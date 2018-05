OnePlus 6 fjernet skjermens «alltid på»-funksjon for å spare batteri

OnePlus 6 tilbyr mye for pengene, men du får ikke trådløs lading, sertifisering for vannbestandighet eller en alltid på-modus for skjermen – i hvert fall ikke nå lenger.

Det viser seg at alltid på-funksjonen som i utgangspunktet var godt skjult i telefonens innstillinger, nå er fjernet ved hjelp av en programvareoppdatering. Det kommer frem i en Reddit-post fra en årvåken OnePlus 6-eier.

Alltid på-funksjoner i smarttelefoner gjør gjerne bruk av AMOLED-teknologien i skjermen til å vise grunnleggende informasjon i sort-hvitt, mens resten av pikslene er av. På den måten forbrukes svært lite batteri.

Grunnen til at funksjonen er fjernet, er likevel ifølge OnePlus-teamet at de ikke ville risikere at batteritiden ble forkortet som følge av skjermens ekstra strømforbruk.

Vår testing av OnePlus 6 viste for øvrig også at batteritiden var god, takket være batterikapasiteten på 3300 mAh og skjermenoppløsningen på 1080p.

Kanskje tilbake i OnePlus 6T?

Reaksjonene på nyheten om at OnePlus 6 har mistet denne funksjonen er delt, og enkelte svarer «bryr meg ikke» mens andre er fast bestemt på å finne en måte å reaktivere funksjonen på.

Vi har sendt en forespørsel til OnePlus for å høre om funksjonen som finnes på blant annet Google Pixel 2, Samsung Galaxy S9 og LG G7, noen gang vil komme tilbake til OnePlus 6.

Det er imidlertid mulig at vi må vente til den forventede OnePlus 6T slippes, før vi får offisiell støtte for denne funksjonen igjen. Heldigvis er nok den bare seks til åtte måneder unna.