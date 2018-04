OnePlus 5T meldes udsolgt – OnePlus 6 er lige på trapperne

Der har gået rygter om, at OnePlus 6 er ved at være på trapperne, og hvis man behøver et klarere bevis på dette, er det værd at bemærke, at OnePlus har oplyst, at OnePlus 5T er udsolgt på selskabets websites i UK – og i resten af Europa.

Den blev også meldt udsolgt i USA for et par uger siden, og det betyder formentlig, at det bliver svært at få fat i OnePlus 5T mange steder verden over.

Tjekker man hos danske forhandlere er den fortsat til salg flere steder, men det varer næppe længe, før når næste version dukker op, og så vil de fleste formentlig koncentrere sig om denne.

Tidligere end forventet

Det skal bemærkes, at meddelelsen om, at OnePlus5T er udsolgt over hele Europa også nævner, at det sker tidligere end forventet. Derfor skal vi måske vente nogle uger på OnePlus 6.

På den andenside siger rygterne, at lanceringen skal ske i april, så måske varer det kun nogle få uger. Og vi ved allerede meget om OnePlus 6, bl.a. at den vil have Snapdragon 845 chipset, 8 GB of RAM, 256 GB lagring, notch og headphone-stik. Det ser altså ud til at blive en ægte flagskibtelefon her i 2018.

I betragtning af, at 5T har meldt udsolgt, venter vi på nyt om OnePlus 6 meget snart.