Nye Razer Huntsman-gamingtastaturer bruker lasere i tastene

Razer er tydeligvis ikke fornøyd med vellet av mekaniske taster tilgjengelig på markedet, for nå lager de enda flere proprietære varianter, myntet på to helt nye produkter: Razer Huntsman og Huntsman Elite.

Huntsman Elite er et gamingtastatur i fullstørrelse, det har numerisk tastatur, luksuriøst (og avtakbar) håndleddstøtte og medieknapper. Hele sulamitten bades i lys fra Razor Chrome RGB, dette gjelder ikke bare under hvert tast, altså, men hele enheten. (Versjonen som ikke er «Elite» toner ned RGB-lyset, har ikke håndleddstøtte og mangler lagring av makroer.)

De ovennevnte er dog ikke egenskapene som skaper mest blest.

Det er det Razors egne typer tastebrytere som de kaller «opto-mekaniske». Hvis du ikke allerede gjettet det: de tar i bruk optikk i virkemåten.

Mer spesifikt, under hver tastebryter finnes det en infrarød lysstråle som hevdes å kunne detektere tastetrykk etter at de er trykket nøyaktig 1,5 mm ned, i motsetning til de fleste andre gamingtastaturer, som bruker mekaniske løsninger for å gjøre det samme.

Razers nye «opto-mekaniske» tastebryter

Lys er bedre enn metall

Razer påstår at disse tastebryterne er 30 % raskere enn tradisjonelle mekaniske tastebrytere, siden de fungerer «i lysets hastighet». Ikke bare det, men Razer sier at mengden vekt som skal til for å trykke ned en tast hardt nok til at den aktiveres er lavere enn hos de foregående tastebryterne de laget. De nye krever 45 g, mens de eldre Razer Green krever 50 g.

I tillegg er det slik at siden disse tastene har færre mekaniske deler, så skal de kunne brukes opptil 100 millioner ganger før de ryker — ifølge Razer er dette det dobbelte av helmekaniske taster.

Vil lysstråler til syvende og sist vise seg å være overlegne vanlige mekaniske taster? Tiden vil vise. Vi får svaret når vi gjør en full test av Razer Huntsman Elite.

Razer Huntsman og Huntsman Elite-tastaturene er tilgjengelige nå fra Razers hjemmeside, og går for €210 (drøye 1990 kroner). Razer har for tiden gratis frakt på alle ordre over €89 til Norge, og med en promo-kode kan man i tillegg få med en gratis musmatte.