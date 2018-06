Nydelig trailer viser «Minecraft» på tvers av Xbox One og Nintendo Switch

Microsoft og Nintendo har offisielt åpnet dørene for spilling på tvers av konsoller. Det startet i forrige uke med kunngjøringen om at «Fortnite» er på vei til Nintendo Switch. Nå fortsetter det med «Minecraft», takket være en stor oppdatering som nettopp ble tilgjengeliggjort.

Nintendo har sluppet en offisiell trailer til ære for den monumentale anledningen, og den er ganske så nydelig i hvordan den både er inkluderende, men samtidig også gir noen subtile stikk til Sony, siden de ikke er med på samarbeidet.

For å utdype det sistnevnte: Sony tillater for eksempel ikke at en «Fortnite»-konto som er knyttet sammen på Switch eller Xbox One brukes på PS4 — hvilket betyr at alle tingene man har kjøpt andre steder ikke kan brukes på PS4-versjonen av spillet — ei heller støtter PS4 spilling på tvers av plattformer i spill som «Minecraft» og «Rocket League», selv om disse eksisterer på andre plattformer som faktisk støtter dette.

Traileren vi fikk fra Nintendo i dag ser ut til å vise frem den rake motsetning av disse selvvalgte begrensningene, og viser at det ikke bare er mulig at to rivaliserende konsoller implementerer mulighet for spilling på tvers av plattformene (her Xbox One S og Nintendo Switch), men at det bør gjøres.

Sony sitter for tiden stille i båten, og sier lite om eventuelle planer for spilling på tvers av plattformene. Det betyr dog ikke at det er umulig for Sony å implementere denne funksjonaliteten, eller at denne traileren ikke kommer til å gi de japanske konsollmakerne et spark bak. Er man PS4-bruker må man likevel belage seg på å smøre seg med tålmodighet, per nå begrenses man til spilling på økosystemet til ens egen konsoll.

Sjekk traileren nedenfor!