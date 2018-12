Nyt søgsmål hævder, at Apple gemte notchen i deres markedsføring af iPhone XS

Tag et godt kig på Apples officielle markedsføringsbillede af iPhone XS og iPhone XS Max øverst i denne artikel: Kan du se notchen på skærmen? Betyder det i virkeligheden noget? Synes du, at Apple bevidst har vildledt offentligheden om skærmstørrelsen og udformningen? Ifølge et nyt søgsmål i USA er svaret ja på det sidste spørgsmål.

Business Insider rapporter, at en kvinde fra Californien har startet processen med at sagsøge Apple, fordi hun hævder, at det ikke var tydeligt, at iPhone XS havde en notch (eller et skærmhak, om du vil), da hun købte den. Det er en sag om "forsvundne pixels", hævdes det i søgsmålets dokumenter.

Søgsmålet er stadig sin meget tidlige fase, og det er endnu uklart, hvor stærkt sagen står – eller om en domstol overhovedet vil dømme i den. Men den måde, hvorpå Apple skjulte notchen på deres reklamebilleder for iPhone XS og iPhone XS Max tiltrak en del kommentarer omkring lanceringstidspunktet. De fleste affærdigede det dog blot som et smart markedsføringskneb.

Spot notchen

Hvis kvinden skulle hænde at få held med sit søgsmål, vil det smarte markedsføringsgreb kunne komme til at koste Apple en del penge. På mange – men ikke alle – billeder på Apples officielle iPhone-site er der anvendt en skærmbaggrund, der skjuler skærmhakkets tilstedeværelse.

Det hævdes desuden i søgsmålet, at skærmenes afrundede kanter betyder, at der mangler en del pixels i forhold til den opløsning, der er angivet i telefonernes specifikationer. Ifølge de indleverede dokumenter er det endnu et eksempel på, at Apples websted er "vildledende" i præsentationen af de nye 2018-iPhones.

Det kan nok blive lidt at vanskeligt at argumentere for, at man har købt en iPhone XS eller iPhone XS Max uden at kende til skærmhakkets eksistens – det kræver ikke meget at finde ud af det – men det er ikke desto mindre interessant, at Apples markedsføringskampagne nu er landet her.

Læs også: Her er de bedste mobiler i 2018

Via 9to5Mac