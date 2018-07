Nyt Razer Huntsman gaming-tastatur med laser

Hvis du ikke er tilfreds med det varierede udvalgt af gaming-tastaturer, der findes på markedet, så kan du måske glæde dig over to nyudviklede produkter fra producenten Razer: Razer Huntsman og Huntsman Elite.

Huntsman Elite er et gaming-tastatur i fuld størrelse med numerisk tastatur. Hertil kommer en aftagelig håndledsstøtte og media control-taster. Endelig sørger Razer Chroma RGB-lys for at lyse op under ikke bare hver enkelt tast, men også hele tastaturet. (Udgaven, der ikke hedder Elite er i virkeligheden det samme tastatur, hvor der er skruet ned for lysene, ingen håndledsstøtte og minus muligheden for at gemme makroer).

Men det er ikke det hele.

Razers stolteste øjeblik med dette tastatur er den såkaldte "opto-mechanical"-feature. Og hvis du ikke allerede har gættet det, så er der tale om en optisk feature.

Nærmere betegnet er der under hver eneste tast en infrarød føler, der kan måle tastens aktiveringspunkt helt ned til 1,5mm - i modsætning til de fleste andre tastaturer, der bruger mekanisk måling.

Razers nye "opto-mechanical"-tast

Er lys bedre end metal?

Ifølge Razor er deres nye "opto-mechanical"-taster 30 procent hurtigere end traditionelle mekaniske taster. Og ikke nok med det, men Razer hævder også, at deres taster skal bruge 45g mindre aktiveringskraft end nogle at firmaets tidligere tastaturer.

Endelig forlyder det fra Razer, at fordi tastaturet ikke har så mange mekaniske dele, så kan det klare op til 100 millioner tast-klik, og det er dobbelt så meget som konkurrenterne.

Om lys er bedre end metal ved vi ikke endnu. Du bliver nødt til at vente på vores store test af Razer Huntsman Elite for at få svaret.

Du kan købe The Razer Huntsman and Huntsman Elite fra firmaets hjemmeside til en pris af henholdsvis cirka 950 kroner og 1.275 kroner.