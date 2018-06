Ny turist-app viser spændende sider af København

Nu kan turister i København tage på selv-guidede gåture med podcasts om markante danskere og historier om fremtrædende seværdigheder uden at skulle have penge op af lommen.

Kunne du tænke dig at tage på en eventyrtur rundt i København? Gå i Kong Christian d. 4’s fodspor? Eller tage en byvandring i videnskabens verden, mens du lytter til den fascinerende historie om nobelpristageren Niels Bohrs fantastiske liv?

En ny app til turister, Click A Story, gør det ifølge udvikleren nemmere for turister at opdage de fantastiske historier, som kitter København sammen som mørtel mellem mursten samtidig med, at de går rundt i byen. Turisterne kan vælge mellem otte forskellige byvandringer, for eksempel Copenhagen Highlights, The Philosophers Walk og The Royal Walk med fem stop på turen. Det interaktive kort gør det nemt at finde rundt.

Mens turisterne udforsker byen, kan de lytte til podcasts om markante danskeres liv - blandt andre H.C. Andersen, Karen Blixen og Søren Kierkegaard.

”Gode historier får døde bygninger og steder til at leve. Mange turister vil gerne høre historierne uden nødvendigvis at skulle gå rundt i en gruppe efter en guide, som de måske ikke kan høre gennem larmen. Mange ønsker også at gå i deres eget tempo. Med Click A Story tager vi de traditionelle audioguides til et nyt niveau ved at kombinere de bedste historier med moderne, digitale muligheder”, fortæller Nina Vinther Andersen, der er stifter af Click A Story.

Den nye app kan downloades i App Store og Google Play.

Foto: Pixabay