Nye Beats Solo3 Wireless-farver matcher din iPhone XS og XS Max

Selvom Apples Beats brand ikke kom i rampelyset under gårsdagens lancering af den nye iPhone, vil Apple ikke vil have dig til at tro, at nyheder om mærket vil være helt fraværende i 2018.

Derfor har Apple og Beats annonceret to nye farver til Beats Solo3 Wireless - Satin Gold og Satin Silver - som vil matche farverne på iPhone XS og iPhone XS Max. Derudover vil der være en trio af superfarver til Urbeats 3.

De nye varianter af Beats Solo3 Wireless, som er et et par hovedtelefoner med en batterilevetid på 40 timer, kan købes fra i dag til en pris af omkring 2000 kr., mens in-ear Urbeats 3 vil blive lanceret i farverne gul, blå og koral for omkring 600 kroner og være tilgængelige senere på året.

Selv om nogle eksperter tvivlede på, at Apple ville udsende nye Beats hovedtelefoner i 2018, viser disse nye farvevarianter, at Apple stadig har fokus på det uhyre populære hovedtelefon-brand, men nogle gange må de "sidde på bagsædet" i forhold til stjerneprodukterne iPhone og Apple Watch.

(Bemærk: Links i denne artikel kan være skrevet på engelsk)