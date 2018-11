Paras action-kamera 2018: 10 mallia GoPro-sukupolvelle

Jos etsit parasta action-kameraa, olet tullut oikeaan paikkaan. Action-kamerat poikkeavat kaikin tavoin muista kameroista. Ne on suunniteltu kiinnitettäviksi kypärään, lainelautaan, autoon tai mihin tahansa muuhun kohteeseen, jotta kuvaaminen onnistuu myös liikkeessä. Lisäksi action-kamerat ovat tavanomaista kestävämpiä, pieniä, helppokäyttöisiä ja tallentavat teräväpiirtovideota.

Pieni koko ja draamaattinen kuvakulma ovat tehneet action-kameroista suosittuja erityisesti extreme- ja seikkailu-urheilulajien harrastajien parissa, sillä varusteisiin kiinnitettävät action-kamerat mahdollistavat huimimpienkin aktiviteettien ja elämysten tallentamisen ja siten erilaisten temppuvideoiden jakamisen. Myös monet tv-tuotantoyhtiöt hyödyntävät action-kameroita niissä kuvaustilanteissa, joissa tarvitaan olosuhteiden vuoksi perinteistä videokameraa kestävämpää vaihtoehtoa.

Yllä mainituista tyypillisistä esimerkeistä huolimatta action-kameraa voi käyttää, vaikka ei olisikaan adrenaaliiniryöpyistä nauttiva hurjapää tai kuvaamassa omaa tv-ohjelmaa. Action-kamerat soveltuvat mainiosti esimerkiksi koko perheen lomamatkojen tai ulkoilupäivien taltioimiseen.

Action-kameramarkkinoiden ylivoimainen hallitsija on kyseisen kameratyypin kehittänyt GoPro. Viime vuosien aikana kilpailu valmistajien välillä on kuitenkin koventunut, ja GoPro on saanut seurakseen useita uusia valmistajia.

Action-kameroiden keskeisimpiin ominaisuuksiin lukeutuvat 4K-videotallennus (jonka laatu tosin vaihtelee mallien välillä) ja tehokkaampi ruudunpäivitysnopeus, mikä mahdollistaaa yhä sulavamman ja tasaisemman kuvausjäljen. Parhaimmat mallit sisältävät lisäksi useimmiten näppärän kuvanvakausjärjestelmän.

Vaikka action-kamerat on tarkoitettu lähinnä videokuvaamiseen, nappaavat kehittyneimmät mallit myös kelvollisia valokuvia. Aivan yhtä hyvää kuvanlaatua ei kuitenkaan kannata odottaa kuin pokkareilla kuvatessa.

Action-kameraa etsiessä kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, löytyykö kamerasta wifi-yhteys, GPS-paikannus tai kosketusnäyttö. Yleensä nämä toiminnot näkyvät myös hintalapussa. Vaikka nämä ominaisuudet saattavatkin olla tietynlaisessa kuvauskäytössä korvaamattomia, pärjää myös ilman niitä loistavasti, mikäli oma budjetti ei anna periksi kalliimmalle mallille.

GoPro julkisti vastikään kolme uutta action-kameramallia. Tuoreiden mallien ja samalla koko action-kameragenren ykkönen on näin ollen aiemman GoPro Hero6 Blackin korvannut GoPro Hero7 Black. Suosittelemme siirtymään suoraan Hero7 Blackiin vanhemman mallin sijaan, sillä Hero7 Black tarjoaa huomattavasti paremman käyttökokemuksen ja mallien välinen hintaero on vain hienoinen.

Voit tutustua tarkempaan parhaiden action-kameroiden listaukseemme jatkamalla lukemista.

Parhaat action-kamerat 2018

1. GoPro Hero7 Black

Action-kameroiden uusi valtias

Paino: 118 g | Vedenkestävä: 10 m | 4K-videotallennus: enintään 60 kuvaa/s | Full HD -videotallennus: 240 kuvaa/s | 720p-videotallennus: 240 kuvaa/s | Valokuvien resoluutio: 12 MP | Akunkesto: 1–3 tuntia

Loistava 4K-videotallennus

HyperSmooth very effective Tehokas HyperSmooth-kuvanvakautus

Ongelmia äänikomentojen kanssa

Näyttö ei aina reagoi kosketukseen

GoPro Hero7 Black muistuttaa pitkälti edeltäjäänsä Hero 6 Black -kameraa, mutta tarjoaa käyttäjäystävällisemmän käyttöliittymän sekä muutamia mukavia uudistuksia.

Merkittävin lisäys on upouusi HyperSmooth-videokuvanvakain, jonka ansiosta kuvausjälki on vaikuttavan tasaista. Toinen uusi ominaisuus on TimeWarp, joka yhdistää perinteisen aikaviivekuvauksen ja HyperSmoothin niin, että lopputuloksena on vakautettu hyperlapse-video. Edeltäjänsä tavoin Hero7 Black tallentaa huippusileää 4K-videota 60 kuvan sekuntinopeudella. Hero7 Black on näin ollen paras action-kamera, jonka voit itsellesi hankkia.

2. GoPro Hero5 Black

GoPro Hero5 Black on hyvä ostos niille, jotka eivät tarvitse viimeisintä ja parasta mallia

Paino: 118 g | Vedenkestävä: 10 m syvyyteen | 4K-videotallennus: 30 kuvaa/s | 1080p-videotallennus: 120 kuvaa/s | 720p-videotallennus: 240 kuvaa/s | Valokuvien resoluutio: 12 MP | Akunkesto: Noin 1–3 tuntia

Kätevät äänikomennot

Erinomainen 4K-videotallennus

Vaikeakäyttöinen kosketusnäyttö

Mukana vain muutamia lisävarusteita

GoPro Hero5 Black on ehkä jäänyt tuoreempien Hero6 Blackin ja Hero7 Blackin varjoon, mutta on silti erittäin pätevä ja tehokas pakkaus. GoPro Hero5 Black tallentaa huipputasaista 4K-videota 30 ruudun kuvataajuudella. Raw-tallennusmuoto tuo puolestaan valokuvien editointiin mukavaa lisäjoustavuutta.

Kamera on helppokäyttöinen, vesitiivis kymmenen metrin syvyyteen asti ja sisältää kosketusnäytön, äänikomennot sekä GPS-paikannuksen. Ominaisuuksiensa puolesta GoPro Hero5 Black onkin yksi markkinoiden monipuolisimmista action-kameroista.

3. Yi 4K+ Action Camera

Hinta-laatusuhteeltaan paras action-kamera

Paino: 93 g | Vedenkestävä: Ei ole (saatavilla vesitiivis suojakuori) | 4K-videotallennus: 60 kuvaa/s | 1080p-videotallennus: 120 kuvaa/s | 720p-videotallennus: 240 kuvaa/s | Valokuvien resoluutio: 12 MP | Akunkesto: Enintään 2 tuntia

Tallentaa terävää 4K-videota 60 ruutua sekunnissa

Sisältää yksinkertaisen ja monipuolisen sovelluksen

Pakkaus ei sisällä kiinnityssolkia

Ei kestä vettä

Mikäli etsit vesitiivistä kameraa esimerkiksi koskenlaskuharrastustasi varten tai haluat tietää tarkalleen kuvaussijainnin ja laskusi nopeuden, valitse GoPro Hero7 Black.

Jos taas näille ominaisuuksille ei ole tarvetta ja haluat säästää rahaa, suosittelemme kokeilemaan Yi 4K+ Action Cameraa, joka lukeutuu yksinkertaisimpien ja parhaiten suunnitelluimpien laitteiden joukkoon. Kamera jopa peittoaa joiltain ominaisuuksiltaan action-kameramarkkinoita hallinneen GoPron.

4. GoPro Hero

Takaisin perusasioiden äärelle

Paino: 118 g | Vedenkestävä: 10 m syvyyteen | 4K-videotallennus: Ei saatavilla | 1080p-videotallennus: 60 kuvaa/s | 720p-videotallennus: Ei saatavilla | Valokuvien resoluutio: 10 MP | Akunkesto: 2 tuntia

Helppokäyttöinen

Hyvä Full HD -tallennus

Ei mahdollisuutta säätää valotusta

1440p-videotallennuksen kuvasuhde on laajakuvan sijaan 4:3

Jos olet kärkkynyt GoPro-kameroita jo jonkin aikaa, mutta kukkarosi ei anna periksi tuoreimpien mallien myyntihinnoille, tutustu alkuperäiseen ja pelkistetympään Hero-malliin.

GoPro Hero ei tallenna 4K-videota, mutta kuvaa mukavaa ja tasaista Full HD -videokuvaa. Kamera soveltuu mainiosti etenkin aloittelijoille ja satunnaisille käyttäjille, jotka haluavat kuvata aktiviteettiaan ilman, että heidän tarvitsee vaivata päätään oikean resoluution tai ruudunpäivitysnopeuden valinnalla.

Markkinoilla on toki tarjolla Heroa erikoistuneempia malleja samankaltaiseen hintaan, mutta viimeistelyn muotoilun ja käsiteltävyyden osalta Hero on selkeä ykkönen.

5. TomTom Bandit

Mallin ravistusominaisuudet ovat houkuttelevia

Paino: 190 g | Vedenkestävä: Roiskevesitiivis, vesitiivis erillisellä kiinnitettävällä linssillä | 4K-videotallennus: 15 kuvaa/s | 1080p-videotallennus: 60 kuvaa/s | 720p-videotallennus: 120 kuvaa/s | Valokuvien resoluutio: 16 MP | Akunkesto: 3 tuntia

Älykkäät editointiominaisuudet

Helppo kiinnittää ja sijoittaa

Painava kilpailijoihin verrattuna

Vaatii erillisen linssin ollakseen vesitiivis

Kapselimalliset action-kamerat ovat tippuneet muodin kelkasta GoPron laatikomallisten kameroiden vallattua markkinat. TomTom Bandit on taistelee tätä trendiä vastaan, ja sisältää paljon ominaisuuksia, joihin myös muiden valmistajien olisi syytä kiinnittää huomiota tulevaisuudessa pysyäkseen tämän tulokkaan vauhdissa mukana.

Vuosien GPS-kokemuksen ansiosta TomTom on onnistunut rakentamaan kennosarjan, joka ei ainoastaan tallenna sijaintia, vaan myös nopeuden ja g-voiman. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun kenno tunnistaa liikkeestä, että jotain tapahtuu, kyseiset tiedot tallentuvat kuvamateriaaliin automaattisesti.

Kameran ominaisuuksia hallitaan erillisellä puhelinsovelluksella. Älypuhelimen nopea ravistus tuottaa automaattisesti editoidun videokoosteen, jonka voi jakaa vaikka heti sosiaalisessa mediassa ystäville nähtäväksi. Tämän helpommaksi ei sisällön jakaminen enää voi mennä.

6. Olympus TG-Tracker

Seuraavan sukupolven action-kamera

Paino: 180 g | Vedenkestävä: 30 m syvyyteen | 4K-videotallennus: 30 kuvaa/s | 1080p-videotallennus: 60 kuvaa/s | 720p-videotallennus: 240 kuvaa/s | Valokuvien resoluutio: 7,2 MP | Akunkesto: 3 tuntia

Sisäänrakennetut anturit

Helppokäyttöinen

Painava kilpailijoihin verrattuna

Ei sisällä automaattimuokkaussovellusta

TG-Trackerin futuristista muotoilua on hankala olla tunnistamatta 204-asteisen ultralaajakulmaobjektiivin ansiosta. TG-Tracker pystyy tallentamaan 4K-videota 30 ruutua sekunnissa, 1080p-videota 60 ruutua seunnissa ja 720p-videota jopa 240 ruutua sekunnissa, tarjoten näin vaikuttavan hidastuskuvan.

Tämä action-kamera on rakennettu kestämään lähes kaikkia harrastusolosuhteita, ja se sisältää pienen sisäänrakennetun LED-valon. Viiden anturin ansiosta, TG-Tracker tallentaa elämyksesi kaikki yksityiskohdat. Kompaktista kamerasta löytyy sisäänrakennettu GPS, kompassi, kiihtyvyysanturi sekä lämpömittari, jotka mahdollistavat ympäristön seurannan. Kaikki lokitiedot tallentuvat kuvamateriaaliin, ja niitä on helppo tarkastella editointitilassa.

Lisäksi kamera on vesitiivis 30 metrin syvyyteen, sisältää sisäänrakennetun kuvanvakaimen ja kestää pakkasta –10°C:een asti.

7. Yi 4K Action Camera

Laadukas 4K-tallentava kamera edulliseen hintaan

Paino: 94 g | Vedenkestävä: Ei (saatavilla vesitiivis lisäkuori) | 4K-videotallennus: 30 kuvaa/s | 1080p-videotallennus: 120 kuvaa/s | 720p-videotallennus: 240 kuvaa/s | Valokuvien resoluutio: 12 MP | Akunkesto: 2 tuntia

Yksityiskohtainen 4K-videotallennus

Suurempi näyttö kuin GoPro-kameroissa

Ei äänikomentoja

Liian helppo käynnistää ja sammuttaa vahingossa

Mikäli et tarvitse vedenkestävää action-kameraa, voi Yi 4K Action Camera olla sopiva vaihtoehto sinulle. On hyvä muistaa, että vaikka kameralle saa vesitiiviin lisäkuoren, ei itse Yi 4K Action Cameran runko ole vedenkestävä.

Kamera sisältää ison ja herkän kosketusnäytön, suuren akun ja nopean tiedostonsiirron. Jäämme kuitenkin kaipaamaan muun muassa linssin vääristymän korjausta sekä kuvanvakausjärjestelmää. Siitä huolimatta Yi 4K Actin Camera on loistava ja edullinen lisä jokaisen seikkailu-urheilijan varustelaukkuun.

8. Yi Lite Action Camera

Edullinen ja pirteä vaihtoehto

Paino: 72 g | Vedenkestävä: Ei (saatavilla vesitiivis lisäkuori) | 4K-videotallennus: 20 kuvaa/s | 1080p-videotallennus: 60 kuvaa/s | 720p-videotallennus: 120 kuvaa/s | Valokuvien resoluutio: 16 MP | Akunkesto: 1–2 tuntia

Sujuva Full HD -tallennus

Helppokäyttöinen

Ei äänikomentoja

Nykivä 4K-videotallennus 15/20 ruudun sekuntinopeudella

Yi Lite Action Camera on edullisten Yi-kameroiden sarjan halvin malli. Vaikka kamera tallentaa 4K-videota, on sen ruudunpäivitysnopeus melko hidas ja nykivä. Tähän pieneen heikkouteen ei kuitenkaan kannata liikaa takertua, sillä Yi Lite Action Cameralla voi kuvata erittäin tasaista ja laadukasta Full HD -videota 60 ruudun sekuntinopeudella.

Helppokäyttöinen kosketusnäyttö, kelvollinen sovellus ja kaikki tarvittavat pääominaisuudet tekevät tästä action-kamerasta hyvän vaihtoehdon erityisesti aloittelijoille. Mikäli haussa on tätäkin edullisempi kamera, suosittelemme tutustumaan saman valmistajan Discovery Action Camera -malliin.

9. GoPro Hero5 Session

Laatikkomainen ja yksinkertainen perustason action-kamera

Paino: 74 g | Vedenkestävä: 10 m syvyyteen | 4K-videotallennus: 30 kuvaa/s | 1080p-videotallennus: 90 kuvaa/s | 720p-videotallennus: 120 kuvaa/s | Valokuvien resoluutio: 10 MP | Akunkesto: Noin 1,5–2 tuntia

Kompakti muotoilu

Yksinkertainen säätönäppäin

Asetusten asettaminen vaatii erillisen sovelluksen

Ei näyttöä

Hero5 Session on jatkumoa sen edeltäjälle, Hero4 Sessionille. Näin ollen kyseessä on perustason action-kamera, joka ei tarjoa kaikkia huimimpia ominaisuuksia. Seikkailu-urheilijoiden iloksi tästä mallista löytyy kuitenkin joitain samoja speksejä kuin kehittyneemmästä Hero5 Blackistä.

Hero5 Session tarjoaa 4K-videotallennuksen 30 ruudun kuvataajuudella, kuvanvakaimen, äänikomennot sekä vedenkestävyyden 10 metrin syvyyteen asti. Kameran yläosasta löytyvä suurikokoinen tallennuspainike on riittävän yksinkertainen ja helppokäyttöinen, ja kuvaustiloja ja -asetuksia voi säätää erillisen sovelluksen kautta.

Vaikka Hero5 Sessionia voi luonnehtia alkeellisemmaksi perustason action-kameraksi, taltioi se yhtä laadukasta videokuvaa kuin muut GoPro-kamerat.

10. Sony FDR-X3000R

Action-kamera erillisellä kauko-ohjaimella

Paino: 114 g | Vedenkestävä: 60 m syvyyteen (sisältää vesitiiviin kuoren) | 4K-videotallennus: 30 kuvaa/s | 1080p-videotallennus: 60 kuvaa/s | 720p-videotallennus: 120 kuvaa/s | Valokuvien resoluutio: 8,2 MP | Akunkesto: 1–2 tuntia

Sisältää kuvanvakaajan

Kauko-ohjaus

Kallis hinta

Live View -yhteys katkeaa ajoittain

Lähes kaikki nykyaikaiset action-kamerat lupaavat vähintään 4K-videotallennuksen 30 ruudun kuvataajuudella, mutta Sony vie seikkailuiden tallentamisen resoluutiota ja ruudunpäivitysnopeutta pidemmälle FDR-X3000R-mallillaan.

Tämä pienikokoinen malli lunastaa paikkansa listallamme erityisesti kelluvalla Balanced Optical SteadyShot (B.O.SS) -kuvanvakausjärjestelmällään, joka toimii kaikkien resoluutioiden ja tallennustilojen kanssa. Kameran mukana tulee vedenpitävä kotelo ja älykelloa muistuttava Live View -kauko-ohjain, jonka ansiosta voit ohjata kameraa myös kauempaa ja esikatsella kuvia reaaliajassa.