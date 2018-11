Parhaat iPad-sovellukset 2018: listasimme 30 rahanarvoista vaihtoehtoa

White Noise+ on äänikone, joka on suunniteltu vähentämään häiriötekijöitä tunnelmallisten äänien avulla. Monet vastaavat sovellukset ovat vähän liikaa New Agea ja kukkaismeininkiä, ja osa niistä on suoraan sanoen roskaa. Onneksi White Noise + ei ole mitään näistä asioista, vaan tarjoaa perusteellisen ja modernin näkemyksen äänten tuottamiseen.

Sovelluksessa on ruudukko, josta tulee hieman mieleen GarageBandin rummut. Tässä on käytössä 16 paikkaa, joihin voi vetää kuvakkeita, jotka edustavat erilaisia ääniä. Ylhäällä olevat ovat äänekkäämpiä, kun taas oikealla olevissa on monimutkaisempia äänitehosteita. Tehdyt miksaukset voi tallentaa. Ajastimia ja hälytyksiä voi myös hyödyntää, jos haluaa käyttää White Noise+:aa meditaatiosessioissa.

Ilmaiseksi saa tietyn määrän ääniä, mutta kaikki tehosteet saa käyttöön ostamalla koko version. Se on järkevä hankinta sovelluksen laadun vuoksi.