätetty tekemään hidasta kuolemaa MacBookin julkaisun jälkeen. Asus ZenBook UX310UA on kuitenkin mainio kone täyttämään Airin jättämän aukon. Koneen upea alumiininen runko tuo väistämättä mieleen Applen luomukset, mutta se on tuskin kenenkään mielestä huono asia. ZenBookista löytyy myös laadukas näyttö ja kaikki tarvitsemasi liitännät. Kaiken lisäksi kone on vielä nykyistä MacBook Airia halvempi.

10. Surface Laptop

Suunniteltu opiskelijoiden tarpeisiin

Prosessori: 7. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 – Iris Plus Graphics 640 | RAM: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,5-tuumainen, 2256x1504 PixelSense-näyttö | Muisti: 128 Gt – 512 Gt SSD

Upea muotoilu

Laadukkaasti viimeistelty

Windows 10 S:llä on rajoitteensa

Ei USB-C -porttia

Surface Laptop on Microsoftin ensimmäinen perinteinen kannettava. Koneen kutsuminen perinteiseksi on silti vähintäänkin harhaanjohtavaa, sillä siitä löytyy muun muassa moderni PixelSense -kosketusnäyttö ja upea alcantarasta valmistettu näppäimistö. Kannettavaa vauhdittaa Intelin U-sarjan seitsemännen sukupolven prosessorit, joiden ansiosta Surface Laptop päihittää kevyesti 12-tuumaisen MacBookin. Microsoftin luomus on tuttuun tapaan myös Applen vastinetta edullisempi. Rajoitetusta käyttöjärjestelmästään ja niukoista liitännöistään huolimatta koneen upea muotoilu, laadukas näyttö ja vaikuttava suorituskyky tekevät Surface Laptopista kiinnostavan vaihtoehdon.

