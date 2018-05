Ny skærm fra Philips i fuld HD

MMD - teknologivirksomheden bag Philips skærme - lancerer en ny 21,5” Philips Full HD-skærm spækket med funktioner. Skærmen har en række avancerede teknologier og muligheder, der sikrer, at den nye Philips 221B8 leverer klare, levende farver og skarpe detaljer, der hjælper med at øge brugerens produktivitet gennem en lang arbejdsdag. Når der er brug for mere skærmplads, kan skærmen kombineres med den effektive 23,6” Full HD-skærm, der er udstyret med en række miljøvenlige funktioner.

Optimerer ydeevnen

Den nye Philips 221B8 Full HD skærm inkluderer nogle af de vigtigste funktioner, når det kommer til at skabe en god og produktiv arbejdsstation. For eksempel giver den eksklusive SmartImage teknologi, der løbende analyserer det indhold, der vises på skærmen, for at optimere skærmens ydeevne. Afhængig af opgaven, kan brugeren vælge mellem forskellige indstillinger – kontor, billeder, film, spil med flere – og lade SmartImage indstille kontrast, farvemætning og skarphed for at give det bedste billede for den applikation, der er i brug. Derudover kan en specialdesignet miljøindstilling mindske strømforbruget, uden at det går ud over visningen, når de mest gængse applikationer er i brug.

Det 21,5” TFT-LCD panel har også flicker-free W-LED backlighting system, der regulerer lysstyrken og reducerer øjenirritation, for mere naturlige og virkelighedstro billeder. SmartContrast teknologi justerer automatisk farver og kontrollerer baggrundslysets intensitet, hvilket forbedrer kontrasten for endnu bedre og mørkere nuancer ved både video, spil og billeder. For at passe på øjnene reducerer Philips LowBlue Mode det kortbølgede blå lys, som LED skærme producerer, der kan være skadeligt over tid.

221B8 har også fokus på ergonomi og har yderligere funktioner såsom papir-lignende læsningsoplevelse med EasyRead indstillingen og den fleksibilitet, som SmartErgoBase foden tilbyder - en speciel fod, der gør det lettere at justere højden, tilte, dreje og rotere skærmen så den passer enhver individuel præference og behov.

Philips 221B8 lanceres i juni 2018 med en vejledende salgspris fra 1.029 kroner.

Foto: Pressefoto