Ny «Red Dead Redemption 2»-trailer bringer flammer til det ville vesten

Det er fortsatt et halvår igjen til «Red Dead Redemption 2» blir lansert, men Rockstar durer likevel på med promoteringsmateriell.

I dag ble den tredje traileren til den forestående western-historien sluppet, og vi begynner virkelig å gnage på grimene og ta etter stetson-hatten, for Rockstars cowboy-epos ser såpass innbydende ut at vi har lyst til å ri rett inn i de åpne gresslettene.

Sjekk hele traileren nedenfor:

Filmatiske ambisjoner

Fremdeles ser man lite faktisk spilling i trailerene, og den tredje i rekken er intet unntak. Her fokuseres det mer på Rockstars ambisjoner om et filmatisk uttrykk — det vises ran av tog drevet av damplokomotiver, tyveri fra hest og kjerre og et burlesque-show med spenstig pyroteknikk. En metafor omhandlende en flamme som sprer seg gjennomsyrer det hele.

Vi får også se gjengen med banditter og slubberter Dutch har rasket i hop i det de tappert rir gjennom en æra der cowboyer og lovløshet er i ferd med å svinne. Bonuspoeng til de som fikk med seg John Marston og hans signatur-arr, denne gangen ferske.

Vi vet fra før av at John var et tidligere medlem av Dutch' gjeng, så at han også dukker opp i denne forløperen til det foregående spillet er ikke spesielt overraskende. Det gjenstår dog å se hvor stor rolle han kommer til å spille.

«Red Dead Redemption 2» kan forhåndsbestilles til PS4 og Xbox One, men du kan la seksløperen ligge litt til — man får ikke spillet i hende før 26. oktober 2018.