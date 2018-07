Ny VR-standard vil gjøre oppsett av hodesett til virtuell plankekjøring

Det å hoppe inn i en VR-verden kan være en skjellsettende og altomfattende opplevelse. Det kan likevel være fort gjort å bryte illusjonen om man plutselig snubler i en kabel, eller kjenner tyngden av plast og kopper som henger og slenger fra hodesettet. Ikke minst innebærer all koplingen av kabler på forhånd en hel del frustrasjon.



En ny standard skal få bukt med disse problemene. AMD, Microsoft, Nvidia, Valve og Oculus har nå gått i gang med arbeidet med å lage en ny kabelstandard ved navn VirtualLink.



Ved å bruke én enkelt USB-C-kabel klarer systemet å levere fire separate strømmer DisplayPort video, data for sensorer og kameraer, og en brukbar strømforsyning. Siden systemet er designet for VR har det også veldig lav responstid på selve dataoverføringene.

Spesifikasjonene klare

Før du gleder deg altfor mye til at VirtualLink skal revolusjonere VR, så kan vi informere om at partnerne i samarbeidet så langt kun har levert en «avansert oversikt» («advance overview») over hva spesifikasjonene i fremtiden kan bli.



Det kommer til å ta en del tid før fysisk maskinvare eksisterer, og enda lengre før VR-hodesett som bruker standarden når markedet.



Standarden støttes heller ikke av absolutt alle. Ikke enda, i alle fall. Selv om HTC Vive-støttespillerne Valve er ombord, så er det verdt å merke seg at selve HTC enda ikke har blitt med i alliansen.



Man kan også stille spørsmålstegn ved hvor attraktivt kablet VR vil være i fremtiden. Hodesett som trådløse Oculus Go viser potensialet i den økende kvaliteten på trådløse sett. I tillegg har man trådløse tilleggspakker fra selskaper som TPCast.



Uansett hvilken vei det går, så er vi ett steg nærmere en VR-opplevelse uten altfor mye snubling i kabler.