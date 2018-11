Paras radio 2018: kokosimme viisi parasta DAB-radiota

The best DAB radios all in one place!

Mikä on paras digitaalinen radio juuri sinulle? Huolimatta siitä, kuinka vuodet etenevät ja teknologia kehittyy entistä laadukkaammilla äänistandardeilla, vanhat kunnon digitaaliset radiot pitävät pintansa.

Digitaaliset radiot ovat erinomainen lahja henkilöille, joille on vaikea ostaa lahjoja tai jotka eivät ole niin kiinnostuneita FLACin ja MP3:n eroista. Mutta kauppojen hyllyillä on iso liuta erilaisia vaihtoehtoja, mikä tekee valinnasta hankalaa.

Olemme päättäneetkin säästää vaivasi ja valita joukon markkinoiden parhaimpia digitaalisia radioita yhdeksi listaksi.

Joten etsitpä sopivaa ehdokasta keittiön taustamusiikiksi tai mukaan reissuun napattavaksi, niin alla olevat vaihtoehdot ovat suunnattu juuri sinulle – budjetista riippumatta. Tässä ovat siis viisi parasta radiota juuri nyt.

Pure Evoke CF-6

Virheetön kotiteatterijärjestelmä

Radio: DAB, DAB+, FM | Näyttö: 2,8 tuuman TFT-värinäyttö | Lataus: Verkkovirta | Mitat: 380 x 145 x 223 mm | Ulostulo: 20 W stereo | Liitettävyys: Bluetooth, Spotify Connect, 3,5 mm AUX IN | CD-soitin: Kyllä

Ilmiömäiset toistomahdollisuudet

Spotify Connect -tuki

Ei Google Cast -tukea

Sovellusten katkeaminen ärsyttää toisinaan

The Pure Evoke C-F6 marries modern connectivity options with old-school CD playback, and is just about the best stereo system you can buy today.

Easy to set up, a delight to listen to, and featuring just about every bell and whistle you could need from a single-room audio device, this is a fantastic choice for anyone looking for a one-stop audio box. With 3-inch stereo speakers and a 20W output, too, it can crank up to party levels while maintaining a rich, balanced sound.

Pure Evoke C-F6 yhdistää nykypäiväiset liitettävyysvaihtoehdot vanhan ajan CD-toistoon, ja lopputulos on jotakuinkin paras stereojärjestelmä, jonka voit tällä hetkellä ostaa.

Laite asentuu helposti, sen äänenlaatu on nautinnollista kuunneltavaa ja ominaisuudet kattavat lähes kaikki tarvittavat toiminnot yhden huoneen audiojärjestelmää varten. Kyse on erinomaisesta valinnasta, jos haluaa kaiken tarpeellisen yhdessä laitteessa.

Sen kolmetuumaiset kaiuttimet sekä 20 watin ulostulo tarkoittaa myös sitä, että se pystyy tuottamaan riittävästi ääntä isompia bileitä varten äänenlaadun kärsimättä.

Lue koko arvostelumme: Pure Evoke CF-6

Roberts Blutune 65

Erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu digitaalinen radio

Radio: DAB, DAB+, FM | Näyttö: LCD | Lataus: Verkkovirta | Mitat: 191 x 274 x 96 mm | Ulostulo: 20 W stereo | Liitettävyys: Bluetooth, Apple Lightning, 3,5 mm AUX IN / AUX OUT, USB | CD-soitin: Ei

Mahdollisuus himmentää näyttö

Kätevä unitoiminto

Heikohko rakenne

Huono äänenlaatu

(Laite ei ole saatavilla Suomessa)

Ominaisuus voi kuulostaa pieneltä, mutta helposti saavutettava nappi LCD-näytön välittömälle himmentämiselle tekee Blutune 65:sta oivan vaihtoehdon makuuhuoneisiin. Muut fyysiset näppäimet joko valaistuvat himmeästi painettaessa tai antavat tuntuvan fyysisen palautteen, jolloin esimerkiksi oikean radiokanavan etsiminen käy vaivattomasti. Tai kätevä unitoiminto, jolla laitteet saa sammumaan automaattisesti 15-90 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Näiden päälle tarjottavat Lightning-liitäntä, USB-latauspaikka puhelimille sekä erinomaiset herätystoiminnot nostavatkin Blutune 65:n erinomaiseksi valinnaksi yöpöydälle.

Lue koko arvostelumme: Roberts Blutune 65

Geneva Sound System Model XS

Paras valinta matkakäyttöön

Radio: DAB, DAB+, FM | Näyttö: LED | Lataus: Verkkovirta | Mitat: 1570 x 102 x 115 mm | Ulostulo: 12 W stereo | Liitettävyys: Bluetooth, 3,5 mm AUX IN | Akkukesto: 5 tuntia

Loistava valinta matkustaessa

Hyvä valikoima ominaisuuksia

Lyhyt akkukesto

Älypuhelinten parittaminen hankalaa

DAB, DAB+, Bluetooth, kosketusherkät näppäimet, linjasisääntulo ja kovakantinen kantopussi, jossa on myös 2.1-stereot tekevät Model XS:stä vakuuttavan vaihtoehdon kaikille. Musiikki toistuu kauniisti, tasapainoisesti ja ilman häiriöitä jopa korkealla volyymilla, ja matkavalmius tarkoittaa sitä, että tämän kaiken saa kätevästi mukaan reissuun.

Hinta voi olla tosin aavistuksen korkea, mutta toisaalta laitteen sisuskaluista löytyvä huippuluokan teknologia takaa sen, että kyseessä on yksi parhaimmista DAB-radioista, joita olemme testanneet.

Lue koko arvostelumme: Geneva Sound System Model XS DAB+

Revo SuperSignal

The DAB radio with perfect bedside manners

Radio: DAB, DAB+, FM | Näyttö: 93 x 47 mm OLED | Lataus: Verkkovirta | Mitat: 135 x 140 x 207 mm | Ulostulo: 10 W mono | Liitettävyys: Bluetooth, 3,5 mm AUX IN | Akkukesto: 5 tuntia | Paino: 2,16 kg

Erinomainen äänenlaatu

Hyvä OLED-näyttö

Vain mono-kaiutin

Ei USB-liitäntää

Laadullisesti Revo on todella esimerkillistä jälkeä, eikä äänestäkään voi valittaa. Mutta se, miten Revo on ottanut huomioon ne oikeat ihmiset huoneissaan, nostaa tämän laitteen todelliseen arvoonsa. Kosketuspohjainen torkkunäppäin, äänenvoimakkuuden säädin sekä Bluetooth ovat erinomaisen käytännöllisiä, joskin suurimmat ylistyssanat saa OLED-näytön käyttö, jonka avulla makuuhuone pysyy hämäränä. Se myös näyttää todella upealta.

Äänenlaatu on silti kaikkein tärkein ominaisuus, ja se on selkeä, pehmeä ja samanaikaisesti voimakas. Valitettavasti tästä ei pääse nauttimaan kuitenkaan stereo-muodossa, vaan tarjolla on ainoastaan mono-kaiutin. Se tosin riittää yöpöytäkäyttöön.

Lue koko arvostelumme: Revo SuperSignal

Tivoli Audio PAL+ BT

Säänkestävä DAB+ -radio

Radio: DAB, DAB+, FM, AM | Näyttö: 70 x 30 mm LCD | Lataus: Verkkovirta | Mitat: 157 x 92 x 93 mm | Liitettävyys: Bluetooth, 3,5 mm AUX IN | Akkukesto: 16 tuntia | Paino: 875 g

Hyvä akkukesto

Roiskesuojattu

Rahallisesti huono hintalaatu-suhde

Vaikeasti rakennetut näppäimet

Haluatko napata musiikkisi matkaan? Vain hyvin harvassa DAB-radiossa on sisäänrakennettu akku, roiskesuojaus ja kannettava rakenne, joten PAL+ BT yhdistää nämä kaikki kriittiset ominaisuudet yhteen laitteeseen. Sen 16-tuntinen akkukesto on ilmiömäinen, mikä tekee tästä erinomaisen – joskin kalliin – vaihtoehdon Bluetooth-kaiuttimille.

Äänenlaatu on kauttaaltaan kohtalainen, mutta toisaalta Bluetooth-teknologia ei ole järin kallista ja Tivolin äänenlaatu ei ole niin hyvää, että yhtiö voisi laskuttaa PAL+ BT:stä sitä hintaa, mitä siitä pyydetään.

Muotoilu on onneksi parantunut viime vuosista, ja kaukosäädin on pienentynyt maltillisempaan kokoon ja radio itse on vaihtanut kömpelöt napit LCD-näyttöön. Tivoli PAL+ BT ei siis missään nimessä ole kaikkein kustannustehokkain vaihtoehto DAB+ -radioksi, mutta se on yksi parhaimmista.

Loppujen lopuksi kyseessä on pienikokoinen ja monikäyttöinen digitaalinen radio, jonka voi sijoittaa minne tahansa kotona tai ottaa mukaan ulos, kiitos sen 16-tuntisen akun ja roiskesuojauksen.

Lue koko arvostelu: Tivoli Audio PAL+ BT