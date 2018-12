OnePlus 7 bliver den første mobil med Snapdragon 855

Vi kender ikke navnet på modellen endnu, men OnePlus er de første til at bekræfte, at deres næste telefon bliver udstyret med Qualcomm Snapdragon 855.

Pete Lau, administrerende direktør for OnePlus, bekræftede nyheden på scenen under Qualcomm Snapdragon Summit 2018 og sagde, at deres næste mobil vil være udstyret med det nyligt annoncerede chipset.

Lau bekræftede ikke navnet på den kommende mobil, men i betragtning af, hvordan OnePlus-enheder traditionelt navngives, kan vi godt gå ud fra, at der er tale om OnePlus 7.

Vi havde i forvejen forventet, at den næste OnePlus-enhed ville være udstyret med Snapdragon 855, men det er en overraskelse, at firmaet er først til at annoncere, at de vil have det nye chipset.

Første gang for OnePlus

Et andet interessant spørgsmål er, hvornår vi får den næste OnePlus-telefon at se. Vi forventede egentlig, at den ville blive lanceret omkring april eller senere i 2019, da OnePlus gerne afslører en ny telefon hvert halve år, men denne nyhed tyder på, at den kan blive lanceret tidligere.

Tidligere har Samsung og Sony ofte været de første til at meddele, at de vil anvende nye Snapdragon-chipsets, men det er så ikke tilfældet med Snapdragon 855.

Vi ved endnu ikke, hvilken mobil-model, der vil være den første, du kan købe med det nye chipset ombord. Vi troede, at Samsung Galaxy S10 kunne hænde at blive den første telefon på markedet med Snapdragon 855, men den aktuelle nyhed kan betyde, at den næste OnePlus-enhed bliver tilgængelig før Samsungs næste telefon.

Lau bekræftede også, at selskabet vil være de første til at lancere en 5G-telefon i Europa takket være et partnerskab med EE i Storbritannien. Da 5G er en af de store opgraderinger, der følger med Snapdragon 855, formoder vi, at der er tale om samme telefon.