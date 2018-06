Nye ørepropper fra Bose er designet til at hjælpe dig med at sove bedre

Bose annoncerede deres første par ørepropper i slutningen af sidste år gennem crowdfundingtjenesten Indiegogo. Et halvt år senere er det nu muligt at købe dig en bedre nats søvn.



Bose Sleepbuds fås i øjeblikket kun i USA og Canada og er designet til at sidde behageligt i dine ører, mens du ruller i din søvn.

Øreproppene bruger lyddæmpende teknologi til at blokere støjen omkring dig og sørger for, at du ikke vågner ved den mindste lyd - eller en snorkende partner.

De tilbyder desuden et udvalg af forskellige "white noise"-lydspor, f.eks. skvulpende bølger, der kan hjælpe dig med at falde i søvn om aftenen.

Stille nat

Image 1 of 2 Image 2 of 2 The Bose Sleepbuds inside the charging case

Husk, at Bose Sleepbuds ikke kan afspille musik, men udelukkende er designet til at hjælpe dig med at sove bedre om natten.

De bruger Bluetooth til at oprette forbindelse til din mobil, så du kan vælge lydspor og ændre indstillinger. Du får også et opladningsetui med, så du nemt kan dem lade op.

Bose melder, at ørepropperne kan holde i 16 timer, det vil vi helt sikker teste i vores kommende anmeldelse.

Hvis du bor i USA eller Canada, kan du købe dem allerede nu til $ 249 (ca. 1.600 kroner). Har du bidraget til Indiegogo-kampagnen, får du dem til en lavere pris - ellers betaler du fuld pris.

Bose har sagt, at Sleepbuds også bliver lanceret på andre markeder inden for få måneder og også i Europa, Asien, Mexico og Latinamerika. Du vil forhåbentlig kunne købe dem inden årets udgang.

