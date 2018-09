Nyt rygte hævder, at Android P bliver lanceret den 20. august

Vi har ventet på flere informationer om, hvornår vi kan forvente en officiel lancering af Android P, der i øjeblikket er i beta, men ifølge den troværdige kilde, Evan Blass, behøver vi ikke vente meget mere.

I et indlæg på Twitter offentliggjorde Blass et billede af en kalender for august 2018, hvor den 20. august er markeret med et grønt P.

Blass har tidligere stået bag en række afsløringer, der har vist sig at holde stik. Derfor gætter vi på, at han har fået insider-informationer om lanceringsdatoen om Googles længe ventede Android- opdatering.

(OBS: Links i denne artikel kan være skrevet på engelsk)

Blandt de mange funktioner, som Android P efter sigende kan prale af, er en indbygget understøttelse af notch’en, batterisparede mørketilstand og "Clear All"-knappen (som mærkeligt nok var fraværende i operativsystemets beta). Derudover forlyder det, at Android P bliver den sikreste version af Android hidtil.

Vi gætter på, at Google snart afslører, hvad bogstavet P står for. Vores bud på et navn er Android Pistachio baseret på, at en medarbejder i Huawei for et stykke tid siden har talt over sig i en samtale med en kunde.

Om indlægget fra Blass er troværdigt ved vi med sikkerhed den 20. august 2018.