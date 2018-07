Nyt lysstærkt objektiv fra Pentax

Det nye HD Pentax-D FA★ 50mm f/1.4 SDM AW er ifølge producenten et lysstærkt objektiv, der er målrettet krævende fotografer. Objektivet er bygget til at dække billedcirklen på en full-frame sensor - men det fungerer også fint med APS-C sensor, hvor brændvidden svarer til 76,5 mm. Objektivet har en nærgrænse på 40 cm og benytter en Supersonic Direct-Drive-motor, SDM, til at sikre hurtig og lydsvag fokus.

Fotografer, der arbejder under afvekslende og til tider udfordrende forhold, vil sikkert glæde sig over, at objektivet er blevet udstyret med effektiv beskyttelse i form af gummitætninger og er bygget med samme robusthed som Pentax’ vejrbestandige kamerahuse. Samtidig beskytter en SP-belægning (Super Protect) frontlinsen mod støv og fedtpletter.

HD Pentax-D FA★ 50mm f/1.4 SDM AW bliver tilgængeligt i løbet af juli måned, og den vejledende udsalgspris bliver cirka 10.799 kroner. Modlysblænde og objektivdæksler medfølger.

Specifikationer:

Brændvidde: 50 mm

Største blændeåbning: 1.4

Mindste blændeåbning: 16

Billedformat: 24 × 36 mm (full-frame). Virker også til APS-C

Objektivfatning: Pentax KAF4

Fokusering: Autofokus

Billedstabilisering: Nej (men indbygget i alle Pentax DSLR)

Optisk konstruktion: 15 linseelementer / 9 grupper

Nærgrænse: 40 cm

Maksimal forstørrelse: 0.18x

Antal blændelameller: 9

Filterdiameter: 72 mm

Længde: 106 mm

Diameter: 80 mm

Vægt: 955 gram

Foto: Pressefoto/Pentax