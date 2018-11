Paras matkakamera 2018: 10 kompaktia mallia lomamatkallesi

Monet ottavat lomamatkoillaan kuvia säilyttääkseen ja jakaaksen muistonsa perheensä ja ystäviensä kanssa. Älypuhelimen kamera täyttää useimmiten kaikki perusvaatimukset, mutta ei tarjoa yhtä korkeatasoisia otoksia ja laajaa zoomausmahdollisuutta kuin erillinen kamera. Digitaalinen järjestelmäkamera on puolestaan tilaavievä ja painava ratkaisu.

Ihmiset haluavat matkustaa yhä kevyemmin ja arvostavat joustavuutta, mikä näkyy kamerarintamalla niin sanottujen matkakameroiden kasvavana suosiona. Olemme koonneet suosikkimme yhdeksi listaukseksi. Listaltamme löytyvät vaihtoehdot ovat lähes yhtä pieniä kuin pokkarimallit, mutta sisältävät lisäksi suuren 20- tai 30-kertaisen teleobjektiivin, mikä mahdollistaa monipuolisemman kuvauksen.

Some models now sport larger sensors for improved image quality

Valitettavasti matkapokkarit eivät tuota yhtä laadukasta kuvausjälkeä kuin digitaaliset järjestelmäkamerat tai peilittömät kamerat, sillä ainoa tapa kasvattaa taskukokoisen rungon zoomia on pienentää mallin kennoa. Kennokokoon liittyvistä kompromisseistä huolimatta kuvanlaatu on matkapokkareissakin kelvollinen.

Jos et ole vielä varma siitä, minkälainen kameratyyppi olisi sinulle sopivin, tutustu englanninkieliseen Mikä kamera minun kannattaisi hankkia? -nimiseen oppaaseemme, joka neuvoo kohta kohdalta, miten löydät oikean kameran.

Jos taas aiot viettää aikaasi lomamatkallasi uima-altaalla tai rannalla, saattaa hieman vankempi malli tulla kysymykseen. Tällöin suosittelmme tutustumaan parhaiden vedenkestävien ja parhaiden action-kameroiden listauksiimme.

Parhaat matkakamerat 2018

1. Panasonic Lumix TZ200

Täydellinen matkakamera: pienikokoinen ja monipuolinen pokkari laajalla zoomausalueella

Kenno: 1-tuumainen, 20,1 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 25–360 mm, suurin aukko f/3,3–6,4 | Näyttö: 3,0-tuumainen kosketusnäyttö, 1 240 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Suuri yksituumainen kenno

Mainio 15-kertainen zoom

Pieni elektroninen etsin

Hintava

Panasonic varastaa parhaan matkapokkarin tittelin Sonyn Cyber-shot RX100 V:ltä omalla Lumix TZ-sarjallaan. Sarjan uusin tulokas, Lumix TZ200, on rungoltaan yhtä kompakti kuin sarjan aiemmat pokkarit, mutta sisältää huomattavasti suuremman kennon, mikä mahdollistaa entistäkin laadukkaammat valokuvat.

Kameran 15-kertaisen zoom-objektiivin zoomausalue ei ole yhtä laaja kuin joidenkin kilpailijoiden, mutta silti varsin riittävä. Lumix TZ200 sisältää kätevän sisäänrakennetun elektronisen etsimen ja 4K-videotallennuksen. Lisäksi Panasonicin 4K Photo -tilan avulla voit tallentaa 8 megapikselin still-kuvan liikkuvasta kuvamateriaalista.

Panasonic Lumix TZ200 on näin ollen matkapokkareiden ykkönen – tosin varsin hintava sellainen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Panasonic Lumix TZ200

2. Panasonic Lumix TZ100

Panasonicin ensiluokkainen matkapokkari sisältää keskimääräistä suuremman kennon

Kenno: 1-tuumainen, 20,1 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 25–250 mm, suurin aukko f/2,8–5,9 | Näyttl: 3,0-tuumainen kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Suuri yksituumainen kenno

4K-videotallennus

Rajallinen 10-kertainen zoom-objektiivi

Kiinteä takanäyttö

Panasonic Lumix TZ100 oli suosikkimatkapokkarimme siihen asti, kunnes Panasonic julkaisi TZ-perheen uusimman mallin Lumix ZS200:n. Tuoreimman sisaruksensa tavoin TZ100 sisältää 20,1 megapikselin yksituumaisen kennon.

Mallin heikkous on pieni, 10-kertainen zoomausalue. Siitä huolimatta TZ100 on mainio kamera, joka sisältää sisäänrakennetun elektronisen etsimen, suuren kosketusnäytön, 4K-videotallennuksen ja wifi-yhteydellä toimivan kuvansiirron ja helppokäyttöiset säätimet ja asetukset. Kehittyneempia ominaisuuksia kaipaava valokuvaaja arvostaa muun muassa kamerasta löytyvää raw-tallenusmuoto, joka mahdollistaa kuvien perusteellisemman muokkauksen.

Kyseessä on tehokas matkapokkari, jonka saa itselleen nyt hieman aiempaa huokeampaan hintaan.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Panasonic Lumix TZ100

3. Sony Cyber-shot RX100 VI

Sonyn Cyber-shot RX100 VI on taskukokoinen tehopakkaus

Kenno: 1-tuumainen, 20,1 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–200 mm, suurin aukko f/2,8–4,5 | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 921 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 24 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso

Nopea suorituskyky ja automaattitarkennusjärjestelmä

Laadukas elektroninen etsin

Zoomausalue voisi olla laajempikin

Kallis myyntihinta

Sonyn RX100-sarjan alkuperäismalli mullisti aikoinaan pokkarikameroiden markkinat suurella yksituumaisella kennollaan. Vaatimattomien zoom-objektiivien vuoksi sarjan kamerat eivät kuitenkaan ole aiemmin soveltuneet varsinaisesti matkakäyttöön. Sarjan uusin tulokas, RX100 VI, tuo tähän muutoksen.

Malli sisältää valovoimaisen 24–200 millimetrin zoom-objektiivin, joka vakuuttaa nopeudellaan. Kaiken lisäksi kamera tarjoaa mahtavan automaattitarkennusjärjestelmän, 24 kuvan sekuntinopeuden ja kehittyneen 4K-videotallennuksen.

RX100 VI:n käyttö voi vaatia alkuun hieman harjoittelua, eikä kamera ole halvimmasta päästä. Mikäli haussa on kuitenkin suorituskyvyltään tehokas matkapokkari, saa RX100 VI:ta parempaa mallia hakea.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Cyber-shot RX100 VI

4. Panasonic Lumix TZ70

Hyvä valinta pienemmän budjetin matkakuvaajalle

Kenno: 1/2,3-tuumainen, 12,1 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–720 mm, suurin aukko f/3,3–6,4 | Näyttö: 3,0-tuumainen, 1 040 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Erinomainen zoomausalue

Manuaaliset säätimet ja raw-tallennus

Ei kosketusnäyttöä

Kuvanlaatu voisi olla parempi

Kuten jo aiemmin mainitsimme, Panasonicin TZ-sarjan kamerat mullistivat suuren zoomin matkapokkarien genren. Lumix TZ70 ei ehkä kuulu sarjan tuoreimpaan päähän, mutta on silti erittäin pätevä vaihtoehto matkalle tehokkuutensa ja kilpailukykyisen hintansa ansiosta.

30-kertaisen zoom-objektiivin, automaatti- ja manuaaliasetusten sekä raw-tallennusmuodon ansiosta kamera sopii erityisesti niille valokuvaajille, jotka arvostavat laatua ja pientä kokoa. Kameran elektroninen etsin ei ole suurinta mahdollista kokoa, mutta se on silti kätevä esimerkiksi kirkkaassa valossa kuvatessa.

Lumix TZ70:tä voi luonnehtia monipuolisuutensa vuoksi matkakameroiden Sveitsin armeijan linkkuveitseksi: yhdessä paketissa yhdistyvät mukavuus, laatu ja hallittavuus. Markkinoilla on paljon vastaavia jäljennöksiä, mutta Lumix TZ70 on se aito ja alkuperäinen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Panasonic Lumix TZ70

5. Sony Cyber-shot HX90V

HX90V tarjoaa ZS50:stä tutun zoomausalueen ja GPS-paikannuksen

Kenno: 1/2,3-tuumainen, 18,2 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–720 mm, suurin aukko f/3,5–6,4 | Näyttö: 3,0-tuumainen, 921 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Kallistuva näyttö

Sisäänrakennettu GPS

Ei raw-kuvan tallennusta

Hankala ulos napsautettava etsin

Sony Cyber-shot HX90V tarjoaa saman 30-kertaisen optisen zoomausalueen kuin edellä mainittu Lumix TZ70. Lisäksi kamera on varustettu muun muassa sisäänrakennetulla, ulos ponnahtavalla elektronisella etsimellä, joka helpottaa kuvausta kirkkaissa olosuhteissa. Tämä on mainio parannus, sillä LCD-näytöistä on tyypillisesti hankala nähdä kovassa ja voimakkaassa valossa.

Kamera sisältää lisäksi kätevän 180-asteisen kallistusnäytön ja sisäänrakennetun GPS-paikannuksen, joka tallentaa kuvauspaikan kuvatietoihin. Kamera miinuspuoliin lukeutuu raw-tallennusmuodon puuttuminen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Cyber-shot HX90V

6. Panasonic Lumix TZ90

Tämä Panasonicin tuorein matkapokkari on hyvä, mutta hintava

Kenno: 1/2,3-tuumainen, 20,3 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–720 mm, suurin aukko f/3,3–6,4 | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Loistava kattaus erilaisia ominaisuuksia

Kosketusnäyttö

Kuvat pikselöityvät suurella ISO-arvolla kuvatessa

Yksityiskohdat katoavat zoomausalueen äärirajoilla

Kuudetta sijaa listallamme pitää Panasonicin Lumix TZ90. Moni saattaa ihmetellä, miksi olemme rankanneet mallin kaksi sukupolvea vanhempaa Lumix TZ70 heikommaksi. Vastaus löytyy kameran resoluutiosta. Hyppy aiemmasta 12 megapikselin resoluutiosta yli 20 megapikseliin ei ole ollut täysin ongelmaton, mikä näkyy heikossa valossa kuvattujen otosten kuvanlaadussa kasvaneena pikselimääränä.

Kuvanlaatuun liittyviä heikkouksia paikkaavat tervetullut parannus, 4K-videotallennus, sekä mainio kosketusnäytöllinen käyttöjärjestelmä. Kameran kosketusnäyttö kallistuu ulos rungosta, mikä helpottaa selfie-kuvien ottamista. Vaikka sisäänrakennettu etsin voisi olla parempi, on sen löytyminen jo itsessään mainitsemisen arvoinen asia, sillä monilta saman hintaluokan kilpailijoilta sellainen puuttuu täysin.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Panasonic Lumix TZ90

7. Canon PowerShot SX730 HS

Canon tarjoaa laaja zoomausaluen hentoon kuoreen pakattuna

Kenno: 1/2,3-tuumainen, 20,3 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–960 mm, suurin aukko f/3,3–6,9 | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 922 000 pistettä | Etsin: Ei ole | Sarjakuvausnopeus: 5,9 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Erinomainen zoomausalue

Vankka rakenne

Ei etsintä

LCD-näyttö ei tue kosketusta

Canonin PowerShot SX730 HS kaksijakoinen matkakumppani. Hyvää kamerassa on sen helppokäyttöisyys, tyylikäs ulkoasu ja mainio zoom-objektiivi. Malli sopii erityisesti kuvaajalle, joka tekee ostopäätöksen laajan zoomausalueen perusteella.

Jos taas kaipaa 4K-videotallennusta, kosketusnäyttöä ja mahdollisuutta siirtää tarkennuspistettä, ei PowerShot SX730 HS ole oikea valinta. Vaikka kamera on matkapokkareiden kärkikastia, puuttuu siitä muun muassa nämä monien kilpailijoiden tarjoamat ominaisuudet.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon PowerShot SX730 HS

Harkitse myös näitä

Mikäli koko ja paino eivät ole kynnyskysymys lomamatkallakaan, kannattaa tutustua seuraavaan kolmeen vaihtoehtoon. Olemme valinneet parhaiden matkakameroiden joukkoon pokkareiden lisäksi yhden digitaalisen järjestelmäkameran, yhden peilittömän kameran ja yhden bridge- eli puolijärjestelmäkameran. Kyseiset mallit ovat listamme alkupään vaihtoehtoja kehittyneempiä kameroita ja mahdollistavat näin ollen laadukkaaman kuvausjäljen.

8. Sony Cyber-shot RX10 IV

Laajan zoomausalueen pokkari

Kenno: 1-tuumainen CMOS, 20,2 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–600 mm, suurin aukko f/2,4–4 | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 440 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 24 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Loistava kenno

Huipputasoinen zoom-objektiivi

Kallis hinta

Menu-valikko voisi olla selkeämpi

Jos kaipaat monipuolista kameraa laadukkaalla kennolla ja vielä laajemmalla zoomausalueella, on paras vaihtoehto Sonyn Cyber-shot RX10 IV. Kamera sisältää valtavan 24–600 mm f/2,4–4 -teleobjektiivin, RX III:sta tutun, parannellun automaattitarkennusjärjestelmän sekä yksituumaisen 20,1 megapikselin kennon, joka mahdollistaa yksityiskohtaisen kuvanlaadun.

Mallin muotoilu on hienostunut ja muistuttaa käsituntumaltaan digitaalista järjestelmäkameraa. Kokonaisuutta täydentää suuri ja kirkas elektroninen etsin. Lisäksi kameralla voi tallentaa 4K-videota ja kuvata 24 ruudun sekuntinopeudella.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Cyber-shot RX10 IV

9. Nikon D3400

Nikonin aloittelijoille suunnattu, suurella zoomausalueella varustettu digitaalinen järjestelmäkamera on hyvä matkakumppani

Kenno: APS-C CMOS, 24,2 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon F (DX) | Näyttö: 3,0-tuumainen, 921 000 pistettä | Etsin: Optinen | Sarjakuvausnopeus: 6 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Helppokäyttöinen

Erinomainen kuvanlaatu

Ei kosketusnäyttöä

Huono liitettävyys

Nikon D3400 on suosikkimme aloittelijoille suunnatuista digitaalisista järjestelmäkameroista. Kameran terävä 24 megapikselin APS-C-kenno tuottaa upeita kuvia perinteiseen matkapokkariin verrattuna. Matkalainen arvostaa kompaktin koon lisäksi erityisesti D3400:n erinomaista akunkestoa.

Kamera ei tarjoa huippuominaisuuksia, mutta on erittäin helppokäyttöinen järjestelmäkameraan tottumattomallekin kuvaajalle. Kameran mukana tuleva 18–55 millimetrin objektiivi on melko rajallinen, joten suosittelemme hankkimaan sille pariksi esimerkiksi Tamronin 18–400 mm f/3,5–6,3 Di II VC HLD -superteleobjektiivin. D3400:n APS-C-kennon 1,5:n rajauskertoimen ansiosta, tämän objektiivin kinovastaavuus on runkoon liitettynä 27–600 millimetriä.

Näin ollen tällä yhdistelmällä voi kuvata lähes mitä tahansa. Mikäli tarvitset kameraa luovempaan kuvauskäyttöön tai syväterävyyttä vaativaan maisemakuvaukseen, voit halutessasi vaihtaa objektiivin esimerkiksi kiinteän polttovälin objektiiviin.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D3400

10. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Hieno peilitön kamera hienoilla objektiiveilla

Kenno: Micro Four Thirds, 16,1 MP | Objektiivikiinnitys: Micro Four Thirds | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 037 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 8,6 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija

Kompakti runko ja objektiivit

Erinomainen etsin

Vain 16,1 megapikselin resoluutio

Akunkesto voisi olla parempi

Olympus on onnistunut tekemään peilittömien kameroiden suosikkisarjasta tällä viimevuotisella Mark III -mallillaan entistä houkuttelevamman vaihtoehdon aloittelijoille ja harrastajille.

Malli kuuluu Olympuksen pienikokoisiin Micro Four Thirds -kennoisiin kameroihin. Vaikka kameran kuvakenno on jopa puolet pienempi kuin APS-C-kameroissa, on sen vaikutus kuvanlaatuun vähäinen. E-M10 Mark III:lla ei toki saa yhtä laadukkaita valokuvia kuin Nikonin D3400:lla, mutta sen kuvanlaatu on silti parempi kuin tavanomaisten matkapokkareiden. Kevyen rungon tavoin myös kennoon sopivat objektiivit vievät vain vähän tilaa ja ovat miellyttäviä kantaa mukana.

Kepeydestään huolimatta E-M10 Mark III ei ole mikään lelu. Viisiakselinen kuvanvakain tekee tärähtämättömien valokuvien ja videoiden nappaamisesta entistä helpompaa myös liikkeessä. Lisäksi kamerasta löytyy laadukas elektroninen etsin ja tehokas prosessori, joka mahdollistaa sarjakuvauksen 8,6 ruudun sekuntinopeudella ja terävän 4K-videon kuvaamisen. Vaikka pieni koko saattaa hämätä, kyseessä on varsin tehokas pakkaus. Mainion matkasarjan saat, kun hankit rungon lisäksi muutaman Micro Four Thirds -objektiivin.