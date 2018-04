Nytt BioShock-spill skal være på vei

Et topphemmelig studio skal være i gang med et nytt tilskudd til den populære BioShock-serien. Det melder Kotaku.

I en artikkel som dreier seg om situasjonen til utviklerne i Mafia 3-studioet Hangar 13, kommer det frem at det ligger et studio vegg i vegg der et annet team jobber med det som skal bli et nytt BioShock-spill under kodenavnet «Parkside».

Teamet skal ha blitt rekruttert i det stille fra hele spillbransjen, og hemmeligholdet har vært så strengt at selv kollegene hos Hangar 13 ikke har kjent til hva som har foregått.

Topphemmelig

Ifølge en kilde tett på prosjektet, prøver teamet å jobbe i liten skala foreløpig:

– De prøver å gjøre en god jobb når det gjelder å finne ut hva kjernen av det neste spillet skal bli. De vil unngå å falle i den samme fellen som mange andre studioer gjør, der de har for mange folk som ikke har noe å gjøre.

Det er ikke spesielt overraskende at 2K Games ønsker å slippe et nytt tilskudd til en av sine mest populære og kritikerroste spillserier. Det har også gått fem år siden BioShock Infinite kom ut, og spillerne er forhåpentligvis klare for mer.

Eierselskapet Take-Two har tidligere uttalt at et etterlengtet nytt spill fra en av 2K Games største spillserier skal slippes i Mars 2019. De fleste forventer imidlertid at det spillet vil være Borderlands 3.

I og med at teamet som jobber på BioShock fortsatt er lite og hemmelighetsfullt, ser vi for oss at den offisielle kunngjøringen og den påfølgende slippdatoen ligger mye lenger frem i tid.

Det blir også spennende å se hvem som jobber på spillet, nå som den opprinnelige skaperen Ken Levine har sluttet i Irrational Studios og jobber med nye prosjekter i Ghost Story Games.