Pangstart for Huawei P20 Pro hos Telia

TOPP 10, APRIL, TELIA 1. Apple iPhone X 2. Samsung Galaxy S9+ 3. Apple iPhone 8 Plus 4. Huawei P20 Pro 128GB 5. Apple iPhone 8 6. Samsung Galaxy S9 7. Apple iPhone 7 8. Samsung Galaxy S8 9. Apple iPhone SE 10. Apple iPhone 6s

Salget av Huawei P20 Pro har startet i Norge, og Telia melder om eventyrlige salgstall. Telefonen går direkte inn på en fjerdeplass over deres mest solgte mobiltelefoner i april.



– Det er interessant, men kanskje ikke helt uventet, at Huaweis nye og mye omtalte flaggskip P20 Pro seiler rett inn på listetoppen og lander på en fjerdeplass, sier Håkon Lofthus, leder for Telia Privat, i en kommentar til listen.



Telefonen kjent for sine tre kameraer med Leica-optikk, og sin ekstreme bildeytelse blir kun slått av Apples to nyeste telefoner (iPhone X og iPhone 8 Plus) samt Samsung Galaxy S9+.



– Vi har utfordringer med å skaffe nok P20 Pro og kunne kanskje solgt enda mer hadde tilgangen vært bedre, så dette er en telefon som markedet har tatt svært godt imot, fortsetter Lofthus.



Pressemelding: Telia Norge