Nye rygter om en ARM-baseret Macbook

Nu er der opfølgende rygter fremme - denne gang fra DigiTimes - med flere detaljer om en ARM-baseret MacBookk, der angiveligt er på vej i produktion hos den taiwanesiske producent Pegatron.

Ifølge DigiTimes har produktet fået kodenavnet "Star" og serienummeret N84, hvilket svarer overens med de første rygter, der dukkede op for et par dage siden fra kilder hos 9to5Mac.

Pegatron har ikkeMacBook ønsket at kommentere på rygterne, hvilket bestemt ikke er usædvanligt, da den slags produktudvikling altid er omgærdet af hemmelighedskræmmerier.

Læs mellem linjerne

I forhold til, hvornår en eventuel ny MacBook skulle se dagens lys, er det værd at lægge mærke til den præcise formulering i nyheden fra DigiTimes. Her står nemlig, at "Pegatron sandsynligvis vil få ordren fra Apple."

Det antyder, at producenten stadigvæk er i forhandlinger med Apple, og at produktionen på ingen måde er i gang. Det vil i givet fald betyde, at der går lang tid, før vi ser det endelige resultat

Det betyder formentlig også, at vi ikke får produktet at se på WWDC (The Apple Worldwide Developers Conference), med mindre Apple enten har en prototype klar eller er parat til at lave en præsentation á la iMac Proen.

At dømme ud fra, at vi er inde i den tid på året, hvor rygter og rapporter om nye produkter fra Apple begynder at sive frem - og de næsten altid efterfølgende er klar på markedet til september - så kan vi nok forvente at se den nye MacBook til den tid. Altså forudsat, at Apple virkelig er så langt fremme i forhandlingerne med producenten.

Og hvis det passer, at den kommende MacBook er baseret på en ARM-processor, så vil det gøre det meget nemmere at få iOS apps til at fungere i et macOS-miljø. Mod dette taler, at Apple-chef Tim Cook tidligere har sagt, at det ikke vil ske.

Alt sammen er som altid baseret på rygter, og vi kender først sandheden, når Tim Cook eller Phil Schiller tager ordet på konferencen.