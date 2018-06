Nyt lysstærkt objektiv med autofokus til Canon

Det nye Samyang AF 85mm f/1.4 EF giver høj ydelse i en lille pakke. Dette er objektivet til de Canon-fotografer, der elsker at tage portrætter med flot baggrundssløring (bokeh), men ikke ønsker at slæbe på unødvendigt stort og tungt udstyr. Vægten er på kun 485 gram, mens længden er 72 mm. Den avancerede optiske konstruktion er bygget til at matche spejlreflekskameraer med den højeste opløsning og full-frame-sensorer - men objektivet fungerer også fint på Canon-modeller med APS-C-sensorer.

For at sikre så hurtig, præcis og lydsvag autofokus som muligt har Samyang brugt sin nye, opgraderede autofokusmotor kaldet Dual LSM (Linear Supersonic Motor). Fokuseringen sker internt, hvor kun et enkelt linseelement bevæges, og det betyder, at objektivets længde er den samme uanset fokusafstand. Hvis man foretrækker at fokusere manuelt, har optikken en let tilgængelig AF/MF-omskifter og en bred, brugervenlig fokusring.

Blænden styres elektronisk, hvilket betyder, at fotografen kan bruge alle de eksponeringsprogrammer og lysmålingsmetoder, som kameraet tilbyder.

Trendy bokeh

Samyang AF 85mm f/1.4 EF er ganske vist lille og let, men inde i det vejrbestandige hus er der blevet plads til 9 linseelementer opdelt i 7 grupper. Konstruktionen omfatter et hybrid asfærisk linseelement, der ifølge producenten sikrer maksimal skarphed på selv de største blændeåbninger, som ofte anvendes til portrætfotografering.

Samyangs effektive UMC-belægning (Ultra Multi Coating) sikrer, at billederne altid gengives med høj kontrast, klarhed og en neutral farvegengivelse. For at reducere risikoen for reflekser i stærkt sidelys kan man montere den medfølgende modlysblænde. Blændeåbningen har 9 blændelameller, hvilket er med til at give en blød sløring af de områder i motivet, der ude af fokus.

Samyang AF 85mm f/1.4 Canon EF kommer på markedet i juli til en vejledende udsalgspris á 4.999 kr.

Specifikationer:

• Brændvidde: 85 mm

• Største blændeåbning: 1.4

• Billedformat: 24 × 36 mm (full-frame). Virker også til APS-C

• Objektivfatning: Canon EF

• Fokusering: Autofokus

• Billedstabilisering: Nej

• Optisk konstruktion: 9 linseelementer / 7 grupper

• Mindste blændeåbning: 16

• Nærgrænse: 90 cm

• Maksimal forstørrelse: 0.11x (1:9)

• Antal blændelameller: 9

• Filterdiameter: 77 mm

• Længde: 72 mm

• Diameter: 88 mm

• Vægt: 485 gram

• Medfølgende tilbehør: Modlysblænde, objektivdæksler

Foto: Pressefoto