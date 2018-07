Oversvømmelse i Kina kan sætte en stopper for de faldende grafikkort-priser

En voldsom oversvømmelse i den kinesiske provins Sichuan har ramt områdets kryptofarme, og det kan få en effekt på de faldende priser på grafikkort, fordi det skaber en større efterspørgslen på nye kort til at erstatte de ødelagte.

Det er dårlige nyheder for den almindelige forbruger af grafikkort, men for at kunne forklare det ordentligt, er vi nødt til at se på det store billede.

Der er tale om en uforudsigeligt faktor, som bliver kylet ind i et forvirrende marked med op- og nedture i efterspørgslen på grafikkort. Lige nu er der et stort overskud af kort, ikke mindst for Nvidias vedkommende, da firmaet ser ud til at have overvurderet efterspørgslen fra kryptofarmene.

Denne udvikling er nødt til at ændre sig, før Nvidia sender nye kort på markedet, ellers kommer de gamle til at samle støv på hylderne. Som du har læst på denne side før, så kunne denne situation få priserne til at falde så meget som 20 procent. Hvilket jo er godt for os almindelige dødelige, ikke sandt?

Men det er så her, at de nye oversvømmelse mudrer markedet. Ifølge det kinesisk baserede nyhedsmedie Economic Daily News (via DigiTimes), så er ikke mindre end 70 procent af de kinesiske kryptofarme lokaliseret i Sichuan-provinsen, der lige nu er ramt af oversvømmelser.

Ifølge rygter er tusindvis af grafikkort blevet ødelagt, hvilket kan aflæses i statistikkerne over de såkaldte Bitcoin mining output (hashrate), som er faldet fra 43TH/s i sidste uge til omkring 30TH/s (Ifølge PCGamesN observes).

Det betyder, at der formentlig inden længe kommer en stor efterspørgsel efter nye kort til ASIC-maskinerne (dedikerede mining-computere) samt for de grafikkort, der bliver brugt til samme formål i almindelige computere.

Alle, der følger lidt med i kryptoverdenen ved, hvad stigende og faldende efterspørgsel fra farmene gør ved priserne på grafikkort.

Hvad betyder det?

Det betyder ikke nødvendigvis, at oversvømmelser vil have samme effekt på markedet, som vi har set for nyligt. Det er jo ikke sikkert, at skadesrapporterne fra Sichuan er korrekte, selv om Bitcoin-statisikkerne ser ud til at bekræfte det.

Og det ser også ud til, at det kun er Bitcoin, der er ramt, og ikke de andre kryptovalutaer, hvilket tyder på, at det mest er ASIC-maskinerne, der er beskadigede, da de er mest effektive i mining af Bitcoin.

Nettoresultatet af alle spekulationerne er, at efterspørgslen på grafikkort ikke vil stige så meget som frygtet på grund af oversvømmelserne, men de sætter nok deres aftryk i det forventede prisfald alligevel.

Og måske er det meget godt at få lidt gang i efterspørgslen, da det jo vil betyde, at vi formentlig får næste generation fra Nvidia at se tidligere end forventet.

Mest af alt, så understreger situationen, hvor flygtig kryptovaluta-situationen er - ikke bare, fordi det går lidt op og ned en gang imellem, men fordi en naturkatastrofe kan være en potentiel risiko.

Uheldigvis viser den seneste udvikling, er vi i en situation, hvor grafikkort-markedet er direkte forbundet til krypto-miningen. Og det kan da godt være lidt ærgerligt for os almindelige brugere.