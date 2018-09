Paras tabletti 2018: Valitsimme 10 suosikkilaitettamme

Parhaista tableteista löytyy ennen kaikkea hyvä näppäimistö sekä pöytäkoneen käyttömukavuus, jotka tekevät kannettavasta tietokoneesta turhan.

Valinnanvara ulottuu Applen suurehkosta iPad Prosta aina edullisiin Android-tabletteihin saakka. Toisin kuin parhaiden älypuhelimien kohdalla, on tällä listalla mukana myös Windows-laitteita.

Samsung julkaisi hiljattain uuden Galaxy Tab S4:n, ja odotamme listallemme lisää muutoksia viimeistään lokakuussa, kun Apple julkaissee uudet iPadinsa.

Vertaillessamme tabletteja arvioimme muun muassa niiden suorituskyvyn, akunkeston ja näytön laadun sekä punnitsemme niiden hinta-laatusuhdetta. Voit lukea alta listauksemme tämän hetken parhaista tableteista.

iPad Pro 10.5

1. iPad Pro 10.5

Applen lippulaiva, päivitetty ja parempi Pro, vie kärkipaikan

Paino: 469 g | Mitat: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 11 | Näytön koko: 10,5 tuumaa | Resoluutio: 1 668 x 2 224 pikseliä | Suoritin: A10X Fusion | RAM: 4 Gt | Muisti: 64 Gt/256 Gt/512 Gt | microSD-paikka: : Ei | Akku: 8 134 mAh | Kamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP

Loistavat kaiuttimet

Myös 512 Gt:n malli

Näyttö nostaa hintaa

iOS ei kykene vieläkään korvaamaan kannettavaa

10,5-tuumainen iPad Pro on paras valinta henkilölle, joka haluaa päivittää laitteistonsa suoraan tabletti-maailman huipulle. Myös halvempi 9,7-tuumainen iPad on tosin edelleenkin riittävän hyvä laite suurimmalle osalle käyttäjistä.

Jos tarvitset tabletin, joka pyörittää mitä tahansa sovellusta samalla kun käytät Apple Pencil -kosketuskynää tai Smart Keyboard -näppäimistöä, eikä hinta ole ongelma, on iPad Pro 10.5 vahva ehdokas. iOS 11 -käyttöliittymä tuo tabletin entistä lähemmäksi kannettavaa tietokonetta, muttei vielä täysin korvaa sitä.

Uusi ProMotion-näyttö tarjoilee vaikuttavaa soljuvuutta jokapäiväiseen käyttöön, ja kaventuneiden reunojen ansiosta saat suuremman näytön laitteeseen, joka ei ole kovinkaan paljon viime vuoden 9.7-mallia kookkaampi.

Tämä iPad on tehty varsinaisesti ammattimaiseen käyttöön, mutta sopii täydellisesti myös median suurkuluttajille.

Lue koko arvostelumme: iPad Pro 10,5

Uusi iPad (2018)

2. Uusi iPad (2018)

Paras tabletti opiskelijalle ja kotikäyttäjälle

Paino: 469 g | Mitat: 240 x 169,5 x 7,5 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 11 | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1 536 x 2 048 pikseliä | Suoritin: A10 Fusion | RAM: 2 Gt | Muisti: 32 Gt/128 Gt | microSD-paikka: Ei | Akku: noin 8 800 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 1,2 MP

Laadukas näyttö

Tehokas hintaansa nähden

Apple Pencil on maksullinen lisävaruste

Ei 256 Gt:n versiota

Jos budjetti ei taivu iPad Pro 10.5:een asti, useimmille kuluttajille toiseksi paras vaihtoehto on Uusi iPad (2018). Siinä on paljon samaa kuin edellisen vuoden mallissa: Komponentit ovat kunnossa, 9,7 tuuman näyttö on terävä ja hintalappu selvästi Pro-malleja maltillisempi.

Laitteen sisällä pyörii A10 Fusion -suoritin. Se ei ole yhtä tasokas kuin Pro-tableteissa, mutta mukana tuleva Apple Pencil -tuki tuo tabletin lähemmäs lippulaivamalleja.

Muistin kokoja on valittavissa kaksi: 32 sekä 128 gigatavua. Tarjolla ei ole kuitenkaan 256 Gt:n vaihtoehtoa, mutta tämä ei muodostune ongelmaksi suurimmalle osalle käyttäjistä – useimmat meistä kun katselevat elokuvansa ja kuuntelevat musiikkinsa jostakin striimauspalvelusta.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Uusi iPad (2018)

iPad Pro 12.9

3. iPad Pro 12.9 (2017)

Applen jättimäinen tabletti kykenee moneen asiaan samaan aikaan

Paino: 677 g | Mitat: 305,7 x 220,6 x 6,9 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 11 | Näytön koko: 12,9 tuumaa | Resoluutio: 2 048 x 2 732 | Suoritin: A10X Fusion | RAM: 4 Gt | Muisti: 64/256/512 Gt | microSD-paikka: Ei | Akku: 10 891 mAh | Kamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP

Valtava, kirkas 12,9 tuuman näyttö

iOS 11 on täynnä tabletille suunniteltuja ominaisuuksia

Erittäin kallis

Suuri koko voi tehdä siitä myös kömpelön

Tämä on suurin ja kyvykkäin malli, jonka Apple on tablettimarkkinoille tuonut. Se on nopea, tehokas ja visuaalisesti kaunis, kiitos ProMotion-näytön, joka ottaa kaiken irti moniajosta sekä Apple Pencilistä.

Apple Pencil, Smart Keyboard Cover sekä 512 gigaa tallennustilaa tarkoittavat samalla myös sitä, että hintalappu kohoaa varmasti turhan korkealle monille käyttäjistä.

Tekniset tiedot ovat samat kuin 10,5 tuuman versiossa, mutta suurempi näyttö tekee iPad Pro 12.9:stä markkinoiden parhaan tabletin ammattimaiseen käyttöön.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: iPad Pro 12.9

Samsung Galaxy Tab S3

4. Samsung Galaxy Tab S3

Tabletti, jonka näytön laatu on aikaansa edellä

Paino: 429 g | Mitat: 237,3 x 169 x 6 mm | Käyttöjärjestelmä: Android Oreo | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1 536 x 2 048 | Suoritin: Snapdragon 820 | RAM: 4 Gt | Muisti: 32 Gt | Akku: 6 000 mAh | Kamera: 13 MP | Etukamera: 5 MP

S Pen -kosketuskynä kuuluu hintaan

Erinomainen näyttö HDR-valmiudella

Näppäimistö hintava lisävaruste

Ei korvaa kannettavaa

Moni saattaa yllättyä, että Galaxy Tab S3 päätyi listallamme juuri julkaistua Tab S4:ää ylemmäs. Uudempi malli on toki absoluuttisesti parempi tabletti, mutta vanhemman mallin parempi hinta-laatusuhde nosti sen listamme parhaaksi Android-tabletiksi.

Tab S3 on täynnä suorituskykyä, siinä on erinomainen HDR-näyttö sekä pakettiin kuuluva S Pen -kosketuskynä. Iloitsemme myös neljästä kaiuttimesta, jotka kuulostavat yhtä hyviltä kuin iPad Pro -malleissa. Näppäimistö on erillinen lisävaruste ja kaiken lisäksi hintava sellainen.

HDR-valmista 9,7 tuuman näyttöä voi hyödyntää esimerkiksi katsoessa Netflixiä korkealuokkaisilla väreillä sekä parannetulla kirkkaudella. Kaikki palvelut eivät kuitenkaan vielä tue HDR-tekniikkaa.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Samsung Galaxy Tab S3

iPad mini 4

5. iPad mini 4

Paras pienikokoinen tabletti

Paino: 299 g | Mitat: 203.2 x 134.8 x 6.1 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 11 | Näytön koko: 7,9 tuumaa | Resoluutio: 1536 x 2048 | Suoritin: A8 | RAM: 2 Gt | Muisti: 16/32/64/128Gt | Akku: 5124 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 1,2 MP

Loistava näyttö

Sulavalinjainen muotoilu

Vanhempi suoritin

Ei 3D-touchia

Tämän hetken paras 7-tuumainen tabletti on ehdottomasti iPad mini 4. Jos pidät iPad 9.7:n (2018 malli) ja iPad Pron ulkonäöstä, mutta ne ovat mielestäsi a) liian suurikokoisia b) liian kalliita tai c) molempia, yhdistää iPad mini 4 monet Applen parhaista ominaisuuksista yhteen, kätevän kokoiseen pakettiin. Mikä parasta, Mini 4 ei vain näytä hyvältä, vaan kulkee helposti mukana missä tahansa.

Toisin kuin Pro, iPad mini 4 ei tue ulkoista näppäimistöä tai Apple Pencil -kosketuskynää (pienemmällä ruudulla kynä olisi hyödyllinen ominaisuus), mutta päivitetty näyttö sekä riittävä suorituskyky takaavat silti hyvän käyttökokemuksen.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: iPad mini 4

Microsoft Surface Pro

6. Samsung Galaxy Tab S4

Lupaavaa 2-in-1-laitetta ei olla vielä hiottu loppuun asti

Paino: 482 g | Mitat: 249,3 x 164,3 x 7,1 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 | Näytön koko: 10,5 tuumaa | Resoluutio: 1 600 x 2 560 | Suoritin: Snapdragon 835 | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64 Gt tai 256 Gt | microSD-paikka: Kyllä | Akku: 7 300 mAh | Takakamera: 13 MP | Etukamera: 8 MP

S Pen -kosketuskynä kuuluu hintaan

Upea 10,5-tuumainen näyttö

DeX-työpöytäkäyttöliittymä vaatii vielä kehitystä

Näppäimistö tuntuu luonnottomalta

Samsung Galaxy Tab S4 on päivitetty versio viime vuoden Galaxy Tab S3:sta. Siinä on muun muassa aiempaa suurempi 10,5-tuumainen näyttö ja pidempi akunkesto. Tabletin hinta on noussut aiemmasta, mutta Samsung lupaa sen olevan paljon aiempaa monipuolisempi.

Olemme kyllä innoissamme Samsung DeX-työpöytäkäyttöliittymästä, mutta siinä on silti omat merkittävät puutteensa. Käyttöliittymä ei esimerkiksi tukenut kosketusta, siinä oli suorituskykyongelmia eikä myöskään heppoinen lisävarusteena ostettava näppäimistö onnistunut oikein vakuuttamaan. Nykyisellään se ei siis vielä täysin pysty korvaamaan kannettavaa tietokonetta.

Se on joka tapauksessa tämän hetken tasokkain Android-tabletti ja uskomme sen paranevan Samsungin julkaistessa uusia ohjelmistopäivityksiä DeX:iin.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Samsung Galaxy Tab S4

7. Microsoft Surface Pro

Windows-tabletti, joka voi korvata kannettavasi

Paino: 768 g/770 g/784 g | Mitat: 292 mm x 201 mm x 8,5 mm | Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Pro | Näytön koko: 12,3 tuumaa | Resoluutio: 1 824 x 2 736 | Suoritin: Intel Core m3, i5 tai i7 | RAM: 4 Gt/8 Gt/16 Gt | Muisti: 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt | microSD-paikka: Kyllä | Akku: jopa 13,5 tuntia videokatselua | Kamera: 8 MP | Etukamera: 5 MP

Paranneltu Surface Pen

Sisäänrakennettu kickstand-jalusta

Surface Pen ostettava erikseen

Suoritin ei ole yhtä tehokas kuin Applen A10 tai muiden Core i7

Voiko tabletti todellakin korvata kannettavan tai PC:n? Kiista on yhä käynnissä, mutta lähimmäksi tavoitetta on päässyt Microsoft Surface Pro.

Olemme yllättyneitä siitä, ettei Microsoft nimennyt tablettia Surface Pro 5:ksi, sillä tabletti on huomattava päivitys 4:sta – vaikkakin melko kallis laite, kuten monet muutkin tämän listan tableteista.

Tabletissa on täysi Windows 10 -käyttöjärjestelmä, sisäänrakennettu kickstand-jalusta sekä tuki näppäimistölle, joka tulee kuitenkin ostaa erikseen.

Laite on hyvä valinta luoville ammattilaisille, opiskelijoille sekä arkikäyttöön, ja yksi parhaista Windows-laitteista, joita olemme arvostelleet.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Microsoft Surface Pro

Asus ZenPad 3S 10

8. Asus ZenPad 3S 10

Edullisempi Android, joka on tutustumisen arvoinen

Paino: 430 g | Mitat: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | Käyttöjärjestelmä: Android Nougat | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1 536 x 2 048 | Suoritin: Mediatek MT8176 | RAM: 4 Gt | Muisti: 32 Gt/64 Gt | microSD-paikka: Kyllä, 256 Gt asti | Akku: 5 900 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 5 MP

Korkea näytön resoluutio

Nopea vaste

Keskinkertainen akunkesto

Heikkolaatuinen rakenne

Asus ZenPadin muotoilu muistuttaa kovasti iPadia, ja laite pyrkiikin olemaan jossain määrin suora kilpailija Applen edullisemmille tableteille.

9,7-tuumainen näyttö on terävä ja kirkas, ja tabletin suorituskyky on riittävän hyvä, vaikka ZenPadia pyörittääkin hieman heikommin tunnettu suoritin.

On kuitenkin hyvä huomata, että tabletissa on tällä hetkellä vain Android Nougat -käyttöjärjestelmä. Asus ei ole myöskään vielä kertonut, aikooko se ylipäätään tuoda laitteeseen tuoreemman Android Oreo -päivityksen.

Akunkesto sekä rungon laatu eivät aivan yllä Applen tasolle, mutta toisaalta ne laskevat myös hinnan huomattavasti iPadeja halvemmaksi. ZenPad on siis oiva valinta, mikäli haluat tablettiisi suuren näytön vähemmällä rahalla.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Asus ZenPad 3S 10

New iPad (2017)

9. iPad (2017)

Jälleen yksi mainio iPad arkikäyttöön

Paino: 469 g | Mitat: 240 x 169,5 x 7,5 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 11 | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1 536 x 2 048 pikseliä | Suoritin: A9 | RAM: 2 Gt | Muisti: 32 Gt/128 Gt | microSD paikka: Ei | Akku: 8 827 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 1,2 MP

Upea 9,7-tuumainen näyttö

Edeltäjiänsä edullisempi

Paksumpi kuin Air 2

Ei 256 Gt -versiota

Tämä malli on jo saanut seuraajan, ylempänä tällä listalla esitellyn vuoden 2018 mallin, mutta myös 2017-iPad on edelleen hyvä (ja aiempaa edullisempi) ostos.

Apple Penciliä ei tällä voi käyttää, mutta terävää 9,7 tuuman näyttöä kylläkin, ja A9-suoritin takaa edelleenkin mainion suorituskyvyn. Malli ei ole enää tilattavissa suoraan Applelta, mutta saatat edelleenkin löytää vanhemman iPadin kohtuuhintaan varastojaan tyhjentäviltä jälleenmyyjiltä.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: iPad (2017)

Huawei MediaPad M5 8.4

10. Huawei MediaPad M5 8.4

Erittäin hyvä Android-vaihtoehto iPad-minille

Paino: 316 g | Mitat: 212,6 x 124,8 x 7,3 mm | Käyttöjärjestelmä: Android Oreo | Näytön koko: 8,4 tuumaa | Resoluutio: 1 600 x 2 560 | Suoritin: HiSilicon Kirin 960 | RAM: 4 Gt | Muisti: 32 Gt/64 Gt/128 Gt | microSD-paikka: Kyllä | Akku: 5 100 mAh | Kamera: 13 MP | Etukamera: 8 MP

Terävä näyttö ja tyylikäs muotoilu

Erittäin tehokkaat stereokaiuttimet

Kehno pelaamiseen

Huawei MediaPad M5 8.4 on ollut Android-tablettien parhaimmistoa jo julkaisustaan asti. Se on erityisen hyvä käyttäjälle, joka etsii yhdellä kädellä käytettävää multimedia-tablettia.

Mediapadissa on tyylikkään näköinen 8,4 tuuman näyttö, muodikkaan ohut muotoilu sekä tärisyttävän hyvät Hifi-stereokaiuttimet.

MediaPad M5 on kokonaisuutena yksi vakuuttavimmista Android-tableteista. Lisäksi sen hinta on tämän listan edullisimpia.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Huawei MediaPad M5 8.4

Lenovo Yoga Tab 3 Pro

