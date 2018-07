Opera for Android får innebygget kryptovaluta-lommebok

Opera for Android er i ferd med å bli den første ordinære nettleseren med innebygget kryptovaluta-lommebok. Den nye versjonen er i lukket beta-testing og nettsiden for påmelding er skrivende øyeblikk nede, men det burde bli mulig å melde seg på og teste den så fort påmeldingssiden er oppe igjen.

Operas innebygde lommebok er ment å erstatte tredjepartsutvidelser og såkalte dapp-nettlesere, når du skal sende eller motta kryptovaluta, bruke dapper (decentralized app) og betale for varer i nettbutikker gjennom for eksempel Coinbase Commerce.

Opera for Android begynner med støtte for Ethereum, fordi den plattformen svært populær og har et stort antall dapp-utviklere. På Operas offisielle nettside opplyser imidlertid produktsjef Charles Hamel at Opera-teamet håper å utvide med støtte for flere kryptovalutaer og nettverk i fremtiden.

– Selv om utvalget av nettbutikker der du kan handle med kryptovaluta er veldig lite foreløpig, tror vi at slike betalinger vil bli mer populære i løpet av kort tid etter hvert som krypto-lommebøker blir enklere å bruke og forstå», sier han.

Gir deg dapp-anbefalinger

Dedikerte dapp-nettlesere kan i teorien brukes til å alle typer nettsurfing på mobil, men det vil gi en svært dårlig brukeropplevelse. Slike nettlesere gjør vanligvis bruk av en WebView-komponent for i vise nettsider, og det begrenser kraftig hvor mye du kan interagere med sidene. Du kan lese tekst og se bilder, men det er stort sett alt.

Opera er på sin side en fullt utstyrt Chromium-basert nettleser, og dermed et realistisk valg som hovednettleser. Den bruker også Androids egne sikkerhetsfunksjoner til signering av overføringer, så du trenger ikke huske nye PIN-nummer eller passord.

I tillegg er den nye nettleseren utstyrt med en Dapp Explorer der spennende nye Dapper trekkes frem, og du får støtte for tokens og andre samleobjekter som CryptoKitties.