Paras edullinen kamera 2018: 10 budjettivaihtoehtoa jokaiseen käyttötarkoitukseen

Haluaisitko hankkia itsellesi kelvollisen kameran ilman, että joudut vararikkoon tai syömään kuukausia kaurapuuroa? Ei hätää, sillä markkinoilta löytyy paljon mainioita kameroita myös pienempään budjettiin. Edullisten kameroiden kavalkadi kattaa peililliset digitaaliset järjestelmäkamerat, tyylikkäät peilittömät kamerat, huippuluokkaiset pokkarikamerat, suurella teleobjektiivilla varustetut superzoom-kamerat sekä matkakamerat ja taskukokoiset minivaihtoehdot.

Olemme listannet mielestämme parhaimmat edullisen hintaluokan kamerat yhdeksi listaukseksi. Vaikka kaikki listamme kamerat eivät ole uusimpia malleja, ovat ne silti tehokkaita ja päteviä.

Mikäli tarvitset vielä lisäapua itsellesi sopivimman kameratyypin valinnassa, tutustu englanninkieliseen oppaaseemme: Mikä kamera minun kannattaisi ostaa?

Jos kukkaronnyörisi antavat periksi hintavammallekin mallille, suosittelemme lukemaan myös sivun lopusta löytyvät muut osto-oppaamme.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Parhaat edulliset kamerat 2018

1. Sony Cyber-shot RX100

Pari vuotta vanha malli lyö yhä kilpailijat laudalta

Kameratyyppi: Kompaktikamera | Kenno: 1-tuumainen, 20,2 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 28–100 mm, suurin aukko f/1,8–4,9 | Näyttö: 3-tuumainen, 1 229 000 pistettä | Etsin: Ei ole | Sarjakuvausnopeus: 2,5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Suuri ja tehokas kenno

Huippuluokan viimeistely

Ei kosketusnäyttöä

Ikä näkyy

Sonyn viimeisin RX100-sarjan kamera, RX100 VI, on yksi suosikeistamme kompaktikameroista. On silti myönnettävä, että malli on hintava vaihtoehto, eikä siksi sovi jokaisen kuluttajan budjettiin. Edullisempia vaihtoehtoja etsivien onneksi alkuperäistä RX100-kameraa (kuten myös muita sarjan kameroida) saa edelleen kaupoista. Malli ei ehkä tarjoa kaikkia tuoreimpia ominaisuuksia, mutta on siitä huolimatta erinomainen ja ennen kaikkea edullinen pokkari.

Suuri yksituumainen kenno tuottaa yksityiskohtaisia valokuvia. Nopea ja laajan zoomausalueen objektiivi tekee kamerasta monipuolisen matkakumppanin. Kamerassa ei ole sisäänrakennettua etsintä tai kääntyvää näyttöä kuten monissa uudemmissa malleissa. RX100:n kirkas näyttö ja säätöasetukset tarjoavat runsaasti valinnanvaraa niille, jotka haluavat kokeilla erilaisia asioita.

Kun ottaa huomioon vielä edullisen hintalapun ja teknisten ominaisuuksien lisäksi kameran tyylikkään ja huolitellun viimeistelyn, voi sanoa, että kyseessä on paikkansa ansainnut vaihtoehto.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Cyber-shot RX100

2. Nikon D3400

Aloittelijoille suunnattu digitaalinen järjestelmäkamera edulliseen hintaan

Kameratyyppi: Digitaalinen järjestelmäkamera | Kenno: APS-C CMOS, 24,2 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon F | Näyttö: 3-tuumainen, 921 000 pistettä | Etsin: Optinen | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Helppokäyttöinen

Loistava kuvanlaatu

Rajalliset liitännät

Ei kosketusnäyttöä

Nikon D3400 on hintansa puolesta ykkösvaihtoehto aloittelijan ensimmäiseksi digitaaliseksi järjestelmäkameraksi. D3400 ei ehkä ole teknisiltä ominaisuuksiltaan kaikista kattavin pakkaus, mutta erittäin pätevä runko ensikertalaiselle.

Suuri 24 megapikselin APS-C-kenno tuottaa laadukasta ja yksityiskohtaista kuvausjälkeä, ja on kätevän Guide Mode -tilan ansiosta äärimmäisen helppo käyttää. Lisäksi D3400:n akunkesto on vaikuttava, ja kameraan on saatavilla laajasti erilaisia objektiiveja ja muita lisätarvikkeita.

Kaiken kaikkiaan D3400 on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen järjestelmäkamera. Mikäli kaipaat laadukkaampaa vaihtoehtoa kohtuuhintaan, suosittelemme tutustumaan Nikon D3500:aan.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D3400

3. Panasonic Lumix TZ70

Monipuolinen kompaktikamera laajalla zoomausalueella

Kameratyyppi: Kompaktikamera | Kenno: 1/2,3-tuumainen, 12,1 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–720 mm, suurin aukko f/3,3–6,4 | Näyttö: 3-tuumainen, 1 040 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

30-kertainen zoomausalue

Wifi- ja NFC-yhteys

Ei kosketusnäyttöä

Rajallinen raw-tila

Panasonicin Lumix TZ -sarjan kompaktikamerat ovat dominoineet jo pidemmän aikaa matkapokkareiden markkinoita. Myös Lumix TZ70 jatkaa Panasonicin valtakautta, vaikka jääkin suurempikennoisten sisarustensa, TZ100:n ja TZ200:n, jalkoihin.

Lumix TZ70:n taskukokoiseen runkoon on pakattu suuri 30-kertainen zoom-objektiivi ja elektroninen etsin, josta on apua esimerkiksi kirkkaassa valaistuksessa kuvatessa. Kameralla voi kuvata automaattiasetuksilla, jolloin tarvitsee painaa vain laukaisinta. Vaihtoehtoisesti voit kuvata korkealaatuisia raw-tallenteisia valokuvia sekä säätää aukkoa ja suljinaikaa.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Panasonic Lumix TZ70

4. Canon EOS 1300D

Yksi markkinoiden halvimmista digitaalisista järjestelmäkameroista

Tyyppi: Digitaalinen järjestelmäkamera | Kenno: APS-C CMOS, 18 MP | Objektiivikiinnitys: Canon EF-S | Näyttö: 3-tuumainen, 920 000 pistettä | Etsin: Optinen | Sarjakuvausnopeus: 3 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Helppokäyttöinen

Kompakti koko

Hidas automaattitarkennus Live View -tilassa

Kiinteä näyttö

Canonin EOS 1300D on yksi Canonin edullisimmista digitaalisista järjestelmäkameroista. Vaikka kamera ei sisällä kaikkia uusimpien mallien viimeisimpiä teknisiä ominaisuuksia, on se silti loistava valinta etenkin ensikertalaiselle.

18 megapikselin kennosta ja hieman hitaahkosta liikkuvan kohteen automaattitarkennuksesta huomaa, ettei kyseessä ole kaikista tuorein teknologinen tuote. Edullinen, keskivertopokkarille tyypillisempi hintalappu kuitenkin antaa anteeksi tämän järjestelmäkameran pienet tekniset puutteet. Kaiken lisäksi EOS 1300D on jopa parempi kuin sitä uudempi EOS 4000D.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS 1300D

5. Nikon D5300

Häviää tuoreemmille D5500:lle ja D5600:lle, mutta on silti hyvä ostos

Kameratyyppi: Digitaalinen järjestelmäkamera | Kenno: APS-C CMOS, 24,2 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon DX | Näyttö: 3,2-tuumainen nivelletty näyttö, 1 037 000 pistettä | Etsin: Optinen | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija/harrastaja

Korkean resoluution kenno

Sisäänrakennettu GPS

Ei kosketusnäyttöä

Hidas automaattitarkennus Live View -tilassa

D5300 ehti olla myynnissä hieman yli vuoden, ennen kuin Canon julkisti sen seuraajan, D5500:n, ja myöhemmin sitäkin uudemman D5600:n. Vaikka D5300 on vanhempi malli, löytyy siitä sama 24,2 megapikselin kenno, identtinen, 25 600:aan asti laajennettava ISO-herkkyys, EXPEED 4 -kuvaprosessori sekä 39-pisteinen automaattitarkennus.

D5300 ei sen sijaan sisällä D5500:n tavoin hienostunutta kosketusnäyttöä, mutta tarjoaa kätevän sisäänrakennetun GPS:n. D5300:n 600:n ruudun akunkesto ei vedä vertoja myöskään D5500:n akulle, mutta päihittää Canonin EOS 750D:n akunkeston.

Kaiken kaikkiaan D5300 ei ehkä ole tuorein aloittelijoille suunnattu digitaalinen järjestelmäkamera, mutta silti fiksu ostos.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D5300

6. Sony Alpha A7 II

Sony Alpha A7 II tarjoaa enemmän megapikseleitä kuin hintalapun perusteella uskoisi

Kameratyyppi: Peilitön järjestelmäkamera | Kenno: Täysikokoinen CMOS, 24,3 MP | Objektiivikiinnitys: Sony E | Näyttö: 3-tuumainen nivelletty, 1 230 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Harrastaja

Loistava kuvanvakausjärjestelmä

Kompakti koko

Ei kosketusnäyttöä

Pienet säätimet

Alkuvuodesta kauppoihin saapunut, hinta-laatusuhteeltaan erinomainen Alpha A7 III on yksi suosikkikameroistamme. Jos etsinnässä on vastaavanlainen kamera vielä edullisempaan hintaan, suosittelemme tutustumaan puolet halvempaan Alpha A7 II:een. Tämä vanhempi malli ei sisällä kaikkia Alpha A7 III:n tuoreimpia ominaisuuksia, mutta tarjoaa saman 24,3 megapikselin täyskennon, tehokkaan automaattitarkennusjärjestelmän ja erinomaisen kuvanvakauksen.

Alpha A7 II:n käsiteltävyys ei ole aivan yhtä viimeistelty kuin uudemman A7 III:n, mutta on saatavilla sitäkin houkuttelevampaan hintaan. Samalla summalla on vaikea löytää parempaa kameraa. Mikäli rahaa haluaa käyttää vieläkin vähemmän, kannattaa tutustua alkuperäiseen Alpha A7:aan.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Alpha A7 II

7. Sony Alpha A5000

Helppokäyttöinen aloittelijoille suunnattu kamera

Kameratyyppi: Peilitön | Kenno: APS-C CMOS, 20,1 MP | Objektiivikiinnitys: Sony E | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä näyttö, 460 000 pistettä | Etsin: Ei ole | Sarjakuvausnopeus: 3,5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Kompakti koko

Kääntyvä näyttö

Ei kosketusnäyttöä

Hieman vanhanaikainen

Siitä huolimatta, että Sonyn Alpha A5000 on jo yli kaksi vuotta vanha malli, on se edelleen mainio valinta niille, jotka kaipaavat helppokäyttöistä ja kevyttä peilitöntä kameraa. 16–50 millimetrin objektiivista huolimatta kamera on uskomattoman pienikokoinen.

Alpha A5000 sisältää kelvollisen kokoisen kääntyvän näytön ja wifi-yhteyden, mutta sen resoluutio voisi olla parempi. Jäimme kaipaamaan myös etsintä.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Alpha A5000

8. Canon PowerShot SX730 HS

30-kertainen optinen zoomi kompaktissa ja edullisessa paketissa

Kameratyyppi: Kompaktikamera | Kenno: 1/2,3-tuumainen, 20,3 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–960 mm, suurin aukko f/3,3–6,9 | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 922 000 pistettä | Etsin: Ei ole | Sarjakuvausnopeus: 5,9 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Erinomainen zoomausalue

Kelvollinen kuvanlaatu

Ei kosketusnäyttöä

Ei etsintä

Canonin PowerShot SX710 HS sopii sekä aloittelijoille että hieman kokeneemmille valokuvauksen harrastajille. Kameran takaosan säätimestä löytyvä Smart Auto -tila säätää valotuksen valokuvaajan puolesta kuvausolosuhteiden mukaan. Nopeiden ja näppärien automaattiasetusten lisäksi kuvaaja voi halutessaan säätää kaikki asetukset osittain tai kokonaan manuaalisesti.

30-kertainen optinen zoom tarjoaa erinomaisen polttovälin ja valinnanvaraa keskiverrolle lomakuvaajalle. Kosketusnäyttöä ei ole, mutta sekään ei haittaa, kun ottaa huomioon kameran huokean hinnan. PowerShot SX710 HS on erinomainen pokkari niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja laajaa zoomausaluetta.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon PowerShot SX730 HS

9. Sony Cyber-shot WX220

Taskukokoinen tehopakkaus 10-kertaisella optisella zoomilla

Kameratyyppi: Kompakti | Kenno: 1/2,3-tuumainen, 18,2 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 25–250 mm, suurin aukko f/3,3–5,9 | Näyttö: 2,7-tuumainen, 460 000 pistettä | Etsin: Ei ole | Sarjakuvausnopeus: 1,5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

10-kertainen zoomausalue

Sisäänrakennettu wifi-yhteys

Ei kuvioitua kädensijaa

Hämmentävä valikko

Mikäli kriteerinäsi on löytää kompaktikamera, jonka kamera peittoaa älypuhelimen, perehdy Sonyn Cyber-shot WX2200:aan. Tämän pokkarin 10-kertainen zoom-objektiivi vastaa kuvakulmaltaan 25–250 millimetrin kino-optiikkaa, minkä ansiosta otokset ovat kirkkaita, teräviä ja kelvollisen yksityiskohtaisia sekä printattuina että verkkoversioina. Wifi-yhteys helpottaa kuvien jakamista.

2,7-tuumainen näyttö on hieman pienenpuoleinen, mutta auttaa säilyttämään kameran rungon taskukokoisena. Mitä tulee ominaisuuksiin, ei Cyber-shot WX2200 ehkä tarjoile laajinta ja monipuolisinta kattausta. Kamera onnistuu kuitenkin vakuuttamaan kaikilla niillä osa-alueilla, joihin se on tarkoitettu.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Cyber-shot WX220

10. Panasonic Lumix FZ72

Superzoom-kamera, joka sisältää tehokkaan 60-kertaisen teleobjektiivin

Kameratyyppi: Superzoom-kamera | Kenno: 1/2,3-tuumainen, 16,1 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 20–1200 mm, suurin aukko f/2,8–5,9 | Näyttö: 3-tuumainien, 460 000 pistettä | Etsin: Kyllä | Sarjakuvausnopeus: 9 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija/harrastaja

60-kertainen zoomausalue

Tallentaa raw-kuvia

Ei wifi-yhteyttä

Etsimen resoluutio on heikko

Vaikka Panasonicin Lumix FZ72 on halvimpia ja suhteellisen vanha superzoom-kamera, on se tutustumisen arvoinen malli. Kamera sisältää 60-kertaisen optisen zoomin, jonka ala vaihtelee vaikuttavan laajasta 20 millimetristä 1 200 millimetriin. Kuva-alan riittämisen ei pitäisi siis olla ongelma.

Mainion kuvanlaadun mahdollistaa suhteellisen suuri kenno. Kameralla voi kuvata joko täysin manuaalisilla asetuksilla tai opastetuilla automaattiasetuksilla, ja kuvat voi halutessaan tallettaa raw-muotoon. Kamera sisältää etsimen, jonka laatu tosin jättää toivomisen varaa. Kamerasta puuttuu kosketusnäyttö ja langaton liitäntä.

Lue koko englanninkielinen arviomme Panasonic Lumix FZ72