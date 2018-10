Paras Fitbit 2018: Kokosimme 10 huippuluokan aktiivisuusranneketta

Huom: Fitbit on juuri julkaissut aivan uuden älykellon, nimeltään Charge 3. Voit lukea ensivaikutelmamme laitteesta täältä , ja kunhan olemme testanneet laitteen kunnolla, luvassa on tietysti myös perusteellisempi yhteenveto.

Nimi Fitbit ei välttämättä ole vielä kovin tuttu, mutta kun alat harkita aktiivisuusrannekkeen hankintaa, tulet todennäköisesti törmäämään nopeasti Fitbiteihin. Valmistajan tuotteet ovat hyvin suosittuja, koska valinnanvaraa riittää. Valikoimaa on aina juoksueksperteistä kuntosali-intoilijoihin ja niihin, jotka vain haluavat mitata päivittäisen askelmääränsä.

Toissa vuonna esiteltiin sekä Fitbit Alta HR että Fitbit Ionic -älykello, joiden perässä seurasivat Fitbit Charge 2 , Fitbit Flex 2 sekä Versa . Linkkien takaa löytyvät niiden perusteelliset arvostelut englanniksi.

Laitteet kuten Fitbit Blaze ja Surge eivät ole Fitbitillä enää suoraan myynnissä, mutta jälleenmyyjiltä niitä saattaa löytyä mukavan kohtuullisin hinnoin.

Alla näet rankingimme parhaista Fitbitin parhaillaan myynnissä olevista aktiivisuusrannekkeista.

Image 1 of 4 Fitbit Charge 2 Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

1. Fitbit Charge 2

Yksi parhaista kaikista myynnissä olevista aktiivisuusrannekkeista

Näyttö: Kyllä | Sykemittari: Kyllä | Vedenkestävyys: Ei | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä, puhelimen kautta | Akunkesto: 4 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS/Windows

Hyödyllinen näyttö

Miellyttävä kiinnitys

Rajoitetut puhelimen notifikaatit

Ei GPS:ää

Paras Fitbit on malliltaan Charge 2 , jossa on selkeästi isompi näyttö verrattuna alkuperäiseen Fitbit Chargeen ja Charge HR:ään. Se on yksi markkinoiden parhaista aktiivisuusrannekkeista juuri nyt ja sisältää hyviä ominaisuuksia kuten sykemittauksen sekä ohjatut hengitysharjoitukset.

Rannekkeessa on myös ominaisuus nimeltä Multi-Sport, joka mahdollistaa monenlaisia harjoitusmuotoja: ulkojuoksun, kävelyn, painotreenin sekä monia muita.

Se yhdistyy GPS:ään puhelimeen avulla, mikä helpottaa juoksemisen seurantaa. Vettä laite ei siedä, joten jos haluat rannekkeen kanssa uimaan, suosittelemme tsekkaamaan listamme kakkosnimen Fitbit Flex 2:n.

Lue tästä koko arvostelumme: Fitbit Charge 2

Mitä seuraavaksi? Fitbit Charge 3 on nyt julkistettu, ja perusteellinen arvostelumme siitä on työn alla.

2. Fitbit Flex 2

Flex 2 on edullinen mutta mainio aktiivisuusranneke

Koko: 2 kokoa | Näyttö: Ei | Paino: 19 g | Vedenkestävyys: Kyllä | Yhteensopivuus: Android, iOS | Akku: 5 päivää | Yhdistettävyys: Bluetooth 4.0

Hauska ohjelmisto

Miellyttävä ja kevyt

Akunkesto ei kummoinen

Hidas lataus

Etsitkö helppokäyttöistä ja yksinkertaista aktiivisuusranneketta? Fitbit Flex 2 saattaa olla paras valintasi. Kykenet käyttämään tätä vedenkestävyyden ansiosta uidessasi, ja uintia saa myös mitattua.

Mukana ovat tietysti myös perusmittausominaisuudet sekä ohut ja kevyt muotoilu.

Flex 2 on hieman edullisempi kuin Fitbit Charge 2.

Lue tästä koko arvostelumme: Fitbit Flex 2

Mitä seuraavaksi? Vaikka Flex 2 on ollut yksi suosituimmista malleista, emme ole vielä kuulleet edes huhuja Flex 3:sta.

3. Fitbit Versa

Fitbitin älykello numero 2 peittoaa alkuperäisen

Näyttö: Kyllä | Sykemittaus: Kyllä | Vedenkestävyys: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei, vain yhdistettynä | Akunkesto: 3-4 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS/Windows

Höyhenenkevyt design

Suhteellisen edullinen hinta

Tuntuma on vähän halpa ja lapsekas

Ei GPS:ää

Fitbit Versaan on pakattu monia sen edeltäjästä Ionicista tuttuja ominaisuuksia mutta aiempaa tiiviimpään pakettiin ja edullisempaan hintalappuun. Kuulostaa siis paremmalta vaihtoehdolta kuin Ionic, eikö?

Versa ei ole aivan yhtä premium-tasoisen näköinen kuin Ionic, mutta nautimme sen virtaviivaisesta muotoilusta, joka istahtaa ranteeseen mukavasti. Mukana on Fitbit Pay, kaikki samat sovellukset kuin Ionicissa sekä muistitilaa musiikille ja muulle olennaiselle.

Juoksemisen kannalta GPS:n puute on miinus, joten puhelinta täytyy kantaa lenkillä mukana – mutta siitä huolimatta kyseessä on mainio laite.

Lue täältä koko arvostelumme: Fitbit Versa

Mitä seuraavaksi? Fitbit julkisti Versan vasta 2018 alkupuolella, mutta olemme jo listanneet parannusehdotuksia, mikäli Fitbit Versa 2 joskus päätetään tehdä.

Alla englanninkielinen videoarvostelumme Fitbit Versasta.

Image 1 of 6 Image 2 of 6 Image 3 of 6 Image 4 of 6 Image 5 of 6 Image 6 of 6

4. Fitbit Ionic

Fitbitin ensimmäinen älykello tarjoaa jotain hieman erilaista

Käyttöjärjestelmä: Fitbit OS | Yhteensopivuus: Android, iOS | Näyttö: 1.47 tuumaa | Prosessori: Tupla-ydin 1.0GHz | Rannekkeen koko: Suuri | Muistin koko: 2.5 GB | Akunkesto: 2-3 päivää | Lataustapa: Kiinteä johto | Tiiviys (vedenkestävyys): 50 metrin syvyyteen | Yhdistettävyys: Wi-Fi, Bluetooth

Kirkas näyttö

Lukuisia fitness-vaihtoehtoja

Hidas käyttöliittymä

Lukuisia puutteita sovelluksissa

Jos hamuat Fitbitin älykelloa, tämä on Versaa edeltävä vaihtoehtosi. Ionic ei valitettavasti ole monen toivoma fantastinen älykello, mutta toimii kyllä, jos tavoitteenasi on fitnessiin keskittynyt laite, joka kykenee mittaamaan juoksua, painojen nostoa, uintia ja paljon muuta.

Täsmälliset harjoitusohjelmat sekä Fitbit Payn kaltaiset ominaisuudet ovat Ionicin huippujuttuja, mutta Apple Watch 3:n tai LG Watch Sportin kaltaisiin kokonaisvaltaisiin älykellosuorituksiin Ionic ei kykene.

Fitbitin listallamme Ionic on vasta neljännellä sijalla hintansa vuoksi. Korkea hintalappu ei vastaa sen tarjoamien ominaisuuksien rajallista määrää.

Lue tästä koko arvostelumme: Fitbit Ionic

5. Fitbit Alta HR

Fitbitin tyylikkäin ranneke, jossa on nyt myös sykemittaus

Näyttö: Kyllä | Sykemittari: Kyllä | Vedenkestävyys: Ei | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akunkesto: 7 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS/Windows

Ohut design

Täsmällinen sykkeen mittaus

Ei-responsiivinen näyttö

Näyttöä vaikea lukea kirkkaassa valossa

Fitbit Alta HR:ssä on Altasta tuttu ohut ja tyylikäs muotoilu, ja HR:ään on nimensä mukaisesti työnnetty mukaan sykemittari ilman, että designista on kasvanut kolho.

Alkuperäinen Alta tuntuu ominaisuuksiltaan vähän köykäiseltä, ja muotoilu on selkeästi ajanut toiminnallisuuden edelle. Alta HR sen sijaan on ihailun arvoinen tracker, joka ei tyydy pelkkään askelten mittaamiseen mutta näyttää silti hyvältä.

Ei myöskään Alta HR ole ominaisuuksiltaan täyteen ahdettu, vaan esimerkiksi GPS puuttuu. Mutta hyvä tasapaino tässä kuitenkin on, ja varmasti olet valmis pitämään sitä ranteessa 24/7, sillä unenlaadun mittaus sekä sykemittausnäyttö on mukana. Tai no, et uidessa, sillä vedenkestävä tämä ei ole.

Älypuhelimesta saat Alta HR:ään perusviestit ja -ilmoitukset, ja kun akkukin kestää viikon yhdellä latauksella, on tämä hyvinkin harkinnan arvoinen tapaus, mikäli et halua bulkkituotetta tai aivan Ionicin kaltaista huippulaatua.

Lue tästä koko arvostelumme: Fitbit Alta HR

Image 1 of 6 Image 2 of 6 Fitbit Blaze Image 3 of 6 Image 4 of 6 Image 5 of 6 Image 6 of 6

6. Fitbit Blaze

Perushyvä ranneke ei erotu massasta

Näyttö: Kyllä | Sykemittari: Kyllä | Vedenkestävyys: Ei | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akun kesto: 5 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS/Windows

Huima akunkesto

Mielenkiintoisia fitness-ominaisuuksia

Puutteita notifikaateissa

Outo muotoilu

Fitbit Blaze on Fitbit-perheen musta hevonen. Sen piti tavallaan olla Fitbitin ensimmäinen älykello, mutta ei se sellainen ole. Muotoilustaan huolimatta Fitbit Blaze on pohjimmiltaan fitness-ranneke.

Design on hivenen omituinen, mutta osalle se saattaa sopia, mikäli sitä on aikomus käyttää ennemmin kellona. Näyttö välittää tiedon saapuvista tekstiviesteistä mutta ei muista älypuhelinsovelluksista.

Blazessä on monenlaisia fitness-ominaisuuksia, kuten SmartTrack, joka kykenee mittaamaan harjoitustasi vaikka et olisi kertonut laitteelle mitä aiot treenata. Ja sekös helpottaa kalorien polttoa mukavasti.

Lue tästä koko arvostelumme: Fitbit Blaze

Mitä seuraavaksi? Fitbit Blaze Kakkosta ei ole näköpiirissä, vaan Fitbit toi markkinoille listamme numero kolmosen eli Versan.

7. Fitbit Surge

GPS:llä varustettu "superkello"

Näyttö: Kyllä | Sykemittari: Kyllä | Vedenkestävyys: Ei | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä | Akun kesto: 3 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS/Windows

Sisäänrakennettu GPS

Klassinen rannekellon kiinnitysmetodi

80-lukulaisen henkinen, vanhentunut design

Heikohko akun kesto

Surge ei enää ole Fitbit-tallin kallein malli, kiitos Ionicin, ja tämän takia Surgea on enää hankala löytää Surgea alennusmyynneistä.

Fitbit Surge sisältää sisäänrakennetun GPS:n, joten puhelimelle ei ole lenkillä välttämättä tarvetta. Myös sykemittari sekä kellomainen muotoilu löytyvät, asioita, joita kaikissa Fitbiteissä ei ole. Akunkesto on hivenen heikompi kuin muissa Fitbiteissä, eikä muotoilu miellytä kaikkien makua, mutta jos pidät juoksemisesta, on Surge yksi Fitbitin parhaista vaihtoehdoista.

Pieni varoitus on kuitenkin paikallaan: Fitbit on verkkosivuillaan jo korvannut Surgen Ionicilla, joten ilmeisesti Fitbit ei enää toimita Surgea jälleenmyyjille. Niiltä mallia löytynee vielä jonkin aikaa.

Lue tästä koko arvostelumme: Fitbit Surge

8. Fitbit Charge HR

Iästään huolimatta mainio motivoija

Näyttö: Kyllä | Sykemittari: Kyllä | Vedenkestävyys: Ei | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Aku kesto: 5 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS/Windows

Mukava pitää

Sykemittari

Ei erityisen tarkka

Melko kallis

Fitbit Chargen ja Charge 2:n väliin sujahtaa Fitbit Charge HR, joka näyttää täsmälleen samalta kuin Fitbit Charge mutta sisältää uutuutena sykemittarin.

Fitbit ei enää myy Charge HR:ää, mutta jälleenmyyjiltä sitä ainakin toistaiseksi yhä löytyy – hieman halvempana vaihtoehtona Fitbit Charge 2:lle.

Jos tähtäimessäsi on täsmällisempi treenin mittaaminen, valitse ennemmin Surge, Ionic tai Blaze. Charge HR on ihan hyvä valinta, jos etsit vain tulosta siitä, kuinka pitkälle olet kävellyt. Suosittelemme kuitenkin maksamaan, jos mahdollista, hieman lisää saadaksesi Charge 2:n.

Lue tästä koko arvostelumme: Fitbit Charge HR

9. Fitbit Alta

Alkuperäinen Alta on ominaisuuksiltaan rajallinen

Näyttö: Kyllä | Sykemittari: Ei | Vedenkestävyys: Ei | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akun kesto: 7 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS/Windows

Mahtava design

Viikon kestävä akku

Ei vedenkestävä

Kokonaisuutena varsin rajoitettu tarjonta toiminnoissa

Fitbit Alta on keskittynyt enemmän muotoiluun kuin kuntoiluominaisuuksiin. Tyyliä on mahdollista tuunata lukuisilla värivaihtoehdoilla vaikka jokaiselle viikonpäivälle, toisin kuin osalla muista Fitbiteistä.

Arvostelussamme havaitsimme, että akku kestää itse asiassa luvatun viiden päivän sijaan kokonaisen viikon.

Jotain huonoakin: Altan näyttö ei ole kovin herkkä reagoimaan, eikä ranneke ole vedenkestävä. Mutta jos etsit hyvää yleisranneketta, Alta saattaa olla hyvä valinta - joskin katse kannattaa sittenkin ennemmin kääntää Fitbit Alta HR:ään tämän sijaan.

Lue tästä koko arvostelumme: Fitbit Alta