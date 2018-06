Nye rygter tipper markante opgraderinger til Samsung Galaxy S10

Er det for tidligt med rygter om Samsung Galaxy S10? Selvfølgelig ikke, og fra Sydkorea forlyder det nu, at vi kan se frem til en fingeraftryksscanner indlagt i skærmen, avanceret ansigtsgenkendelse og et valg mellem to skærmstørrelser, når mobilen ankommer engang næste år.

Samtidig bliver iris-scanningsteknologien fra de nuværende Galaxy-telefoner skrottet, har kilder udtalt til The Bell. Samsung vil i stedet gå all-in med aflæsning af fingeraftryk samt en 3D-ansigtsscanner, der minder om den, Apple har på iPhone X.

Vi er dog stadig måneder væk fra en afsløring af Galaxy S10, så intet af dette bør opfattes som nagelfaste fakta. Vi ved, at Samsung har arbejdet med denne type biometrisk teknologi i et stykke tid nu, og hvis de ikke kan få sensorerne til at virke godt nok i tide, kan de blive nødt til at vende tilbage til en mere konventionel tilgang til oplåsning af telefonen.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

To størrelser, tre kameralinser

Hvad angår de to displaystørrelser, så er de tilsyneladende blevet sat til 5,8 tommer og 6,3 tommer for henholdsvis Galaxy S10 og Galaxy S10 Plus. Galaxy S9-skærmen måler 5,8 tommer fra hjørne til hjørne, mens Galaxy S9 Plus-versionen måler 6,2 tommer. Og der er ingen tvivl om, at kanterne vil skrumpe endnu mere.

Vi er endnu i den tidlige rygte-fase med hensyn til mobilen, men vi har allerede set en håndfuld lækager dryppe ud på nettet. En af dem antyder, at der vil være et kamera med tre linser på bagsiden af de nye telefoner, så Samsung indhenter Huawei.

Indtil videre venter vi alle på officielle nyheder om Galaxy Note 9, som givetvis afsløres af Samsung inden for de næste par måneder. Den kan give masser af fingerpeg om, hvad du kan forvente af Galaxy S10 - men i øjeblikket forventer vi dog ikke, at Samsung inkluderer en fingeraftryksscanner i Note-skærmen.

Via SamMobile