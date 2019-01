Nye renderinger viser, hvordan LG G8 ThinQ kan ende med at se ud

Det ser ud til, at det er blevet sæson for renderinger af den kommende LG G8 ThinQ-telefon: Det er ikke så længe siden, at vi så nogle uofficielle billeder af mobilen fra 91Mobiles, og nu har vi nu fået et nyt billede at nærstudere, mens vi tæller ned til lanceringen af telefonen.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Denne gang er det teamet hos XDA Developers (som normalt er pålidelige), der byder på en rendering af, hvordan LG G8 ThinQ kommer til at se ud. Designet adskiller sig ikke meget fra de tidligere renderinger, hvilket vil sige, at telefonen lader til at ligne LG G7 ThinQ, hvad angår udseendet.

En af de nyskabelser, der menes at komme med LG G8 senere i år, er såkaldt Sound on Display-teknologi, hvor der anvendes skærmvibrationer i stedet for en højttaler. Det burde frigøre noget plads i notchen, men her ser skærmudskæringen ud til at have samme størrelse som den fra sidste år.

Rendering af LG G8. (Kilde: XDA Developers)

Det er værd at bemærke, at chefen for LG Electronics' globale virksomheds-kommunikation, Ken Hong, allerede har afvist de tidligere renderinger som "spekulative" og "ikke ægte", så tag disse billeder med et gran salt eller to indtil videre.

Når det er sagt, så har kilderne en tendens til at være pålidelige, når det drejer sig om læk om kommende telefoner. XDA Developers siger, at en "anonym kilde" leverede designskabelonerne til renderingen, men der medfølger ikke nogen nye detaljer om mobilens indre. Dog menes telefonen at komme med mere avanceret ansigtsgenkendelse.

Vi får det hele at vide med sikkerhed, når LG officielt afslører LG G8 ThinQ, hvilket formentlig sker under MWC 2019-messen i slutningen af februar. Men inden da får vi at se, hvad Samsung har arbejdet på med deres Galaxy-kollektion, der afsløres ved selskabets egen event den 20. februar.