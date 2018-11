Nytt Canon EOS R med 75 MP kan komme neste år

Vi har allerede hørt ryktene om at erstatteren for Canons aldrende 50,6 MP EOS 5DS DSLR trolig blir speilfri , men så langt har det hersket uvisshet omkring pikseltallet vi kan vente oss.

CanonRumors.com tror imidlertid, i henhold til tallrike kilder, at det som utvikles er et speilfritt EOS R-kamera, med en sensor som skal kunne yte litt mer enn 75 MP.

Hvis disse opplysningene er troverdige, får Canon et voldsomt forsprang på konkurrentene, Sony Alpha A7R III med 42,2 MP og begge toppmodellene fra Nikon, D850 med 45,7 MP og Z7 med 45,7 MP. Selv om sammenligningen ikke er helt rettferdig, vil man potensielt se at Canon konkurrerer med mellomformatkameraer som Fujifilms neste 100 MP-modell GFX 100S .

Men Canon får det kanskje ikke helt som de vil, når ryktene nå svirrer om at det kommer en ny fullformatsensor fra Sony med en oppløsning på 60 MP .

Uansett skal du ikke vente deg at dette kameraet kommer med det første, for ryktene sier at hvis det blir noe av, kommer det først i andre halvdel av 2019. Ifølge CanonRumors har én kilde anslått at et EOS R-kamera med superoppløsning først vil komme når fire eller fem dedikerte RF-objektiver er blitt kunngjort, der en av dem vil bli «det beste landskapsobjektivet i Canons produktutvalg».

CanonRumors melder også at den neste kunngjøringen fra Canon kommer tidlig i 2019, der de vil tilføye nye PowerShot- EOS DSLR-kameraer til utvalget sitt, mens en startmodell av EOS R-huset skal komme noe senere.